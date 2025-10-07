Описание тура
Организационные детали
Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных форс-мажорных обстоятельств.
Для граждан России необходим заграничный паспорт. Он должен быть действительным, пока турист находится в Грузии! Для граждан России виза в Грузию не требуется (при пребывании в стране до года). Медицинская страховка не требуется.
Программа тура по дням
Встреча и путь до Тбилиси: Арка Дружбы, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище
Встречаемся во Владикавказе и выезжаем в Тбилиси. Время в пути — около 5 часов без учёта прохождения пограничного контроля.
По дороге сделаем остановку у Арки Дружбы народов на краю высокого обрыва, откуда открывается потрясающая панорама Долины дьявола. Заглянем в крепость Ананури, сохранившуюся почти в первозданном виде. Насладимся царящей здесь тишиной и бирюзой Жинвальского водохранилища.
По приезде в Тбилиси разместимся в отель. А вечером поужинаем в колоритном грузинском ресторанчике под живую музыку и национальные танцы (по желанию).
Мцхета и Кахетия
Сегодняшний день начнём с посещения древней столицы Грузии Мцхеты, «Кавказского Иерусалима», места упокоения многих царей и главной православной святыни страны. Заглянем в величественный кафедральный собор Светицховели, возведённый, по приданию, над хитоном Иисуса Христа. Поднимемся на гору, где высится монастырь Джвари 6 века. На этом месте Святая Нино в 4 веке воздвигла деревянный крест и принесла в Грузию христианство. Здесь же увидим самый известный пейзаж страны — слияние рек Арагви и Куры, воспетое Лермонтовым в поэме «Мцыри».
Затем нас ждёт Кахетия, где живут очень гостеприимные люди, которые много шутят и от души смеются. Полюбуемся Алазанской долиной, извилистыми дорогами, над которыми переплетаются ветви деревьев, бесконечными полями виноградников.
Побываем в Телави: пообедаем здесь недалеко от 900-летнего платана и вспомним кадры «Мимино». Зайдём в резиденцию кахетинских царей — крепость Греми. На винодельне «Корпорация Киндзмараули» вы знакомитесь с производством вин и продегустируете напитки. После на семейной винодельне посмотрим, как делают «напиток богов» древним грузинским методом — в глиняных сосудах кверти. Вы узнаете, почему грузины никогда не пьянеют. Вечер проведём в живописном месте с бокалом вина и музыкальным аккомпанементом.
Романтичный Сигнахи, монастырь Бодбе
В этот день прогуляемся по Сигнахи с атмосферными брусчатыми улочками и домиками с красной черепицей словно из Италии. Заглянем в уютные внутренние дворики и заберёмся на сторожевую башню, чтобы увидеть город любви с высоты — вы обязательно узнаете, почему его так называют. Познакомимся с творчеством грузинского художника Нико Пиросмани, и я расскажу вам связанную с ним романтичную историю.
После обеда поедем в место, где исполняются желания — базилику Святой Нино в женском монастыре Бодбе.
На обратном пути в Тбилиси посмотрим, как в глиняной печи на дровах печётся традиционный шоти (лаваш) и делается чурчхела. При желании поучаствуем в процессе.
Экскурсия по Тбилиси, свободное время
Сегодня вы получше познакомитесь с Тбилиси на пешеходной экскурсии. Начнём с исторического центра города, застроенного невысокими домами с резными балкончиками и верандами. Дома словно свисают над скалой — выглядит очень необычно. Прогуляемся по кварталу, известному комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках. Пройдёмся по узким улочкам Бетлеми и Гоми, колоритной улице Шардени, пешеходному мосту Мира над Курой.
По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала 4 века. Побываем у Метехи — древней цитадели и резиденции грузинских царей. После обеда — свободное время.
Каньон Дашбаши и Стеклянный мост, город-монастырь Вардзиа
Утром отправимся в регион Самцхе-Джавахети, к каньону Дашбаши, над котором недавно возвели Стеклянный мост. Смельчаки и желающие пощекотать нервы смогут пройтись по его стеклянному полу или прокатиться на велозиплайне. На высоте свыше 2000 метров над уровнем моря насладимся видами заснеженных макушек гор, голубых вод озера Паравани и альпийских лугов. Здесь же познакомимся с монахинями, которые восстанавливают культуру сыроделия и делают иконы в технике византийской мозаики.
После обеда посетим пещерный город-монастырь Вардзиа. Вы увидите трапезные, кладовые, тайные ходы и подземное озеро. Древняя обитель не раз служила защитой для жителей от нападений с юга. Вечером разместимся в семейном отеле в городе Ахалцихе.
Крепость Рабат, Боржоми, отъезд
В заключительный день после завтрака отправимся в крепость Рабат в центре Ахалцихе, где восстановлена архитектура Османского периода. Это место считается одним из самых красивых в Грузии.
Затем побываем в курортном Боржоми: прогуляемся по городскому парку и попробуем знаменитую воду прямо из источника. После начнём обратный путь в Тбилиси, куда прибудем около 18:00.
В 18:00 мы организовываем трансфер из Тбилиси во Владикавказ (за доплату — 3000 рублей с человека). Ж-. д. или авиабилеты из Владикавказа рекомендуем приобретать с вылетом на следующий день. Если вы захотите остаться в Грузии и уехать во Владикавказ в другой день, мы подскажем как это сделать.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|46 000 ₽
Что включено
- Проживание в гостиницах
- Завтраки (кроме 1-го дня тура)
- Трансфер из Владикавказа до Тбилиси (в 1-й день тура)
- Транспорт на всём протяжении маршрута
- Работа гидов и сопровождение на маршруте
- Экскурсии и входные билеты в музеи и на мастер-классы по программе
- Дегустация вина на заводе Киндзмараули и в частной винодельне
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Тбилиси и Владикавказ и обратно
- Трансфер из Тбилиси во Владикавказ - 3000 ₽
- Обеды и ужины - 1000-1300 ₽/чел за один приём
- Доплата за 1-местное размещение - 10 000 ₽
- Входные билеты на Стеклянный мост
- Дополнительные активности (зиплайн, серные бани и т. п.)
Отзывы и рейтинг
Хотела бы сказать спасибо за тур. Отдельное спасибо Арсену, невероятно профессиональный водитель и очень приятный человек, со смешными историями.
Спасибо Серго, обаятельный, с хорошим чувством юмора и умеющим рассказать историю, так чтобы было интересно.
Хороший маршрут, не ездили одними маршрутами и многое увидели из окна автобуса.
Хорошие гостиницы в Кварели и Ахалцихе (с видом на крепость).
Собственно наверное и всё.
Мы очень много посмотрели, даже больше чем я ожидал и чем было заявлено в туре.
Первый раз ездили экскурсионным туром. На удивление, в реальности все полностью соответствовало описанию тура.
Комфортный автобус, отели, везде вкусная еда (порции ну очень большие). Самим о чем-то думать