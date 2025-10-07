Встречаемся во Владикавказе и выезжаем в Тбилиси. Время в пути — около 5 часов без учёта прохождения пограничного контроля.

По дороге сделаем остановку у Арки Дружбы народов на краю высокого обрыва, откуда открывается потрясающая панорама Долины дьявола. Заглянем в крепость Ананури, сохранившуюся почти в первозданном виде. Насладимся царящей здесь тишиной и бирюзой Жинвальского водохранилища.

По приезде в Тбилиси разместимся в отель. А вечером поужинаем в колоритном грузинском ресторанчике под живую музыку и национальные танцы (по желанию).