Боржоми, Кахетия, Тбилиси и другие яркие места Грузии

Погулять по Сигнахи, узнать о тонкостях виноделия и пройтись по стеклянному мосту над пропастью
Едем туда, где красиво, вкусно и интересно! Вы увидите нынешнюю и древнюю столицы страны, монастыри Джвари, Светицховели и Бодбе, замок Греми, крепости Ананури и Рабат. Мы погуляем по Кахетии и
Телави, городу любви и Ахалцихе и заглянем в местные винодельни.

Поднимемся к альпийским лугам на высоту свыше 2000 метров, посетим скальный пещерный город и полюбуемся озером Паравани и Жинвальским водохранилищем.

Вы попробуете легендарную минералку прямо из источников и отведаете непревзойдённую грузинскую кухню.

5
5 отзывов
Ближайшие даты:
16
фев16
мар23
мар6
апр20
апр1
мая4
мая
Время начала: 06:00

Описание тура

Организационные детали

Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных форс-мажорных обстоятельств.
Для граждан России необходим заграничный паспорт. Он должен быть действительным, пока турист находится в Грузии! Для граждан России виза в Грузию не требуется (при пребывании в стране до года). Медицинская страховка не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и путь до Тбилиси: Арка Дружбы, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище

Встречаемся во Владикавказе и выезжаем в Тбилиси. Время в пути — около 5 часов без учёта прохождения пограничного контроля.

По дороге сделаем остановку у Арки Дружбы народов на краю высокого обрыва, откуда открывается потрясающая панорама Долины дьявола. Заглянем в крепость Ананури, сохранившуюся почти в первозданном виде. Насладимся царящей здесь тишиной и бирюзой Жинвальского водохранилища.

По приезде в Тбилиси разместимся в отель. А вечером поужинаем в колоритном грузинском ресторанчике под живую музыку и национальные танцы (по желанию).

2 день

Мцхета и Кахетия

Сегодняшний день начнём с посещения древней столицы Грузии Мцхеты, «Кавказского Иерусалима», места упокоения многих царей и главной православной святыни страны. Заглянем в величественный кафедральный собор Светицховели, возведённый, по приданию, над хитоном Иисуса Христа. Поднимемся на гору, где высится монастырь Джвари 6 века. На этом месте Святая Нино в 4 веке воздвигла деревянный крест и принесла в Грузию христианство. Здесь же увидим самый известный пейзаж страны — слияние рек Арагви и Куры, воспетое Лермонтовым в поэме «Мцыри».

Затем нас ждёт Кахетия, где живут очень гостеприимные люди, которые много шутят и от души смеются. Полюбуемся Алазанской долиной, извилистыми дорогами, над которыми переплетаются ветви деревьев, бесконечными полями виноградников.

Побываем в Телави: пообедаем здесь недалеко от 900-летнего платана и вспомним кадры «Мимино». Зайдём в резиденцию кахетинских царей — крепость Греми. На винодельне «Корпорация Киндзмараули» вы знакомитесь с производством вин и продегустируете напитки. После на семейной винодельне посмотрим, как делают «напиток богов» древним грузинским методом — в глиняных сосудах кверти. Вы узнаете, почему грузины никогда не пьянеют. Вечер проведём в живописном месте с бокалом вина и музыкальным аккомпанементом.

3 день

Романтичный Сигнахи, монастырь Бодбе

В этот день прогуляемся по Сигнахи с атмосферными брусчатыми улочками и домиками с красной черепицей словно из Италии. Заглянем в уютные внутренние дворики и заберёмся на сторожевую башню, чтобы увидеть город любви с высоты — вы обязательно узнаете, почему его так называют. Познакомимся с творчеством грузинского художника Нико Пиросмани, и я расскажу вам связанную с ним романтичную историю.

После обеда поедем в место, где исполняются желания — базилику Святой Нино в женском монастыре Бодбе.
На обратном пути в Тбилиси посмотрим, как в глиняной печи на дровах печётся традиционный шоти (лаваш) и делается чурчхела. При желании поучаствуем в процессе.

4 день

Экскурсия по Тбилиси, свободное время

Сегодня вы получше познакомитесь с Тбилиси на пешеходной экскурсии. Начнём с исторического центра города, застроенного невысокими домами с резными балкончиками и верандами. Дома словно свисают над скалой — выглядит очень необычно. Прогуляемся по кварталу, известному комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках. Пройдёмся по узким улочкам Бетлеми и Гоми, колоритной улице Шардени, пешеходному мосту Мира над Курой.

По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала 4 века. Побываем у Метехи — древней цитадели и резиденции грузинских царей. После обеда — свободное время.

5 день

Каньон Дашбаши и Стеклянный мост, город-монастырь Вардзиа

Утром отправимся в регион Самцхе-Джавахети, к каньону Дашбаши, над котором недавно возвели Стеклянный мост. Смельчаки и желающие пощекотать нервы смогут пройтись по его стеклянному полу или прокатиться на велозиплайне. На высоте свыше 2000 метров над уровнем моря насладимся видами заснеженных макушек гор, голубых вод озера Паравани и альпийских лугов. Здесь же познакомимся с монахинями, которые восстанавливают культуру сыроделия и делают иконы в технике византийской мозаики.

После обеда посетим пещерный город-монастырь Вардзиа. Вы увидите трапезные, кладовые, тайные ходы и подземное озеро. Древняя обитель не раз служила защитой для жителей от нападений с юга. Вечером разместимся в семейном отеле в городе Ахалцихе.

6 день

Крепость Рабат, Боржоми, отъезд

В заключительный день после завтрака отправимся в крепость Рабат в центре Ахалцихе, где восстановлена архитектура Османского периода. Это место считается одним из самых красивых в Грузии.

Затем побываем в курортном Боржоми: прогуляемся по городскому парку и попробуем знаменитую воду прямо из источника. После начнём обратный путь в Тбилиси, куда прибудем около 18:00.

В 18:00 мы организовываем трансфер из Тбилиси во Владикавказ (за доплату — 3000 рублей с человека). Ж-. д. или авиабилеты из Владикавказа рекомендуем приобретать с вылетом на следующий день. Если вы захотите остаться в Грузии и уехать во Владикавказ в другой день, мы подскажем как это сделать.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет46 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах
  • Завтраки (кроме 1-го дня тура)
  • Трансфер из Владикавказа до Тбилиси (в 1-й день тура)
  • Транспорт на всём протяжении маршрута
  • Работа гидов и сопровождение на маршруте
  • Экскурсии и входные билеты в музеи и на мастер-классы по программе
  • Дегустация вина на заводе Киндзмараули и в частной винодельне
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Тбилиси и Владикавказ и обратно
  • Трансфер из Тбилиси во Владикавказ - 3000 ₽
  • Обеды и ужины - 1000-1300 ₽/чел за один приём
  • Доплата за 1-местное размещение - 10 000 ₽
  • Входные билеты на Стеклянный мост
  • Дополнительные активности (зиплайн, серные бани и т. п.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, ул. Московская, 16Б, в 6:00. Если Вы прилетаете сразу в Тбилиси либо едете из Еревана, Кутаиси или Батуми - сообщите нам, мы встретим вас в Тбилиси и заселим в отель, где вы отдохнёте после дороги
Завершение: Тбилиси, 18:00. За дополнительную плату (3000 ₽/чел) организуем трансфер до Владикавказа. В этом случае билеты из Владикавказа рекомендуем покупать строго на следующий день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 106 туристов
Однажды я решила кардинально всё поменять и заняться тем, что люблю больше всего — туризмом! Первые туры были, конечно же, на Северный Кавказ! Почему именно туда? Северный Кавказ — это бесконечное гостеприимство
и радушие, безграничная любовь к гостям, постоянно готовые прийти на помощь люди, вкуснейшая кухня и потрясающая природа, а ещё самобытная культура и заповедник народных художественных промыслов и много-много всего. Отработав туры по Северному Кавказу, мы пошли дальше — Азербайджан, Грузия, Беларусь, Карелия… Мы не занимаемся массовым «обезличенным» туризмом! Для нас вы не просто клиенты, вы — наши гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
Аревик
7 окт 2025
Здравствуйте.
Хотела бы сказать спасибо за тур. Отдельное спасибо Арсену, невероятно профессиональный водитель и очень приятный человек, со смешными историями.
Спасибо Серго, обаятельный, с хорошим чувством юмора и умеющим рассказать историю, так чтобы было интересно.
Хороший маршрут, не ездили одними маршрутами и многое увидели из окна автобуса.
Хорошие гостиницы в Кварели и Ахалцихе (с видом на крепость).
Собственно наверное и всё.
И
Иванов
9 сен 2025
Отличный тур, один из лучших за историю моих путешествий, и, что самое важное - адекватный по цене. Группа небольшая (7 чел), поэтому всё было можно сказать по-домашнему. Гид отвечал на все вопросы и содействовал во всех ситуациях. Побольше бы таких туров!
Мы очень много посмотрели, даже больше чем я ожидал и чем было заявлено в туре.
И
Ирина
3 сен 2025
Вся организация с самого начала и до конца проходила строго по запланированому времени. Водитель по имени Ото просто профессионал. Гид по имени Серго который был вместе снами круглые сутки свою
работу выполнял прекрасно, на любой вопрос отвечал очень конкретно и с подробностями, просто класс.
Кроме того Серго реально помогал абсолютно по любым вопросам возникающим у нас, туристов и сам оказывал помощь при возникновении любых проблем даже не касающихся тура.
Всё просто супер.
Спасибо.

М
Майя
8 июл 2025
Это было великолепное путешествие!
Первый раз ездили экскурсионным туром. На удивление, в реальности все полностью соответствовало описанию тура.
Комфортный автобус, отели, везде вкусная еда (порции ну очень большие). Самим о чем-то думать
и что-то решать вообще не нужно. Все организовано от начала и до конца. Можно просто расслабиться и наслаждаться красотами Грузии.
Отдельное спасибо хочется сказать сопровождающему Бубе и гиду Серго. Просто потрясающие люди и профессионалы. С ними хоть на край света)
Спасибо большое!

Сергей
Сергей
23 сен 2024
Не первый раз путешествуем с Татьяной, потому что уверены, что все пройдет замечательно! И действительно, в Грузию влюбились, посмотрели самые интересные достопримечательности, жили в самых комфортных отелях, ели самую вкусную еду, восхищались грузинскими песнями и танцами! Благодаря Татьяне, группа быстро сдружилась, атмосфера была теплая. Непременно будем с Татьяной путешествовать еще не раз! Всем рекомендуем!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

