7 дней
Тбилиси, Боржоми, Кутаиси и Сванетия - на недельку в край гор, легенд и вкусной еды
Пройти по мосту над пропастью, насладиться «Боржоми» и открыть тайну озера Паравани
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00. При необходимости мо...
«Посетим парк Рике на левом берегу Куры, известный необычной современной архитектурой, а ещё увидим символ современного Тбилиси — мост Мира, особенно впечатляющий в свете ярких огней»
Завтра в 08:00
23 фев в 08:00
116 000₽ за человека
скидка
15%
6 дней
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
«Зарядимся адреналином на прозрачном мосту над ущельем и прогуляемся по тропам к водопадам»
17 фев в 08:00
18 фев в 08:00
590$502 за человека
2 дня
Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
Насладиться вкусом «Боржоми» и пройтись над каньоном Дашбаши по мосту-бриллианту
Начало: Тбилиси, место вашего проживания, 07:30
«Добавим в путешествие щепотку экстрима и пройдём прямо над грандиозным каньоном по стеклянному мосту — фотографии отсюда получаются невероятные»
17 фев в 08:00
18 фев в 08:00
€400 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена30 июня 2024Замечательная поездка! Все было очень хорошо организовано. Страна, люди - удивительные! Гиды и водители хорошо говорят по-русски, очень интересные рассказчики, яркие личности. Очень безопасно и комфортно. Рекомендую сразу брать все предложенные обеды и ужины - не пожалеете.
- ЕЕкатерина23 июня 2024Была с дочкой и мамой в апреле, погода отличная была. Очень хотела поблагодарить организаторов за тур этот!! Все на высшем уровне, водители отличные, гид отличный, все очень понравилось. Обязательно вернёмся в Грузию!!!
- ММихаил6 июня 2024Экскурсия была просто замечательной! Гиды были очень информативными и увлекательными, они действительно заинтересовали нас и рассказали много интересных фактов о
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Мосты»
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