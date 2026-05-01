Гостеприимная и колоритная Грузия - всё включено

Приглашаем вас в продуманный тур с концепцией «всё включено» (кроме четырёх ужинов)
Описание тура

Приглашаем вас в продуманный тур с концепцией все включено (кроме 4-х ужинов), чтобы вы смогли вырваться из будней и максимально ярко погрузиться в атмосферу и колоритность страны.

О Грузии можно искусно написать длинным текстом, какая здесь живописная природа и красивые горы, замечательная колоритная архитектура с наследием Юнеско,
древняя история и виноделие с большой грузинской душой, своим особым способом создания вин, с которым очень интересно познакомиться.
Отдельно стоило бы смакуя расписать про вкуснейшую грузинскую кухню, где от слов хачапури, хинкали, сулугуни, бадриджани, мцвади и др. уже текут слюнки, которая часто сопровождается традиционными щедрыми и колоритными застольями, танцами, тостами под вино, но есть одно Но (!)

Об этом ни к чему долго читать, нужно решаться и ехать с нами в замечательную гостеприимную Грузию, наслаждаться древней историей, природой, отличной компанией под вкусную грузинскую кухню и изысканное местное вино!
За 6 ярких дней вы увидите максимум всего интересного, Грузия готова вас удивить!

Программа тура по дням

1 день

Гамарджоба, гостеприимный край

Сбор группы во Владикавказе (или Тбилиси). После прохождения границы наслаждаемся красивыми видами гор Дарьяльского ущелья и начинаем свое яркое путешествие в гостеприимном крае, по дороге нас встретит величественный Казбек, едем по знаменитой Военно-Грузинской дороге.

Остановимся в посёлке Степанцминда, попробовав местную выпечку и немного отдохнув, по серпантину отправимся к самой высокогорной церкви Грузии у подножья Казбека — Троицкой (Гергетской) на высоте 2170 м. Её вид на фоне величественных гор, впечатляет.

Далее нас ждет Арка дружбы народов, как символ дружбы между народами Грузии и России, расположенный на высоте чуть больше 2 000 метров над уровнем моря.

На поздний обед (или ужин) будет самое популярно грузинское блюдо, отведаем хинкали под бокал грузинского вина и познакомимся поближе.

По приезде в Тбилиси разместимся в отеле.

2 день

Нахвамдис, Грузия

Завтракаем и собираем вещи. Сегодня крайний день нашего путешествия, выезжаем в сторону Владикавказа..

Посетим замок-крепость Ананури, созданный местными князьями для защиты Дарьяльского ущелья, сохранился почти в первозданном виде, полюбуемся видами на бирюзовое Жинвальское водохранилище.

Пообедаем в кафе и за бокалом вина подведем итоги нашего яркого грузинского путешествия, после отправимся проходить границу в Верхнем Ларс

Прибытие в аэропорт (или вокзал) города Владикавказ - ориентировочно к 18:00 - 18:30

3 день

Древние столицы

Завтракаем и отправляемся дальше знакомится со страной!

Едем к храму Vi века Джвари (наследие Юнеско), который описывал Михаил Юрьевич Лермонтов в своей поэме Мцыри. После нас ждет древняя столица Грузии Мцхета известна со времен до нашей эры, долгое время город был культурным, духовным и экономическим центром Грузии, в центре города храм Светицховели Xi века внесен в список Юнеско.

После обеда нас ждет знакомство с Уплисцихе - древним пещерным городом, высеченном в скале, является археологическим объектом и одним из важнейших памятников грузинской культуры, благодаря своему устройству, здесь сохранились остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий.

Посетим Гори, в этом городе родился Сталин, увидим дом, где жил он в детстве, желающие могут зайти в музей Сталина.

Далее едем в знаменитый Боржоми, заселяемся в отель.

4 день

Старый добрый Тифлис

После завтрака отправимся знакомиться с историческим центром Тбилиси, посмотрим на него со всех сторон, заглянем в потаенные уголки и увидим всё самое интересное!

Побываем на центральной площади, посетим главные храмы, прогуляемся по мосту Мира и парку Рике. По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала одну из визитных карточек Тбилиси, и огромному символу-памятнику Мать Грузии, полюбуемся потрясающими видами на весь город, а в инжировом ущелье увидим водопад, расположенный в ботаническом саду.

Гуляя по Старому Тбилиси чувствуется дух древнего города, увидим атмосферные улочки с резными балконами, театр марионеток Габриадзе и др. интересные места, обязательно посетим район серных бань (Абанотубани) место, где теплые источники серной воды бьют прямо из земли, здесь бывал сам А. С. Пушкин и писал: Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань. Желающие смогут сегодня отправиться в бани и попробовать эффект серной воды на себе.

Вечером отправимся на ужин (не включен) в ресторан, где сможем насладиться не только грузинской кухней, но и традиционным многоголосием и национальными танцами.

5 день

Пить Боржоми никогда не поздно

Посетим парк Боржоми, вдохнем чистый горный воздух глубже, ведь уютный город-курорт, затерялся среди зеленных хребтов на высоте 850 м. в ущелье р. Куры, узнаем историю знаменитого курорта и конечно попробуем минеральную воду прямо из источника.

Далее после обеда едем к крепости Рабат в Ахалцихе, знакомимся с её историей и гуляем по отреставрированному культурно-историческому комплексу.

Также увидим: Тбилисское водохранилище и мемориал Хроники Грузии.

Вечером заселяемся в отель, ужинаем и готовимся к самому винному региону Грузии - Кахетии.

6 день

Царство грузинского вина

После завтрака выезжаем в Кахетию, царство грузинского вина, нас ждет очень интересная и насыщенная программа!

Посетим винодельню, где продегустируем разные вина, узнаем о тонкостях производства, познакомимся и с местной технологии. По дороге попробуем свежий грузинский хлеб - пури и домашний сыр, настоящую чурчхелу. Обед будет в кафе.

Посетим город любви - Сигнахи, известным тем, что в местном Загсе можно расписаться всего за 5 минут, а также услышим романтичную историю любви и прогуляемся по самой длинной крепости Грузии с шикарным панорамным видом на Алазанскую долину. Посетим женский действующий монастырь Бодбе, узнаем его историю и почему он притягивает к себе паломников.

Вечером разместимся в гостинице и пойдем на колоритный ужин в стиле грузинского застолья, узнаем особенности традиционного застолья, услышим грузинские тосты. Это заключительный ужин в туре и настало самое время почувствовать себя настоящим грузином, а для этого нужно много кушать и не забывать про вино.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание во время тура в отелях 3 - 4: в центре Тбилиси, р-н Кахетии и Боржоми (двухместное размещение в номере)
  • Питание: завтраки в отелях - 5, обеды 5 (возможна замена на ужины)
  • Колоритный ужин в стиле национального грузинского застолья
  • Трансфер от / до аэропорта Владикавказа (или Тбилиси)
  • Полное транспортное сопровождение по программе на комфортном авто (минивене/микроавтобусе)
  • Сопровождение русковогорящего гида-водителя на всем маршруте тура, местных гидов на отдельных локациях, помощь по всем вопросам тура
  • Экскурсия по винодельне в Кахетии с дегустацией местных вин
  • Подъем (спуск) к высокогорной Гергетской церкви Св. Троицы в Казбеги
  • Все основные достопримечательности по Тбилиси (экскурсия с нескучным гидом)
  • Достопримечательности Военно-Грузинской дороги: Дарьяльское ущелье, п. Степанцминда, Арка дружбы народов, замок-крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, п. Пасанаури родина хинкали и др
  • Посещение г. Мцхета и храма Светицховели (историческая экскурсия)
  • Посещение монастыря Джвари
  • Кахетия - самый винный регион Грузии с знаменитой Алазанской долиной, Телави место съемок Мимино, Бодбийский монастырь (Бодбе), город Сигнахи город любви с итальянскими улочками в Грузии
  • Посещение древнего пещерного города в скале - Уплисцихе
  • Уютный город-курорт Боржоми
  • Гори родина Сталина (по желанию группы посещение музея Сталина)
  • Посещение историко-архитектурного музейного комплекса Рабат - Ахалцихская средневековая крепость и замок Джакели (экскурсия с гидом)
Что не входит в цену
  • Проезд до Владикавказа (или Тбилиси) - жд, авиа билеты (помощь с подбором билетов)
  • Ужины - 4
  • Личные траты на сувениры, серные бани (по желанию)
  • Трансфер в случае более позднего/раннего прилета/вылета
О чём нужно знать до поездки

По объективным причинам очередность посещения достопримечательностей и локаций в программе тура по дням может быть изменена, но это никак не повлияет на качество тура, в программе мы обычно стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому готовьтесь к увлекательному путешествию!

Вы можете добраться до Владикавказа и пройти сухопутную границу или прилететь Тбилиси, из 2-х городов предусмотрен трансфер. Напишите и подскажу оптимальный вариант, как добраться до места встречи из вашего города. Организатор тура не несет ответственности на режим работы и другие форс-мажорные, погодные обстоятельства сухопутной границы в Верхнем Ларсе.

За 3 дня до старта тура будет создан общий чат со всеми участниками, где будут даны общие рекомендации по поездке и подробная информация.

Размещение в номере двухместное, если ты один или одна, постараемся подобрать для тебя хорошего соседа или соседку.

Пожелания к путешественнику

при одноместном размещении в номере доплата, о возможности одноместного размещения уточняйте у организатора

Визы

Россиянам для въезда в Грузию виза не нужна, необходимо только наличие загранпаспорта, срок действия паспорта для въезда в Грузию неважен, но рекомендую, чтобы было не менее 1 месяца до окончания. На данный момент не нужно сдавать Пцр-тест или предъявлять сертификаты о вакцинации.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Организатор путешествий, индивидуальных и эксклюзивных программ. Активно путешествую с 2011, посетила более 25 стран. Основные увлечения: захватывающие путешествия, спорт, саморазвитие, природа, виноделие. Не имея возможности жить вечно, мы имеем возможность жить ярко! Создаю яркие путешествия для тех, кто любит настоящие эмоции! Жду вас в своих программах, в которые мои путешественники часто возвращаются вновь и вновь, и это для меня самый главный отзыв!

