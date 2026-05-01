Описание тура
Приглашаем вас в продуманный тур с концепцией все включено (кроме 4-х ужинов), чтобы вы смогли вырваться из будней и максимально ярко погрузиться в атмосферу и колоритность страны.
О Грузии можно искусно написать длинным текстом, какая здесь живописная природа и красивые горы, замечательная колоритная архитектура с наследием Юнеско,
древняя история и виноделие с большой грузинской душой, своим особым способом создания вин, с которым очень интересно познакомиться.
Отдельно стоило бы смакуя расписать про вкуснейшую грузинскую кухню, где от слов хачапури, хинкали, сулугуни, бадриджани, мцвади и др. уже текут слюнки, которая часто сопровождается традиционными щедрыми и колоритными застольями, танцами, тостами под вино, но есть одно Но (!)
Об этом ни к чему долго читать, нужно решаться и ехать с нами в замечательную гостеприимную Грузию, наслаждаться древней историей, природой, отличной компанией под вкусную грузинскую кухню и изысканное местное вино!
За 6 ярких дней вы увидите максимум всего интересного, Грузия готова вас удивить!
Программа тура по дням
Гамарджоба, гостеприимный край
Сбор группы во Владикавказе (или Тбилиси). После прохождения границы наслаждаемся красивыми видами гор Дарьяльского ущелья и начинаем свое яркое путешествие в гостеприимном крае, по дороге нас встретит величественный Казбек, едем по знаменитой Военно-Грузинской дороге.
Остановимся в посёлке Степанцминда, попробовав местную выпечку и немного отдохнув, по серпантину отправимся к самой высокогорной церкви Грузии у подножья Казбека — Троицкой (Гергетской) на высоте 2170 м. Её вид на фоне величественных гор, впечатляет.
Далее нас ждет Арка дружбы народов, как символ дружбы между народами Грузии и России, расположенный на высоте чуть больше 2 000 метров над уровнем моря.
На поздний обед (или ужин) будет самое популярно грузинское блюдо, отведаем хинкали под бокал грузинского вина и познакомимся поближе.
По приезде в Тбилиси разместимся в отеле.
Нахвамдис, Грузия
Завтракаем и собираем вещи. Сегодня крайний день нашего путешествия, выезжаем в сторону Владикавказа..
Посетим замок-крепость Ананури, созданный местными князьями для защиты Дарьяльского ущелья, сохранился почти в первозданном виде, полюбуемся видами на бирюзовое Жинвальское водохранилище.
Пообедаем в кафе и за бокалом вина подведем итоги нашего яркого грузинского путешествия, после отправимся проходить границу в Верхнем Ларс
Прибытие в аэропорт (или вокзал) города Владикавказ - ориентировочно к 18:00 - 18:30
Древние столицы
Завтракаем и отправляемся дальше знакомится со страной!
Едем к храму Vi века Джвари (наследие Юнеско), который описывал Михаил Юрьевич Лермонтов в своей поэме Мцыри. После нас ждет древняя столица Грузии Мцхета известна со времен до нашей эры, долгое время город был культурным, духовным и экономическим центром Грузии, в центре города храм Светицховели Xi века внесен в список Юнеско.
После обеда нас ждет знакомство с Уплисцихе - древним пещерным городом, высеченном в скале, является археологическим объектом и одним из важнейших памятников грузинской культуры, благодаря своему устройству, здесь сохранились остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий.
Посетим Гори, в этом городе родился Сталин, увидим дом, где жил он в детстве, желающие могут зайти в музей Сталина.
Далее едем в знаменитый Боржоми, заселяемся в отель.
Старый добрый Тифлис
После завтрака отправимся знакомиться с историческим центром Тбилиси, посмотрим на него со всех сторон, заглянем в потаенные уголки и увидим всё самое интересное!
Побываем на центральной площади, посетим главные храмы, прогуляемся по мосту Мира и парку Рике. По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала одну из визитных карточек Тбилиси, и огромному символу-памятнику Мать Грузии, полюбуемся потрясающими видами на весь город, а в инжировом ущелье увидим водопад, расположенный в ботаническом саду.
Гуляя по Старому Тбилиси чувствуется дух древнего города, увидим атмосферные улочки с резными балконами, театр марионеток Габриадзе и др. интересные места, обязательно посетим район серных бань (Абанотубани) место, где теплые источники серной воды бьют прямо из земли, здесь бывал сам А. С. Пушкин и писал: Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань. Желающие смогут сегодня отправиться в бани и попробовать эффект серной воды на себе.
Вечером отправимся на ужин (не включен) в ресторан, где сможем насладиться не только грузинской кухней, но и традиционным многоголосием и национальными танцами.
Пить Боржоми никогда не поздно
Посетим парк Боржоми, вдохнем чистый горный воздух глубже, ведь уютный город-курорт, затерялся среди зеленных хребтов на высоте 850 м. в ущелье р. Куры, узнаем историю знаменитого курорта и конечно попробуем минеральную воду прямо из источника.
Далее после обеда едем к крепости Рабат в Ахалцихе, знакомимся с её историей и гуляем по отреставрированному культурно-историческому комплексу.
Также увидим: Тбилисское водохранилище и мемориал Хроники Грузии.
Вечером заселяемся в отель, ужинаем и готовимся к самому винному региону Грузии - Кахетии.
Царство грузинского вина
После завтрака выезжаем в Кахетию, царство грузинского вина, нас ждет очень интересная и насыщенная программа!
Посетим винодельню, где продегустируем разные вина, узнаем о тонкостях производства, познакомимся и с местной технологии. По дороге попробуем свежий грузинский хлеб - пури и домашний сыр, настоящую чурчхелу. Обед будет в кафе.
Посетим город любви - Сигнахи, известным тем, что в местном Загсе можно расписаться всего за 5 минут, а также услышим романтичную историю любви и прогуляемся по самой длинной крепости Грузии с шикарным панорамным видом на Алазанскую долину. Посетим женский действующий монастырь Бодбе, узнаем его историю и почему он притягивает к себе паломников.
Вечером разместимся в гостинице и пойдем на колоритный ужин в стиле грузинского застолья, узнаем особенности традиционного застолья, услышим грузинские тосты. Это заключительный ужин в туре и настало самое время почувствовать себя настоящим грузином, а для этого нужно много кушать и не забывать про вино.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание во время тура в отелях 3 - 4: в центре Тбилиси, р-н Кахетии и Боржоми (двухместное размещение в номере)
- Питание: завтраки в отелях - 5, обеды 5 (возможна замена на ужины)
- Колоритный ужин в стиле национального грузинского застолья
- Трансфер от / до аэропорта Владикавказа (или Тбилиси)
- Полное транспортное сопровождение по программе на комфортном авто (минивене/микроавтобусе)
- Сопровождение русковогорящего гида-водителя на всем маршруте тура, местных гидов на отдельных локациях, помощь по всем вопросам тура
- Экскурсия по винодельне в Кахетии с дегустацией местных вин
- Подъем (спуск) к высокогорной Гергетской церкви Св. Троицы в Казбеги
- Все основные достопримечательности по Тбилиси (экскурсия с нескучным гидом)
- Достопримечательности Военно-Грузинской дороги: Дарьяльское ущелье, п. Степанцминда, Арка дружбы народов, замок-крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, п. Пасанаури родина хинкали и др
- Посещение г. Мцхета и храма Светицховели (историческая экскурсия)
- Посещение монастыря Джвари
- Кахетия - самый винный регион Грузии с знаменитой Алазанской долиной, Телави место съемок Мимино, Бодбийский монастырь (Бодбе), город Сигнахи город любви с итальянскими улочками в Грузии
- Посещение древнего пещерного города в скале - Уплисцихе
- Уютный город-курорт Боржоми
- Гори родина Сталина (по желанию группы посещение музея Сталина)
- Посещение историко-архитектурного музейного комплекса Рабат - Ахалцихская средневековая крепость и замок Джакели (экскурсия с гидом)
Что не входит в цену
- Проезд до Владикавказа (или Тбилиси) - жд, авиа билеты (помощь с подбором билетов)
- Ужины - 4
- Личные траты на сувениры, серные бани (по желанию)
- Трансфер в случае более позднего/раннего прилета/вылета
О чём нужно знать до поездки
По объективным причинам очередность посещения достопримечательностей и локаций в программе тура по дням может быть изменена, но это никак не повлияет на качество тура, в программе мы обычно стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому готовьтесь к увлекательному путешествию!
Вы можете добраться до Владикавказа и пройти сухопутную границу или прилететь Тбилиси, из 2-х городов предусмотрен трансфер. Напишите и подскажу оптимальный вариант, как добраться до места встречи из вашего города. Организатор тура не несет ответственности на режим работы и другие форс-мажорные, погодные обстоятельства сухопутной границы в Верхнем Ларсе.
За 3 дня до старта тура будет создан общий чат со всеми участниками, где будут даны общие рекомендации по поездке и подробная информация.
Размещение в номере двухместное, если ты один или одна, постараемся подобрать для тебя хорошего соседа или соседку.
Пожелания к путешественнику
при одноместном размещении в номере доплата, о возможности одноместного размещения уточняйте у организатора
Визы
Россиянам для въезда в Грузию виза не нужна, необходимо только наличие загранпаспорта, срок действия паспорта для въезда в Грузию неважен, но рекомендую, чтобы было не менее 1 месяца до окончания. На данный момент не нужно сдавать Пцр-тест или предъявлять сертификаты о вакцинации.