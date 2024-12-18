Вы отправитесь в регионы Имеретия и Рача-Лечхуми и узнаете, как много удивительных рукотворных и природных жемчужин скрывают местные горы. Вы побываете в городке,
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Не входит в стоимость тура. Будем ночевать в Кутаиси и Цагери.
Питание. Не входит в стоимость тура.
Транспорт. Будем передвигаться нa полноприводном минивэне Mitsubishi Delica 4×4 — на нём легко проехать по сложным дорогам и добраться до труднодоступных мест.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
Города Чиатура и Кутаиси
Встретимся в Тбилиси и поедем в высокогорную Чиатуру — местечко, где в качестве городского транспорта используются канатные дороги. Вы сможете осмотреть улочки с высоты, прокатившись в кабинке. Доберёмся к столпу Кацхи — известняковому монолиту, вершину которого венчает древняя церквушка, называемая «Крепостью одиночества».
Затем отправимся в Кутаиси, где останемся ночевать. Посетим Гелатский монастырь, в Средневековье бывший культурным и просветительским центром страны. Побываем и в соседнем монастыре Святых Давида и Константина, более известном как Моцамета.
Пещера Прометея, водопад Рачха, винодельня
Утром спустимся в пещеру Прометея, связанную с древнегреческим мифом. По преданию, именно здесь титан был прикован Зевсом к скале за передачу огня человечеству.
Далее поедем к живописному каскаду водопадов Рачха, укрытому в глубине густого леса. Переместимся к подножию горы Хвамли, где выращивают редкий виноград усахелоури. Заглянем на винодельню братьев Гиорбелидзе, где можно продегустировать и приобрести уникальные вина усахелоури, оджалеши, цоликаури и чачу.
Если будет хорошая погода, поднимемся на склоны Хвамли, с которой связана интересная легенда. Вечером можем поужинать свежевыловленной форелью на берегу Зелёного озера. Ночевать останемся в Цагери.
Село Лайлаши, столпы Саирме, озеро Шаори, гора Цхраджвари
Этот день начнём с релакса — посещения бассейна на отвесной скале в селе Лайлаши. Прогуляемся по атмосферному ущелью реки Ладжанури, а также увидим природное чудо — столпы Саирме.
Продолжим знакомиться с винами региона и попробуем хванчкару, а также отведаем лобиани — традиционных пирогов с начинкой из варёной фасоли. Поднимемся к одному из самых красивых уголков в этом краю — высокогорному озеру Шаори. Оттуда заберёмся ещё выше — к вершине Цхраджвари, название которой в переводе означает «Девять крестов». Вечером вернёмся в Тбилиси и попрощаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение водителем-гидом
Что не входит в цену
- Проезд в Тбилиси и обратно в ваш город
- Проживание - $40
- Питание, дегустации
- Входные билеты - около $20 за человека
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Его увлекательные истории и легенды, прекрасные тосты и настоящий грузинский колорит сделали нашу поездку незабываемой!
Видно, что Миша любит свою работу и свою страну и заражает этой любовью всех своих гостей.
Крайне рекомендую Мишо как лучшего проводника в культуру, традиции и обычаи Грузии!!