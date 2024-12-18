Встретимся в Тбилиси и поедем в высокогорную Чиатуру — местечко, где в качестве городского транспорта используются канатные дороги. Вы сможете осмотреть улочки с высоты, прокатившись в кабинке. Доберёмся к столпу Кацхи — известняковому монолиту, вершину которого венчает древняя церквушка, называемая «Крепостью одиночества».

Затем отправимся в Кутаиси, где останемся ночевать. Посетим Гелатский монастырь, в Средневековье бывший культурным и просветительским центром страны. Побываем и в соседнем монастыре Святых Давида и Константина, более известном как Моцамета.