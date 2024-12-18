Индивидуальный тур в Рачу, Лечхуми и Имеретию: невероятная природа и святыни Грузии

Увидеть церковь на столпе, спуститься в пещеру Прометея и подняться к «Девяти крестам»
Приглашаем вас в индивидуальный тур по Западной Грузии.

Вы отправитесь в регионы Имеретия и Рача-Лечхуми и узнаете, как много удивительных рукотворных и природных жемчужин скрывают местные горы. Вы побываете в городке,
читать дальше

где в качестве общественного транспорта используют канатные дороги. Увидите «Крепость одиночества» — старинную церквушку на вершине известнякового столпа.

Посетите пещеру, упоминавшуюся ещё в древнегреческой мифологии, и склоны, на которых выращивают редкие сорта винограда.

Подниметесь на вершину, чьё название переводится как «Девять крестов», и осмотрите ещё множество других уникальных уголков.

5
1 отзыв
Индивидуальный тур в Рачу, Лечхуми и Имеретию: невероятная природа и святыни Грузии
Индивидуальный тур в Рачу, Лечхуми и Имеретию: невероятная природа и святыни Грузии
Индивидуальный тур в Рачу, Лечхуми и Имеретию: невероятная природа и святыни Грузии
Ближайшие даты:
21
мар28
мар4
апр11
апр18
апр25
апр2
мая
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Не входит в стоимость тура. Будем ночевать в Кутаиси и Цагери.

Питание. Не входит в стоимость тура.

Транспорт. Будем передвигаться нa полноприводном минивэне Mitsubishi Delica 4×4 — на нём легко проехать по сложным дорогам и добраться до труднодоступных мест.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Города Чиатура и Кутаиси

Встретимся в Тбилиси и поедем в высокогорную Чиатуру — местечко, где в качестве городского транспорта используются канатные дороги. Вы сможете осмотреть улочки с высоты, прокатившись в кабинке. Доберёмся к столпу Кацхи — известняковому монолиту, вершину которого венчает древняя церквушка, называемая «Крепостью одиночества».

Затем отправимся в Кутаиси, где останемся ночевать. Посетим Гелатский монастырь, в Средневековье бывший культурным и просветительским центром страны. Побываем и в соседнем монастыре Святых Давида и Константина, более известном как Моцамета.

Города Чиатура и КутаисиГорода Чиатура и КутаисиГорода Чиатура и КутаисиГорода Чиатура и Кутаиси
2 день

Пещера Прометея, водопад Рачха, винодельня

Утром спустимся в пещеру Прометея, связанную с древнегреческим мифом. По преданию, именно здесь титан был прикован Зевсом к скале за передачу огня человечеству.

Далее поедем к живописному каскаду водопадов Рачха, укрытому в глубине густого леса. Переместимся к подножию горы Хвамли, где выращивают редкий виноград усахелоури. Заглянем на винодельню братьев Гиорбелидзе, где можно продегустировать и приобрести уникальные вина усахелоури, оджалеши, цоликаури и чачу.

Если будет хорошая погода, поднимемся на склоны Хвамли, с которой связана интересная легенда. Вечером можем поужинать свежевыловленной форелью на берегу Зелёного озера. Ночевать останемся в Цагери.

Пещера Прометея, водопад Рачха, винодельняПещера Прометея, водопад Рачха, винодельняПещера Прометея, водопад Рачха, винодельняПещера Прометея, водопад Рачха, винодельня
3 день

Село Лайлаши, столпы Саирме, озеро Шаори, гора Цхраджвари

Этот день начнём с релакса — посещения бассейна на отвесной скале в селе Лайлаши. Прогуляемся по атмосферному ущелью реки Ладжанури, а также увидим природное чудо — столпы Саирме.

Продолжим знакомиться с винами региона и попробуем хванчкару, а также отведаем лобиани — традиционных пирогов с начинкой из варёной фасоли. Поднимемся к одному из самых красивых уголков в этом краю — высокогорному озеру Шаори. Оттуда заберёмся ещё выше — к вершине Цхраджвари, название которой в переводе означает «Девять крестов». Вечером вернёмся в Тбилиси и попрощаемся.

Село Лайлаши, столпы Саирме, озеро Шаори, гора ЦхраджвариСело Лайлаши, столпы Саирме, озеро Шаори, гора ЦхраджвариСело Лайлаши, столпы Саирме, озеро Шаори, гора ЦхраджвариСело Лайлаши, столпы Саирме, озеро Шаори, гора Цхраджвари

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение водителем-гидом
Что не входит в цену
  • Проезд в Тбилиси и обратно в ваш город
  • Проживание - $40
  • Питание, дегустации
  • Входные билеты - около $20 за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт/ваш отель в Тбилиси, точное время - по договорённости
Завершение: Аэропорт/ваш отель в Тбилиси, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
18 дек 2024
Ездили с Мишей по Грузии. И он по-настоящему открыл для нас эту прекрасную страну.

Его увлекательные истории и легенды, прекрасные тосты и настоящий грузинский колорит сделали нашу поездку незабываемой!

Видно, что Миша любит свою работу и свою страну и заражает этой любовью всех своих гостей.

Крайне рекомендую Мишо как лучшего проводника в культуру, традиции и обычаи Грузии!!

Похожие туры из Тбилиси

Индивидуальный тур по региону Лечхуми
На машине
3 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур по региону Лечхуми
Исследовать мистическую гору и пещеру Прометея, увидеть скальный бассейн и послушать легенды
Начало: Тбилиси, утро. Встречу вас в аэропорту или у вашег...
24 мар в 08:00
$750 за всё до 6 чел.
По древней земле Имеретии: индивидуальный тур по святыням, каньонам и пещерам
На машине
2 дня
По древней земле Имеретии: индивидуальный тур по святыням, каньонам и пещерам
Полюбоваться религиозной архитектурой, найти следы первобытных людей и услышать легенду о Прометее
Начало: Тбилиси, точное место и время - по договорённости
21 мар в 10:00
28 мар в 10:00
€399 за человека
Из Тбилиси в Боржоми, Имеретию и Рачу: тур только для вашей компании
На машине
4 дня
Из Тбилиси в Боржоми, Имеретию и Рачу: тур только для вашей компании
Увидеть значимые места 3 горных регионов и отведать вина и минеральной воды из источника
Начало: Тбилиси, памятник велосипеду, 10:00
1 апр в 10:00
8 апр в 10:00
$450 за человека