Туры с ужином в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «С ужином» в Тбилиси, цены от $450. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей
Конные прогулки
8 дней
2 отзыва
В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей
Пешком исследовать горы Грузии, рассмотреть средневековые башни и завершить поход ужином и вином
Начало: Тбилиси, раннее утро
«Включены прощальный ужин (7-й день) и завтраки в отеле и гостевых домах»
3 мая в 10:00
7 июн в 10:00
$2220 за человека
Из Тбилиси в Батуми: 4 древних города, грузинская кухня и морской бриз
На машине
5 дней
Из Тбилиси в Батуми: 4 древних города, грузинская кухня и морской бриз
Вкусно завтракать и ужинать, посещать святыни Мцхеты и Кутаиси, говорить о Прометее и винах
Начало: Тбилиси, точное место и время по договорённости
«Включены завтраки и ужины, остальное питание оплачивается отдельно»
20 апр в 10:00
21 апр в 08:00
56 000 ₽ за человека
Своей компанией из столицы к морю: дегустации и ночь в горном шато ущелья Атени
На машине
3 дня
Своей компанией из столицы к морю: дегустации и ночь в горном шато ущелья Атени
Заглянуть в пещеры Уплисцихе, перепробовать вина за ужином и посетить бальнеологические курорты
Начало: Ваш отель в Тбилиси, 10:00
«Включены завтраки и ужин с дегустацией на винодельне в 1-й день»
$450 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Павел
    10 марта 2025
    В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей
    Уже прошло несколько дней с тех пор, как мы ездили в Грузию. Замечательные воспоминания. Мне особенно повезло, я не только участвовал
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    во всех приключениях, но, будучи оператором в группе, наблюдал за реакцией всех участником и их изменениями в конце! Было необычно, небонально и круто!

  • А
    Анна
    20 февраля 2025
    В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей
    Хочу сказать большое спасибо ребятам-организаторам за невероятные впечатления и эмоции от путешествий! Поход в Тушетии в Грузии стал для меня настоящим
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    открытием. Это был мой первый поход в горы, который я запомню на всю жизнь. Прекрасные виды, отличная организация и потрясающая атмосфера сделали это путешествие поистине незабываемым. Рекомендую всем, кто ищет приключения и новые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «С ужином»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей
  2. Из Тбилиси в Батуми: 4 древних города, грузинская кухня и морской бриз
  3. Своей компанией из столицы к морю: дегустации и ночь в горном шато ущелья Атени
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Монастырь Джвари
  6. Уплисцихе
  7. Алазанская долина
  8. Крепость Ананури
  9. Крепость Нарикала
  10. Серные бани
Сколько стоит тур в Тбилиси в апреле 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "С ужином" можно забронировать 3 тура от 450 до 56 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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