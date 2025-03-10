В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей
Пешком исследовать горы Грузии, рассмотреть средневековые башни и завершить поход ужином и вином
Начало: Тбилиси, раннее утро
«Включены прощальный ужин (7-й день) и завтраки в отеле и гостевых домах»
3 мая в 10:00
7 июн в 10:00
$2220 за человека
Из Тбилиси в Батуми: 4 древних города, грузинская кухня и морской бриз
Вкусно завтракать и ужинать, посещать святыни Мцхеты и Кутаиси, говорить о Прометее и винах
Начало: Тбилиси, точное место и время по договорённости
«Включены завтраки и ужины, остальное питание оплачивается отдельно»
20 апр в 10:00
21 апр в 08:00
56 000 ₽ за человека
Своей компанией из столицы к морю: дегустации и ночь в горном шато ущелья Атени
Заглянуть в пещеры Уплисцихе, перепробовать вина за ужином и посетить бальнеологические курорты
Начало: Ваш отель в Тбилиси, 10:00
«Включены завтраки и ужин с дегустацией на винодельне в 1-й день»
$450 за человека
Последние отзывы на туры
- ППавел10 марта 2025Уже прошло несколько дней с тех пор, как мы ездили в Грузию. Замечательные воспоминания. Мне особенно повезло, я не только участвовал
- ААнна20 февраля 2025Хочу сказать большое спасибо ребятам-организаторам за невероятные впечатления и эмоции от путешествий! Поход в Тушетии в Грузии стал для меня настоящим
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «С ужином»
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