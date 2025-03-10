читать дальше во всех приключениях, но, будучи оператором в группе, наблюдал за реакцией всех участником и их изменениями в конце! Было необычно, небонально и круто!

Уже прошло несколько дней с тех пор, как мы ездили в Грузию. Замечательные воспоминания. Мне особенно повезло, я не только участвовал