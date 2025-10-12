Прогуляетесь по старинным улочкам Тбилиси, подниметесь к крепости Нарикала и посетите легендарные серные бани.
Вы откроете для себя духовный центр Грузии, Мцхету, исследуете загадочный пещерный город Уплисцихе и увидите родину Иосифа Сталина — Гори. В Кахетии попробуете вино, созданное по древним традициям, и насладитесь видами Алазанской долины.
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
1. Документы:
• Паспорт или удостоверение личности.
• Страховка.
• Копия визы (если необходимо).
• Билеты (авиа или другие транспортные документы).
2. Одежда:
• Удобная и комфортная обувь для прогулок (для прогулок по старому городу, экскурсий и природных объектов).
• Легкая одежда для теплой погоды и теплая одежда для горных регионов (особенно в зимнее время или на высоте, например, в Гудаури).
• Дождевик или зонтик, так как погода может быть переменной.
• Шляпа/кепка для защиты от солнца в летние месяцы.
• Солнцезащитные очки.
• В горах температура может изменяться, поэтому стоит взять с собой одежду для разной погоды.
3. Личные вещи:
• Фотокамера или смартфон для съемки достопримечательностей и природы.
• Солнцезащитный крем.
• Личные медикаменты (если требуется).
• Бутылка воды, особенно для экскурсий в горах.
• Средства от комаров (если планируется пребывание в природных или лесных зонах).
• Рюкзак или сумка для личных вещей на день (удобно для экскурсий).
4. Дополнительные предметы для активных мероприятий:
• Одежда для активных видов отдыха (например, для рафтинга или конных прогулок — спортивная одежда и обувь).
• Для рафтинга: водонепроницаемые сумки или чехлы для ценностей.
5. Финансы:
• Лари (местная валюта) для оплаты местных расходов (например, сувениров, еды, входных билетов).
• Кредитные карты (многие магазины и рестораны принимают карты, но в некоторых удаленных местах могут быть проблемы с их использованием).
• Маленькая сумма для чаевых — чаевые для водителей, гидов и персонала (обычно 5–10 лари в день).
6. Мобильные устройства и зарядные устройства:
• Зарядное устройство для телефона и других устройств.
• Переходник для розеток (в Грузии используются розетки типа C и F, стандарт 220 В).
7. Прочее:
• Пакет для мусора: всегда удобно иметь с собой пакет для отходов.
• Книга или блокнот для заметок и записей (если планируется вести дневник путешествия).
Питание. В стоимость входят завтраки, а также кулинарный мастер-класс по выпечке грузинского хлеба и винная дегустация. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Mercedes Benz Sprinter.
Возраст участников. Без ограничений.
Виза. Не нужна.
Уровень сложности. Тур подходит для большинства путешественников, но для людей с ограниченной подвижностью или небольшим опытом в пеших прогулках стоит заранее уточнить, какие места требуют дополнительных усилий. Прогулки по Тбилиси, Мцхете, Гори, Сигнахи будут умеренными, но включают некоторые подъёмы по холмам (например, к крепости Нарикала в Тбилиси) и по старым каменным улицам. Это может быть немного сложнее для людей с ограниченной подвижностью.
Возможно проведение тура в индивидуальном формате и в любые даты.
Программа тура по дням
Прогулка по Тбилиси: Старый город, крепость Нарикала и серные бани
Встретимся и пойдём исследовать столицу. Вы увидите старинные и современные кварталы, пройдёте по живописным улочкам и площадям. Вас ждёт посещение церкви Метехи, возведённой на скалистом берегу реки Куры. Это одно из самых древних религиозных сооружений Тбилиси, связанное с именем царя Вахтанга Горгасали.
Затем поднимемся к крепости Нарикала, возвышающейся над городом. Это старинное укрепление, основанное еще в 4 веке, с которого открываются великолепные виды на окрестности. После прогулки по бастионам крепости направимся к серным баням Абанотубани — известному комплексу купален, работающему на горячих минеральных источниках. Гид расскажет о целебных свойствах воды и легендах, связанных с этим местом.
После экскурсии у вас будет свободное время для отдыха и самостоятельного знакомства с городом. Можно пройтись по колоритным улочкам, заглянуть в сувенирные лавки или попробовать национальные блюда в местных кафе.
Вечером соберёмся в ресторане грузинской кухни, где попробуете традиционные угощения.
Мцхета - Гори - Уплисцихе
После завтрака отправимся в Мцхету — один из древнейших городов Грузии, бывшую столицу и духовный центр страны. Здесь посетим Светицховели, величественный кафедральный собор, в котором, согласно преданию, хранится хитон Иисуса Христа. Затем поднимемся к монастырю Джвари, расположенному на вершине холма. Отсюда открывается панорамный вид на слияние рек Куры и Арагви, а сам храм считается шедевром раннехристианской архитектуры.
После посещения святынь направимся в Гори, родной город Иосифа Сталина. По желанию можно посетить Музей Сталина, где собрана коллекция предметов, связанных с его жизнью, включая личный вагон-салон и реконструкцию дома, в котором он родился.
Далее вас ждёт экскурсия в Уплисцихе — древний пещерный город, высеченный в скалах. Это одно из старейших поселений на территории Грузии, существовавшее ещё в 1 тысячелетии до н. э. Здесь вы увидите пещерные храмы, винные погреба, залы с колоннами и потайные ходы, а также узнаете об истории города, его расцвете и упадке.
После экскурсии вернёмся в Тбилиси, где у вас будет свободное время.
Кахетия - винный край
Позавтракав, поедем в Кахетию, знаменитый винодельческий регион Грузии. Первым делом посетим мастер-класс по выпечке традиционного грузинского хлеба шоти. Вы научитесь работать с тестом, узнаете секреты выпекания в глиняной печи тоне и попробуете ароматный свежий хлеб.
Далее заглянем в монастырь Бодбе, связанный с именем святой Нино, принесшей христианство в Грузию. Это важное духовное место с красивыми садами и видом на Алазанскую долину.
Следующий пункт путешествия — Сигнахи, уютный городок, известный как «город любви». Его улочки вымощены камнем, а с городской стены открываются захватывающие виды на виноградники и горные хребты.
Во второй половине дня побываем на семейной винодельне, где вас ждёт дегустация вина, чачи и коньяка. Вы узнаете о кахетинском методе производства вина в квеври (глиняных сосудах) и попробуете знаменитые грузинские сорта. Обед пройдёт в ресторане с традиционными блюдами региона (оплачивается отдельно).
После вернёмся в Тбилиси, преодолевая живописный Гомборский перевал. Вечером у вас будет время для прогулки по городу или последнего ужина в уютном ресторане.
Дополнительный день
Если вы решите задержаться в Грузии, в этот день можно выбрать экскурсию по интересующему направлению или составить индивидуальную программу отдыха. Мы поможем подобрать маршруты в зависимости от ваших предпочтений.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€282
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Винные дегустации
- Кулинарный мастер-класс
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Остальное питание
- Трансфер из/до аэропорта - €23
- Трансфер из/до Владикавказа - от 5000 ₽
- Входные билеты (включая Музей И. Сталина в Гори, в Уплисцихе) - 50 лари (по желанию)
- Доплата за 1-местное проживание - €70
- Дополнительные развлечения (бани, поездка на рынок)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Считаем приимуществом, что можно выбирать гостиницу на свой вкус и порядок экскурсионных дней можно менять.
