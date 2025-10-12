Мои заказы

Мини-тур по Грузии: Тбилиси, Мцхета, Гори, Кахетия

Приготовить шоти, побывать на родине Иосифа Сталина и заглянуть в пещерный Уплисцихе
Погрузитесь в атмосферу Грузии — страны, где древняя история переплетается с яркими традициями.

Прогуляетесь по старинным улочкам Тбилиси, подниметесь к крепости Нарикала и посетите легендарные серные бани.

Вы откроете для себя духовный центр Грузии, Мцхету, исследуете загадочный пещерный город Уплисцихе и увидите родину Иосифа Сталина — Гори. В Кахетии попробуете вино, созданное по древним традициям, и насладитесь видами Алазанской долины.
3 отзыва
Мини-тур по Грузии: Тбилиси, Мцхета, Гори, Кахетия
Мини-тур по Грузии: Тбилиси, Мцхета, Гори, Кахетия
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
1. Документы:
• Паспорт или удостоверение личности.
• Страховка.
• Копия визы (если необходимо).
• Билеты (авиа или другие транспортные документы).
2. Одежда:
• Удобная и комфортная обувь для прогулок (для прогулок по старому городу, экскурсий и природных объектов).
• Легкая одежда для теплой погоды и теплая одежда для горных регионов (особенно в зимнее время или на высоте, например, в Гудаури).
• Дождевик или зонтик, так как погода может быть переменной.
• Шляпа/кепка для защиты от солнца в летние месяцы.
• Солнцезащитные очки.
• В горах температура может изменяться, поэтому стоит взять с собой одежду для разной погоды.
3. Личные вещи:
• Фотокамера или смартфон для съемки достопримечательностей и природы.
• Солнцезащитный крем.
• Личные медикаменты (если требуется).
• Бутылка воды, особенно для экскурсий в горах.
• Средства от комаров (если планируется пребывание в природных или лесных зонах).
• Рюкзак или сумка для личных вещей на день (удобно для экскурсий).
4. Дополнительные предметы для активных мероприятий:
• Одежда для активных видов отдыха (например, для рафтинга или конных прогулок — спортивная одежда и обувь).
• Для рафтинга: водонепроницаемые сумки или чехлы для ценностей.
5. Финансы:
• Лари (местная валюта) для оплаты местных расходов (например, сувениров, еды, входных билетов).
• Кредитные карты (многие магазины и рестораны принимают карты, но в некоторых удаленных местах могут быть проблемы с их использованием).
• Маленькая сумма для чаевых — чаевые для водителей, гидов и персонала (обычно 5–10 лари в день).
6. Мобильные устройства и зарядные устройства:
• Зарядное устройство для телефона и других устройств.
• Переходник для розеток (в Грузии используются розетки типа C и F, стандарт 220 В).
7. Прочее:
• Пакет для мусора: всегда удобно иметь с собой пакет для отходов.
• Книга или блокнот для заметок и записей (если планируется вести дневник путешествия).

Питание. В стоимость входят завтраки, а также кулинарный мастер-класс по выпечке грузинского хлеба и винная дегустация. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Mercedes Benz Sprinter.

Возраст участников. Без ограничений.

Виза. Не нужна.

Уровень сложности. Тур подходит для большинства путешественников, но для людей с ограниченной подвижностью или небольшим опытом в пеших прогулках стоит заранее уточнить, какие места требуют дополнительных усилий. Прогулки по Тбилиси, Мцхете, Гори, Сигнахи будут умеренными, но включают некоторые подъёмы по холмам (например, к крепости Нарикала в Тбилиси) и по старым каменным улицам. Это может быть немного сложнее для людей с ограниченной подвижностью.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате и в любые даты.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Тбилиси: Старый город, крепость Нарикала и серные бани

Встретимся и пойдём исследовать столицу. Вы увидите старинные и современные кварталы, пройдёте по живописным улочкам и площадям. Вас ждёт посещение церкви Метехи, возведённой на скалистом берегу реки Куры. Это одно из самых древних религиозных сооружений Тбилиси, связанное с именем царя Вахтанга Горгасали.

Затем поднимемся к крепости Нарикала, возвышающейся над городом. Это старинное укрепление, основанное еще в 4 веке, с которого открываются великолепные виды на окрестности. После прогулки по бастионам крепости направимся к серным баням Абанотубани — известному комплексу купален, работающему на горячих минеральных источниках. Гид расскажет о целебных свойствах воды и легендах, связанных с этим местом.

После экскурсии у вас будет свободное время для отдыха и самостоятельного знакомства с городом. Можно пройтись по колоритным улочкам, заглянуть в сувенирные лавки или попробовать национальные блюда в местных кафе.

Вечером соберёмся в ресторане грузинской кухни, где попробуете традиционные угощения.

2 день

Мцхета - Гори - Уплисцихе

После завтрака отправимся в Мцхету — один из древнейших городов Грузии, бывшую столицу и духовный центр страны. Здесь посетим Светицховели, величественный кафедральный собор, в котором, согласно преданию, хранится хитон Иисуса Христа. Затем поднимемся к монастырю Джвари, расположенному на вершине холма. Отсюда открывается панорамный вид на слияние рек Куры и Арагви, а сам храм считается шедевром раннехристианской архитектуры.

После посещения святынь направимся в Гори, родной город Иосифа Сталина. По желанию можно посетить Музей Сталина, где собрана коллекция предметов, связанных с его жизнью, включая личный вагон-салон и реконструкцию дома, в котором он родился.

Далее вас ждёт экскурсия в Уплисцихе — древний пещерный город, высеченный в скалах. Это одно из старейших поселений на территории Грузии, существовавшее ещё в 1 тысячелетии до н. э. Здесь вы увидите пещерные храмы, винные погреба, залы с колоннами и потайные ходы, а также узнаете об истории города, его расцвете и упадке.

После экскурсии вернёмся в Тбилиси, где у вас будет свободное время.

3 день

Кахетия - винный край

Позавтракав, поедем в Кахетию, знаменитый винодельческий регион Грузии. Первым делом посетим мастер-класс по выпечке традиционного грузинского хлеба шоти. Вы научитесь работать с тестом, узнаете секреты выпекания в глиняной печи тоне и попробуете ароматный свежий хлеб.

Далее заглянем в монастырь Бодбе, связанный с именем святой Нино, принесшей христианство в Грузию. Это важное духовное место с красивыми садами и видом на Алазанскую долину.

Следующий пункт путешествия — Сигнахи, уютный городок, известный как «город любви». Его улочки вымощены камнем, а с городской стены открываются захватывающие виды на виноградники и горные хребты.

Во второй половине дня побываем на семейной винодельне, где вас ждёт дегустация вина, чачи и коньяка. Вы узнаете о кахетинском методе производства вина в квеври (глиняных сосудах) и попробуете знаменитые грузинские сорта. Обед пройдёт в ресторане с традиционными блюдами региона (оплачивается отдельно).

После вернёмся в Тбилиси, преодолевая живописный Гомборский перевал. Вечером у вас будет время для прогулки по городу или последнего ужина в уютном ресторане.

4 день

Дополнительный день

Если вы решите задержаться в Грузии, в этот день можно выбрать экскурсию по интересующему направлению или составить индивидуальную программу отдыха. Мы поможем подобрать маршруты в зависимости от ваших предпочтений.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€282
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Винные дегустации
  • Кулинарный мастер-класс
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер из/до аэропорта - €23
  • Трансфер из/до Владикавказа - от 5000 ₽
  • Входные билеты (включая Музей И. Сталина в Гори, в Уплисцихе) - 50 лари (по желанию)
  • Доплата за 1-местное проживание - €70
  • Дополнительные развлечения (бани, поездка на рынок)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, Котэ Абхази, 32. Время оговаривается индивидуально
Завершение: Тбилиси, Котэ Абхази, 32. Ориентировочное время - 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Моника
Моника — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 144 туристов
Дорогие гости! Меня зовут Моника, я окончила РЭУ им. Плеханова по направлению «Туризм». В первую очередь, я безумно рада тому, что вы решили посетить мою родину. На моей команде большая ответственность, ведь Грузия для вас начнётся с нас! Мы сделаем всё, чтобы вы почувствовали себя как дома и захотели вернуться снова!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
3
4
3
2
1
Е
Елена
12 окт 2025
Самые яркие впечатления остались от экскурсии в Мцхету, Уплисцихе, Гори. Гид Арчи очень эрудированный, коммуникабельный, даёт много интересной информации, его маршрут тщательно выверенный как по материалу, так и по хронометражу. Большое спасибо за интересные поездки!
Т
Тимофеева
1 июл 2025
Воспользовались данным туром с 26 по 29 июня.
Считаем приимуществом, что можно выбирать гостиницу на свой вкус и порядок экскурсионных дней можно менять.
Моника оперативно отвечала на все возникающие вопросы и по
нашему запросу на свободный день предложила шикарную экскурсию в горы Казбеги.
В первый день посетили обзорную экскурсию по старому Тбилиси с гидом Леовани, который отлично произвел первое знакомство с городом и винной дегустацией).
Во второй день (вне пакета) посетили горы Казбеги с гидом Георгием, воочию поняли почему Казбеги являются одной из визитных карточек Грузии.
В третий (Кахетия) и четвертый дни (Мцхета-Гори-Уплисцихе) нам попался один и тот же гид - Давид, чему мы остались очень довольны, потому что как он сам говорит, он не повествует рассказ, а говорит истину).
Все попавшиеся нам гиды дружелюбные, готовы ответить на вопросы и посоветовать где лучше приобрести вкусные сувениры по приемлимой цене.
Хотим выразить благодарность организаторам и гидам, что наш мини-тур превратился в полноценный, с множеством приятных впечатлений и красочных фотографий на память.
Считаем стоимость тура адекватной и оправданной, мы ни разу не пожалели о своем выборе.
Мы вернулись домой довольные, с приятной усталостью от выполненного плана.

А
Алтынай
16 июн 2025
Нужно было срочно подобрать для туриста из Самары тур в Грузию на 4 дня. Вылет был уже завтра. Моника очень оперативно отвечала, и мы смогли быстро забронировать тур. Отдельно хочу
отметить то, что Моника также дополнительно предоставила: ночь в отеле (+1 к основному туру), трансфер аэропорт-отель-аэропорт (это не входило в стоимость тура). А также дополнительно предложила экскурсии, чтобы туристы не скучали в свободный день.
Очень благодарна Монике, что она так быстро и четко по запросу туристов закрыла все вопросы! Здорово, что можно было даже выбрать отель, где остановиться. Цена тура - очень адекватная!

Туристы вернулись довольные! Говорят, что горы до сих пор перед глазами) Хотят приехать теперь на большее количество дней и посетить еще Батуми) Они в восторге от гостеприимства, чудесного вина и общей атмосферы!

Спасибо организаторам тура и гостеприимному народу Грузии в целом! Буду рада еще обращаться к вам!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

