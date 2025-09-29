Мои заказы

Вся Грузия от Телави до Батуми, Боржоми и Тбилиси: тур из Владикавказа

Посетить более 11 городов, увидеть значимые места и природные локации, отдохнуть у моря
За одно путешествие проедем всю Грузию и посетим как важнейшие исторические локации, так и природные. Побываем высоко в горах и проедем по Военно-Грузинской дороге. Остановимся в Телави, где родился царь
Ираклий II, и на родине кахетинского вина.

Прогуляемся по улочкам романтичного Сигнахи, полюбуемся Алазанской долиной и посетим места, связанные с возникновением и распространением христианства в Грузии.

Заглянем в пещеры, родной город Сталина, древний Кутаиси, а ещё доедем до морского Батуми и славящегося минеральной водой Боржоми. Старт и финиш во Владикавказе.

Ближайшие даты:
22
ноя6
дек13
дек7
фев21
фев7
мар21
мар
Время начала: 05:30, 08:00

Описание тура

Организационные детали

Гражданам РФ виза в Грузию не требуется, но необходим загранпаспорт.

Проживание. В отелях в Телави, Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Боржоми: Nicolas, Holiday, Park Hotel и аналогичные. 2-местное размещение со всеми удобствами. Если вы едете без компании, мы поселим вас с другим участником/участницей нашей группы (по гендерному признаку). Если для вас не найдётся соседа, нужно будет доплатить за 1-местный номер. Ребёнка до 10 лет можно разместить со скидкой на основном или дополнительном месте в 2-местном номере с родителями.

Питание. В стоимость тура включены завтраки и приветственный ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн — при группе до 6 человек. Микроавтобус — при группе от 6 человек.

Возраст участников. От 6 лет.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Живописный горный путь из Владикавказа в Грузию

Сбор группы и отправление в Грузию организуется от отелей «Планета Люкс» или «Бумеранг». Проедем по Военно-Грузинской дороге, считающейся одной из самых живописных в мире, и полюбуемся видом на гору Казбек. Заедем к источнику с железистой водой и преодолеем Крестовый перевал. Остановимся у Арки Дружбы и на горнолыжном курорте Гудаури, посетим замок Ананури и увидим панораму Жинвальского водохранилища.

Вечером заселимся в отель в Телави, городе, где родился царь Ираклий II, заключивший Георгиевский трактат с Россией. Мы также посетим дворец его жены, царицы Дареджан, и сделаем фотографии с «голубого балкона».

Живописный горный путь из Владикавказа в ГрузиюЖивописный горный путь из Владикавказа в Грузию
2 день

Цинандали, винный завод, Сигнахи, Бодбе и приезд в Тбилиси

После завтрака отправимся в Цинандали — родину знаменитого вина и усадьбу Александра Чавчавадзе, где бывали Пушкин и Лермонтов. Здесь мы узнаем об истории виноделия и культурной жизни 19 века. Далее посетим озеро Ильи Чавчавадзе, где можно искупаться, и винный завод «Киндзмараули» (дегустация оплачивается отдельно).

Затем доедем до города любви — Сигнахи, восстановленного в 2007 году и окружённого крепостной стеной. Место славится романтической атмосферой и панорамным видом на Алазанскую долину и Кавказ. Также остановимся у монастыря Святого Георгия в Бодбе, где покоится святая Нино, крестительница Грузии.

Вечером приедем в Тбилиси и заселимся в отель.

Цинандали, винный завод, Сигнахи, Бодбе и приезд в ТбилисиЦинандали, винный завод, Сигнахи, Бодбе и приезд в ТбилисиЦинандали, винный завод, Сигнахи, Бодбе и приезд в Тбилиси
3 день

Знакомство с Тбилиси и Мцхетой

После завтрака начнём пешеходную экскурсию по историческому центру Тбилиси. Прогулка начнётся с района Мтацминда, где сохранились дома с резными балконами. Мы пройдём вдоль набережной реки Мтквари и посетим квартал Абанотубани с известными серными банями. Увидим крепость Нарикала и резиденцию царей Метехи, откуда откроется панорама старого города. Прогуляемся по аутентичным улочкам Бетлеми и Гоми и заглянем в сувенирные лавки на улице Шардени. Перейдём пешеходный мост Мира и поднимемся по канатной дороге к крепости Нарикала, которая существует с 4 века.

Продолжим экскурсию в Мцхете, откуда начало распространяться христианство в Грузии. Посетим монастырь Джвари и насладимся видами на слияние рек Арагви и Куры.

Вечером у вас будет свободное время в Тбилиси.

Знакомство с Тбилиси и МцхетойЗнакомство с Тбилиси и МцхетойЗнакомство с Тбилиси и МцхетойЗнакомство с Тбилиси и Мцхетой
4 день

Пещерный Уплисцихе, Гори и Кутаиси

Едем дальше, в Уплисцихе — древний пещерный город, основанный в 8 веке до н. э. Здесь сохранились жилые пещеры, культовые сооружения и винодельни. Пройдя по этому уникальному археологическому комплексу, вы узнаете его историю. Далее отправимся на обед в дом семьи Сталбера, известного исследователя Уплисцихе (обед оплачивается отдельно).

Ещё сегодня заедем в Гори, родной город Сталина, и осмотрим дом, в котором он родился. Вечером прибудем в Кутаиси, древнейший город Грузии, где заселимся в отель.

Пещерный Уплисцихе, Гори и КутаисиПещерный Уплисцихе, Гори и КутаисиПещерный Уплисцихе, Гори и Кутаиси
5 день

Пещера Прометея, Мартвильский каньон и приезд в Батуми

Сегодня нас ждут пещера Прометея в Имеретии и Мартвильский каньон, где кристально чистая вода и зелёные заросли создают атмосферу покоя. Мы насладимся величественными водопадами на лодке, погружаясь в атмосферу сказки (активность за доплату и по желанию).

После этого отправимся в Батуми, столицу Аджарии, и прогуляемся по вечернему городу.

Пещера Прометея, Мартвильский каньон и приезд в БатумиПещера Прометея, Мартвильский каньон и приезд в БатумиПещера Прометея, Мартвильский каньон и приезд в Батуми
6 день

Достопримечательности Батуми и отдых у моря

Сегодня мы посетим водопад Махунцети и старинный мост царицы Тамары, построенный 900 лет назад. Это архитектурное чудо органично вписывается в природный ландшафт. Желающие смогут пообедать на рыбном рынке в Батуми, а затем у вас будет свободное время у моря.

Достопримечательности Батуми и отдых у моряДостопримечательности Батуми и отдых у моряДостопримечательности Батуми и отдых у моря
7 день

Сад и парки Батуми и Боржоми

Сперва прогуляемся по Ботаническому саду Батуми, а затем посетим парк «Грузия в миниатюре» и парк Музыкантов.

Далее вас ждёт переезд в Боржоми, известный своими минеральными источниками, где можно насладиться свежестью хвойных лесов и попробовать местную минеральную воду. Прогуляемся по центру и заселимся в отель.

Сад и парки Батуми и БоржомиСад и парки Батуми и БоржомиСад и парки Батуми и Боржоми
8 день

Переезд в Тбилиси и свободное время

После завтрака выезжаем в Тбилиси, где заселимся в отель на последнюю ночь нашего путешествия. Далее у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок. Вы можете посетить Ботанический сад Тбилиси, серные бани или подняться на фуникулёре на гору Мтацминда, где расположен пантеон выдающихся деятелей Грузии.

Переезд в Тбилиси и свободное времяПереезд в Тбилиси и свободное времяПереезд в Тбилиси и свободное время
9 день

Возвращение во Владикавказ

Завтракаем и выезжаем во Владикавказ. Наше путешествие завершится у отеля «Планета Люкс». Время в пути зависит от ситуации на границе.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение88 000 ₽
1-местное размещение108 000 ₽
2-местный номер, ребёнок до 10 лет79 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и приветственный ужин
  • Все переезды по программе в Грузии
  • Трансфер из Владикавказа в Грузию и обратно
  • Все экскурсии по программе, входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Владикавказа и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины - около 30-45 лари за один
  • Дегустация на винном заводе
  • 1-местное размещение - цена указана в билете
  • Катание на лодке в Мартвили (по желанию) - около 17 лари
  • Катание на лодке в пещере (по желанию) - около 17 лари
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Владикавказ, отели "Планета Люкс" и "Бумеранг", выезд в 5:30
Завершение: Г. Владикавказ, отель «Планета Люкс», вторая половина дня, точное время зависит от ситуации на дороге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара
Зара — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 172 туристов
Более 12 лет я работаю в туризме, побывала в 35 странах мира, влюбляла путешественников в разные континенты и города. После пандемии стала создавать авторские туры в моей любимой Республике Ингушетия. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности южных регионов, понимаю, что я на правильном пути.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Ирина
29 сен 2025
Организация тура очень хорошая. Особенно хочется отметить гида Зазу. Великолепный расказчик, обладающий глубокими знаниями истории Грузии. Вся поездка на позитиве! Большое спасибо за душевность. Мы, просто, влюбились в Грузию.
Елена
Елена
24 июн 2025
Благодарим за организвцию нашего незабываемого путешествия по Грузии. Были с подругой, нас сопровождал из Владикавказа Магомед, опытный водитель, интересный, надежный, готовый всегда помочь. У Арки Дружбы народов познакомились с гидом
читать дальше

Зазой. С ним мы погрузились в историю Грузии. Заза, интересный разказчик, историк по образованию, общение было очень информативным, комфортным, душевным, создавалось впечатление, что мы приехали в гости к своему старому, доброму другу. Грузия великолепна, очень красивая волшебная страна, мы навсегда запомним ужин под зонтиком в Телави, душевный теплый Тбилиси, сказочную пещеру Прометея, обед в Сигнахи с потрясающим видом на Алазансую долину и Кавказ, прогулку по тихому уютному Боржоми и яркому Батуми, и великолепную потрясающую по своему историческому значению Вардзию, которую мы увидели и посетели по предложению нашего гида. Грузия навсегда в наших сердцах!

Благодарим за организвцию нашего незабываемого путешествия по Грузии. Были с подругой, нас сопровождал из Владикавказа Магомед,Благодарим за организвцию нашего незабываемого путешествия по Грузии. Были с подругой, нас сопровождал из Владикавказа Магомед,Благодарим за организвцию нашего незабываемого путешествия по Грузии. Были с подругой, нас сопровождал из Владикавказа Магомед,Благодарим за организвцию нашего незабываемого путешествия по Грузии. Были с подругой, нас сопровождал из Владикавказа Магомед,Благодарим за организвцию нашего незабываемого путешествия по Грузии. Были с подругой, нас сопровождал из Владикавказа Магомед,Благодарим за организвцию нашего незабываемого путешествия по Грузии. Были с подругой, нас сопровождал из Владикавказа Магомед,Благодарим за организвцию нашего незабываемого путешествия по Грузии. Были с подругой, нас сопровождал из Владикавказа Магомед,Благодарим за организвцию нашего незабываемого путешествия по Грузии. Были с подругой, нас сопровождал из Владикавказа Магомед,

