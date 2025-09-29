Гражданам РФ виза в Грузию не требуется, но необходим загранпаспорт.

Проживание. В отелях в Телави, Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Боржоми: Nicolas, Holiday, Park Hotel и аналогичные. 2-местное размещение со всеми удобствами. Если вы едете без компании, мы поселим вас с другим участником/участницей нашей группы (по гендерному признаку). Если для вас не найдётся соседа, нужно будет доплатить за 1-местный номер. Ребёнка до 10 лет можно разместить со скидкой на основном или дополнительном месте в 2-местном номере с родителями.

Питание. В стоимость тура включены завтраки и приветственный ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн — при группе до 6 человек. Микроавтобус — при группе от 6 человек.

Возраст участников. От 6 лет.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.