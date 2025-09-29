Описание тура
Организационные детали
Гражданам РФ виза в Грузию не требуется, но необходим загранпаспорт.
Проживание. В отелях в Телави, Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Боржоми: Nicolas, Holiday, Park Hotel и аналогичные. 2-местное размещение со всеми удобствами. Если вы едете без компании, мы поселим вас с другим участником/участницей нашей группы (по гендерному признаку). Если для вас не найдётся соседа, нужно будет доплатить за 1-местный номер. Ребёнка до 10 лет можно разместить со скидкой на основном или дополнительном месте в 2-местном номере с родителями.
Питание. В стоимость тура включены завтраки и приветственный ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн — при группе до 6 человек. Микроавтобус — при группе от 6 человек.
Возраст участников. От 6 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Живописный горный путь из Владикавказа в Грузию
Сбор группы и отправление в Грузию организуется от отелей «Планета Люкс» или «Бумеранг». Проедем по Военно-Грузинской дороге, считающейся одной из самых живописных в мире, и полюбуемся видом на гору Казбек. Заедем к источнику с железистой водой и преодолеем Крестовый перевал. Остановимся у Арки Дружбы и на горнолыжном курорте Гудаури, посетим замок Ананури и увидим панораму Жинвальского водохранилища.
Вечером заселимся в отель в Телави, городе, где родился царь Ираклий II, заключивший Георгиевский трактат с Россией. Мы также посетим дворец его жены, царицы Дареджан, и сделаем фотографии с «голубого балкона».
Цинандали, винный завод, Сигнахи, Бодбе и приезд в Тбилиси
После завтрака отправимся в Цинандали — родину знаменитого вина и усадьбу Александра Чавчавадзе, где бывали Пушкин и Лермонтов. Здесь мы узнаем об истории виноделия и культурной жизни 19 века. Далее посетим озеро Ильи Чавчавадзе, где можно искупаться, и винный завод «Киндзмараули» (дегустация оплачивается отдельно).
Затем доедем до города любви — Сигнахи, восстановленного в 2007 году и окружённого крепостной стеной. Место славится романтической атмосферой и панорамным видом на Алазанскую долину и Кавказ. Также остановимся у монастыря Святого Георгия в Бодбе, где покоится святая Нино, крестительница Грузии.
Вечером приедем в Тбилиси и заселимся в отель.
Знакомство с Тбилиси и Мцхетой
После завтрака начнём пешеходную экскурсию по историческому центру Тбилиси. Прогулка начнётся с района Мтацминда, где сохранились дома с резными балконами. Мы пройдём вдоль набережной реки Мтквари и посетим квартал Абанотубани с известными серными банями. Увидим крепость Нарикала и резиденцию царей Метехи, откуда откроется панорама старого города. Прогуляемся по аутентичным улочкам Бетлеми и Гоми и заглянем в сувенирные лавки на улице Шардени. Перейдём пешеходный мост Мира и поднимемся по канатной дороге к крепости Нарикала, которая существует с 4 века.
Продолжим экскурсию в Мцхете, откуда начало распространяться христианство в Грузии. Посетим монастырь Джвари и насладимся видами на слияние рек Арагви и Куры.
Вечером у вас будет свободное время в Тбилиси.
Пещерный Уплисцихе, Гори и Кутаиси
Едем дальше, в Уплисцихе — древний пещерный город, основанный в 8 веке до н. э. Здесь сохранились жилые пещеры, культовые сооружения и винодельни. Пройдя по этому уникальному археологическому комплексу, вы узнаете его историю. Далее отправимся на обед в дом семьи Сталбера, известного исследователя Уплисцихе (обед оплачивается отдельно).
Ещё сегодня заедем в Гори, родной город Сталина, и осмотрим дом, в котором он родился. Вечером прибудем в Кутаиси, древнейший город Грузии, где заселимся в отель.
Пещера Прометея, Мартвильский каньон и приезд в Батуми
Сегодня нас ждут пещера Прометея в Имеретии и Мартвильский каньон, где кристально чистая вода и зелёные заросли создают атмосферу покоя. Мы насладимся величественными водопадами на лодке, погружаясь в атмосферу сказки (активность за доплату и по желанию).
После этого отправимся в Батуми, столицу Аджарии, и прогуляемся по вечернему городу.
Достопримечательности Батуми и отдых у моря
Сегодня мы посетим водопад Махунцети и старинный мост царицы Тамары, построенный 900 лет назад. Это архитектурное чудо органично вписывается в природный ландшафт. Желающие смогут пообедать на рыбном рынке в Батуми, а затем у вас будет свободное время у моря.
Сад и парки Батуми и Боржоми
Сперва прогуляемся по Ботаническому саду Батуми, а затем посетим парк «Грузия в миниатюре» и парк Музыкантов.
Далее вас ждёт переезд в Боржоми, известный своими минеральными источниками, где можно насладиться свежестью хвойных лесов и попробовать местную минеральную воду. Прогуляемся по центру и заселимся в отель.
Переезд в Тбилиси и свободное время
После завтрака выезжаем в Тбилиси, где заселимся в отель на последнюю ночь нашего путешествия. Далее у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок. Вы можете посетить Ботанический сад Тбилиси, серные бани или подняться на фуникулёре на гору Мтацминда, где расположен пантеон выдающихся деятелей Грузии.
Возвращение во Владикавказ
Завтракаем и выезжаем во Владикавказ. Наше путешествие завершится у отеля «Планета Люкс». Время в пути зависит от ситуации на границе.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|88 000 ₽
|1-местное размещение
|108 000 ₽
|2-местный номер, ребёнок до 10 лет
|79 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и приветственный ужин
- Все переезды по программе в Грузии
- Трансфер из Владикавказа в Грузию и обратно
- Все экскурсии по программе, входные билеты
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Владикавказа и обратно в ваш город
- Обеды и ужины - около 30-45 лари за один
- Дегустация на винном заводе
- 1-местное размещение - цена указана в билете
- Катание на лодке в Мартвили (по желанию) - около 17 лари
- Катание на лодке в пещере (по желанию) - около 17 лари