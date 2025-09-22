Описание тура
Настоящие Грузинские каникулы - это дегустация вкуснейшего вина, чарующие горные пейзажи, путешествие в прошлое по Старому городу и отдых на черноморском побережье!
- Потрясающая природа и горы
- Гастрономическое удовольствие от грузинских блюд и вин
- Продуманная до мелочей программа
- Компания близких по духу людей
- Гостеприимство грузинского народа
- Отдых на побережье Черного моря
Программа тура по дням
Прибытие в Тбилиси
Прилет в Тбилиси любым удобным рейсом.
Трансфер в Отель из Аэропорта Тбилиси (включен в стоимость). Размещение. Свободное время.
Прилет/Приезд во Владикавказ.
Групповой трансфер в Тбилиси (за доп. Плату - 3500 р. /чел/в одну сторону) осуществляется с 10:00 до 18:00. При изменении рейса обязательно сообщить принимающей стороне, иначе трансфер не гарантируется.
Тбилиси
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Тбилиси.
Представьте место, где древние церкви стоят бок о бок с футуристическими зданиями, где за каждым углом история, легенда или просто невероятный вид. Тбилиси- это город солнца, вкусов и запахов, город улыбок и гостеприимства, это город, в каждом камне которого живет история.
Что мы увидим в этом туре:
Собор Самеба
Один из самых высоких православных храмов в мире. Его золочёный купол видно практически из любой точки города. Внутри святыни, к которым приезжают паломники со всего мира; крест Iv века и мощи святого Георгия. Это место, где чувствуется глубокая духовность, поместившаяся в монументальной архитектуре.
Храм Метехи и памятник царю Вахтангу Горгасали
Храм Метехи - построен в Xiii веке. Расположенный на высокой скале, возвышающейся над рекой Курой, словно окаменелый страж города,этот храм стал невольным свидетелем бурной и порой трагичной истории города Тбилиси. Серые стены древнего храма хранят в себе многовековую историю и мощи первой мученицы за христианство. Скромное убранство и затертые веками плиты церкви сохранили в себе таинство молитв и чистоту веры. У подножия храма стоит памятник основателю города, Великому и мудрому, как само время царю Вахтангу Горгасали.
Скульптура Мать Грузии
По канатной дороге, мы осуществим путешествие к скульптурному изображению главной Матери страны статуе, у которой в одной руке меч для врагов, а в другой чаша вина для гостей. У подножия статуи открывается потрясающий вид на город Тбилиси.
Абанотубани Район бань
Абанотубани Это квартал с характерными куполами восточных серных бань, является сердцем легенды об основании Тбилиси, где царь Горгасали обнаружил горячие источники. Уникальная архитектура и расслабляющая атмосфера этого места, оставляют незабываемые впечатления.
Инжировое ущелье
Инжировое ущелье расположено в центре старинного города Тбилиси. Даже представить сложно, что в самом сердце шумного города можно увидеть разливающийся, красивый водопад, а в водах прозрачной, горной реки обнаружить мальков речной форели.
Площадь Мейдан и улица Шардени
Площадь Мейдан, некогда служившая центром караванной торговли, в наши дни представляет собой оживленное пространство старого города, где историческое прошлое встречается с современной динамичной жизнью. Примыкающая к ней улица Шардени, с ее европейским шармом, уютными кафе и винными лавками излучает праздничную атмосферу, особенно волшебную в ночное время.
Памятник Тамаде
Необычный памятник Тамаде, держащий традиционный рог с вином, встречает гостей Тбилиси, напоминая о знаменитом грузинском застолье и искусстве тостов. Это колоритная скульптура стала своеобразным символом радушия и веселья, которое царит в грузинской культуре.
Сквер Софико Чиаурели
Сквер Софико Чиаурели уютное зеленое пространство в Тбилиси, посвященное памяти знаменитой на вест Советский Союз грузинской актрисы. Это тихое напоминание о ее таланте, застывшее в небольшом памятнике в честь нее.
Храмы Сиони и Анчисхати
Каждый из этих храмов может рассказать Вам многовековую историю христианства, а в доказательство своего рассказа, показать древние нерукотворные святыни, которые им удалось сохранить в своих стенах. Посещение этих мест даст возможность, прикоснуться к чему-то очень потаенному, духовному и вечному
Мост Мира
Современный символ города стеклянный мост, сверкающий в вечернем свете. Он соединяет старую и новую части города. Этот изящный мост стал популярным местом для прогулок и фотоссесий, как среди гостей, так и среди местных жителей.
Башня Резо Габриадзе
Словно ожившая сказка. Сказочная, кривая, живая, вдохновляющая. Каждый день, толпы людей собираются перед ней, чтобы увидеть мини спектакль и прикоснуться к таланту великого гения Резо Габриадзе.
Этот тур не просто экскурсия, а погружение в душу города. Вы проникнетесь атмосферой Тбилиси. Трепетные Воспоминания о нашем городе, будут еще долго греть Ваше сердце и Вы еще не раз захотите вернуться сюда, где друзей встречают чашами, наполненными вином.
Продолжительность экскурсии 3-4 часа
Факультативно за дополнительную плату:
- Экскурсия Летопись Грузии (стоимость 20 дол. /чел оплата на месте)
Монумент Летопись Грузии — это мемориальный комплекс, созданный Зурабом Церители в 1985 году.
Памятник расположен в живописном месте на холме над Тбилисским морем, в 12 км от Тбилиси, вблизи поражает масштабом и красивой композицией, чем-то напоминающей Стоунхендж. Зураб Церетели посвятил 20 лет созданию этого грандиозного ансамбля — самого масштабного проекта в своей карьере. Монументальное сооружение приурочено к двум важнейшим событиям в истории Грузии: 3000-летию государственности и 2000-летию принятия христианства.
Главная часть комплекса представляет собой 16 мощных колонн из меди и бронзы высотой 35 метров. Верхняя часть колонн украшена изображениями грузинских царей, цариц и национальных героев, а на нижней — сцены из жизни Иисуса Христа.
Возвращение в Тбилиси.
- Ужин в ресторане с национальным колоритом, где Вас ждет вкуснейший ужин и добротное грузинское вино, а также национальные песни и пляски. (выезд из гостиницы в 20:00). Стоимость: 35 долларов (за 1 человека).
Кахетия (Сигнаги-Бодбе)
Завтрак в Отеле.
Кахетия, колыбель грузинского виноделия, простирается живописными долинами и холмами, усыпанными виноградниками, где вековые традиции производства вина бережно передаются из поколения в поколение. Этот благодатный край славится не только своими уникальными сортами винограда и гостеприимством местных жителей, но и древними монастырями, величественными крепостями и неповторимой атмосферой умиротворения и радушия. Путешествие по Кахетии - это погружение в богатую культуру и историю Грузии, неразрывно связанную с виноградной лозой.
Первым пунктом у нас на маршруте будет Дегустация вина на винзаводе Кахетинское грузинское виноделие
Здесь мы погрузимся в мир изысканных ароматов и вкусов во время дегустации на кахетинском винзаводе, где нам откроются секреты технологий производства уникальных сортов вин. Насладимся богатой палитрой местных сортов, от терпких красных до нежных белых, ощущая всю глубину и многогранность грузинского вина.
Далее остановимся на мастер-класс по выпечке грузинского хлеба Пури.
Аромат свежеиспеченного грузинского хлеба, с его хрустящей корочкой, наполняет воздух, напоминая о домашнем уюте и щедрости грузинской земли, согревающей своим теплом каждую крошку. У нас будет возможность самостоятельно поучаствовать в изготовлении национального хлеба!
Дегустация национального блюда - Чурчхела
Остановившись в уютной деревушке, вы непременно очаруетесь местным магазинчиком, где гроздьями свисают ароматные, свежеприготовленные чурчхелы из виноградного сока, а полки ломятся от разнообразия варений, солений и сухофруктов, создавая атмосферу грузинского деревенского быта и бабушкиного дома. Здесь у нас будет возможность продегустировать разные виды чурчхелы и приобрести в качестве сувениров, подарков родным и близким вкусную частичку Грузии.
Природа Кахетии очаровывает своими живописными долинами, где изумрудные виноградники простираются до самого горизонта, сменяясь величественными горными хребтами, покрытыми густыми лесами. Воздух здесь наполнен ароматами цветущих лугов и спелых фруктов.
Прибытие в женский монастырь Бодбе
В окружении живописных кипарисовых аллей, Бодбийский монастырь, где покоятся мощи святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, является местом духовного паломничества и источником умиротворения, откуда открываются завораживающие виды на Алазанскую долину.
Далее наш путь пролегает к городу Сигнахи
Словно сошедший с полотен старых мастеров, Сигнахи, опоясанный древними стенами, пленяет взгляд терракотовыми крышами домов, Изящными деревянными балкончиками, и узкими улочками, сбегающими к бескрайней Алазанской долине, где в лучах заходящего солнца мерцают вершины Кавказских гор. Этот город любви дышит романтикой и историей, приглашая в неспешную прогулку по своим живописным уголкам.
Возвращение в Тбилиси.
Ночь в гостинице.
Продолжительность экскурсии 8-9 часов.
Мцхета - Ананури - Казбеги
Завтрак в отеле.
Отправление на экскурсию в древнюю столицу Грузии Мцхета.
Мцхета, древняя столица Грузии, расположенная у слияния рек Кура и Арагви, представляет собой важный религиозный и исторический центр, включенный в список Всемирного наследия Юнеско.
Светицховели - кафедральный патриарший собор Грузинской православной церкви в Мцхета, построенный в Xi веке на месте первой христианской церкви в Грузии, является духовным символом страны и местом коронации и захоронения многих грузинских монархов.
Взмывая ввысь над слиянием серебристых вод Арагви и Куры, древний храм Джвари, словно каменный страж, веками взирает на живописную долину Мцхета, окутанный дыханием истории и легенд.
Далее мы отправляемся по направлению Степанцминда.
Словно огромное лазурное зеркало, Жинвальское водохранилище, окруженное изумрудными склонами гор, безмятежно раскинулось в живописной долине, отражая плывущие облака и даря прохладу знойным летним дням.
На берегу Жинвальского водохранилища величественно возвышается крепость Ананури, бывшая резиденция могущественных эристави Арагви, чьи каменные стены хранят отголоски сражений и преданий минувших веков.
В живописном Пасанаури встречаются две своенравные реки, Белая и Чёрная Арагви, сплетая свои воды в причудливый узор из светлых и тёмных струй, прежде чем продолжить свой путь единым потоком среди горных вершин.
Высоко в горах Кавказа, словно белое полотно, раскинулся Гудаури, манящий любителей острых ощущений своими бескрайними снежными склонами и современными подъемниками, дарящими незабываемые виды и головокружительные спуски
Арка Дружбы Народов - Возвышаясь над извилистой дорогой, Арка Дружбы Народов, словно каменное объятие, встречает путников красочными фресками, на фоне величественных горных пейзажей.
Извилистая серпантинная дорога взбирается к Крестовому перевалу, где на головокружительной высоте открывается грандиозная панорама суровых горных хребтов, покрытых вечными снегами и окутанных дымкой облаков.
О неприступности этих мест, Вам будут рассказывать одиноко и высоко располагающиеся на неприступных горах башни. Безмолвные стражи, которые играли ключевую роль в охране ущелья до сих пор останавливают на себе взгляды проезжающих мимо автомобилей и их пассажиров.
Селение Степанцминда - у подножия величественного Казбека расположилось живописное селение Степанцминда, откуда открываются захватывающие виды на заснеженную вершину горы и где начинается путь к знаменитой церкви Гергетской Троицы.
На фоне суровой красоты Кавказских гор, у подножия величественного Казбека, гордо возвышается Гергетская церковь Святой Троицы, словно парящая над облаками. Этот древний храм, построенный в Xiv веке, является символом стойкости духа и веры, а открывающиеся от него панорамные виды поистине завораживают. Подъем к церкви включен в стоимость нашей экскурсии.
Величественный Казбек, одна из высочайших вершин Кавказа, окутанная ледниками и снегами, гордо возвышается над окрестными долинами, словно дремлющий великан. Его конусообразная вершина, часто скрытая в облаках, издавна вдохновляла поэтов и путешественников своей суровой и неприступной красотой.
Если ощущение свободы, заснеженные горные склоны, кристально чистый воздух и головокружительная высота птичьего полета вас вдохновляют, то экскурсия по Военно-Грузинской дороге станет незабываемым приключением.
Возвращение в Тбилиси займет у нас несколько часов, в отель приедем ориентировочно к 22 часам. Ночь в гостинице в Тбилиси.
Тбилиси - Батуми
Завтрак в Отеле.
Трансфер на ж/д вокзал. Отправление в Батуми скоростным поездом
В пути примерно 5 часов.
Встреча в Батуми, трансфер в отель. Размещение. Свободное время. Ночь в отеле.
Батуми. Отдых на море
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Батуми. Отдых на море
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Вылет домой
Завтрак в отеле.
Окончание тура, есть возможность задержаться в Батуми для самостоятельно отдыха на Черноморском побережье и продлить пребывание в отеле на любое количество дней (см. цены).
Для вылетов из Батуми: будет организован трансфер под Ваш рейс.
Для вылетов из Тбилиси рейсами после 14:00: рано утром отправимся в Тбилиси в Аэропорт, расчетное время в пути около 6-ти часов. Посадка на рейс.
Для вылетов из Тбилиси утренними рейсами: выезд накануне в 7-й день тура в Тбилиси скоростным поездом (за доп плату 40 дол). Ночь в гостинице. Трансфер в аэропорт. - Заказ и оплата при бронировании тура
Для вылетов из Владикавказа: выезд накануне в 7-й день тура в Тбилиси. Ночь в гостинице. Групповой трансфер во Владикавказ (за доп. Плату - 3500 р. /чел), выезд из Тбилиси 06:00-08:00 точную информацию сообщит координатор. При изменении рейса обязательно сообщить принимающей стороне, иначе трансфер не гарантируется.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в номерах выбранной категории: 4 ночи в Тбилиси, 3 ночи в Батуми
- Билет на скоростной поезд Тбилиси-Батуми
- Питание Bb (только завтраки)
- Трансферы Аэропорт Тбилиси отель - Аэропорт Тбилиси
- Автотранспортное обслуживание на протяжении всего тура
- Услуги профессионального русскоязычного гида
- Фуникулер в Тбилиси
- Дегустация вина в Кахетии
- Входные билеты по программе
- Мастер-класс по изготовлению национального грузинского хлеба Пури
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Медицинское страхование
- Дополнительное питание (ориентировочно: обед или ужин 20-30 дол). Во время экскурсий гид заранее бронирует рекомендованные объекты питания на маршруте
- Ужин в национальном ресторане с фольклорной программой 35 дол. /1ч ел (заказ и оплата на месте)
- Групповой трансфер Владикавказ Тбилиси 3500 руб /за чел/в одну сторону
О чём нужно знать до поездки
Въезд в Грузию гражданина России осуществляется по действительному загранпаспорту при любой дате срока окончания его действия.
Оформление медицинской страховки обязательно, так как лечение иностранных граждан на территории Грузии осуществляется на коммерческой основе.
Пожелания к путешественнику
Уважайте традиции, нормы поведения, принятые в стране, в которой вы находитесь.
При возникновении транспортных аварий, конфликтов с полицией, другими органами местной власти необходимо поставить в известность представителя принимающей стороны или сотрудников посольства/консульства Рф.
Не оставляйте детей одних без присмотра на пляже, у бассейна, на водных горках и аттракционах.
Помните, что многообразные представители животного и растительного мира могут быть не только красивыми, но и опасными. При укусах и ранах немедленно обратитесь к врачу.
Не рекомендуется носить с собой большие наличные суммы. Кражи денег и вещей у туристов случаются довольно часто, как и махинации с фальшивыми долларами. Не следует вынимать из кошелька на виду у всех большие суммы денег.
Рекомендации:
Не рекомендуем в разговорах касаться темы грузино-абхазского конфликта. Если вы посещали территорию Абхазии или Северной Осетии, не стоит об этом упоминать, особенно на границе при прохождении паспортного контроля.
В остальном рекомендации для туристов такие же, как в любой другой курортной стране. Советуем хранить деньги и ценности в сейфе отеля, не менять валюту с рук, не купаться ночью и/или в состоянии алкогольного опьянения.