2 день

Тбилиси

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Тбилиси.

Представьте место, где древние церкви стоят бок о бок с футуристическими зданиями, где за каждым углом история, легенда или просто невероятный вид. Тбилиси- это город солнца, вкусов и запахов, город улыбок и гостеприимства, это город, в каждом камне которого живет история.

Что мы увидим в этом туре:

Собор Самеба

Один из самых высоких православных храмов в мире. Его золочёный купол видно практически из любой точки города. Внутри святыни, к которым приезжают паломники со всего мира; крест Iv века и мощи святого Георгия. Это место, где чувствуется глубокая духовность, поместившаяся в монументальной архитектуре.

Храм Метехи и памятник царю Вахтангу Горгасали

Храм Метехи - построен в Xiii веке. Расположенный на высокой скале, возвышающейся над рекой Курой, словно окаменелый страж города,этот храм стал невольным свидетелем бурной и порой трагичной истории города Тбилиси. Серые стены древнего храма хранят в себе многовековую историю и мощи первой мученицы за христианство. Скромное убранство и затертые веками плиты церкви сохранили в себе таинство молитв и чистоту веры. У подножия храма стоит памятник основателю города, Великому и мудрому, как само время царю Вахтангу Горгасали.

Скульптура Мать Грузии

По канатной дороге, мы осуществим путешествие к скульптурному изображению главной Матери страны статуе, у которой в одной руке меч для врагов, а в другой чаша вина для гостей. У подножия статуи открывается потрясающий вид на город Тбилиси.

Абанотубани Район бань

Абанотубани Это квартал с характерными куполами восточных серных бань, является сердцем легенды об основании Тбилиси, где царь Горгасали обнаружил горячие источники. Уникальная архитектура и расслабляющая атмосфера этого места, оставляют незабываемые впечатления.

Инжировое ущелье

Инжировое ущелье расположено в центре старинного города Тбилиси. Даже представить сложно, что в самом сердце шумного города можно увидеть разливающийся, красивый водопад, а в водах прозрачной, горной реки обнаружить мальков речной форели.

Площадь Мейдан и улица Шардени

Площадь Мейдан, некогда служившая центром караванной торговли, в наши дни представляет собой оживленное пространство старого города, где историческое прошлое встречается с современной динамичной жизнью. Примыкающая к ней улица Шардени, с ее европейским шармом, уютными кафе и винными лавками излучает праздничную атмосферу, особенно волшебную в ночное время.

Памятник Тамаде

Необычный памятник Тамаде, держащий традиционный рог с вином, встречает гостей Тбилиси, напоминая о знаменитом грузинском застолье и искусстве тостов. Это колоритная скульптура стала своеобразным символом радушия и веселья, которое царит в грузинской культуре.

Сквер Софико Чиаурели

Сквер Софико Чиаурели уютное зеленое пространство в Тбилиси, посвященное памяти знаменитой на вест Советский Союз грузинской актрисы. Это тихое напоминание о ее таланте, застывшее в небольшом памятнике в честь нее.

Храмы Сиони и Анчисхати

Каждый из этих храмов может рассказать Вам многовековую историю христианства, а в доказательство своего рассказа, показать древние нерукотворные святыни, которые им удалось сохранить в своих стенах. Посещение этих мест даст возможность, прикоснуться к чему-то очень потаенному, духовному и вечному

Мост Мира

Современный символ города стеклянный мост, сверкающий в вечернем свете. Он соединяет старую и новую части города. Этот изящный мост стал популярным местом для прогулок и фотоссесий, как среди гостей, так и среди местных жителей.

Башня Резо Габриадзе

Словно ожившая сказка. Сказочная, кривая, живая, вдохновляющая. Каждый день, толпы людей собираются перед ней, чтобы увидеть мини спектакль и прикоснуться к таланту великого гения Резо Габриадзе.

Этот тур не просто экскурсия, а погружение в душу города. Вы проникнетесь атмосферой Тбилиси. Трепетные Воспоминания о нашем городе, будут еще долго греть Ваше сердце и Вы еще не раз захотите вернуться сюда, где друзей встречают чашами, наполненными вином.

Продолжительность экскурсии 3-4 часа

Факультативно за дополнительную плату:

- Экскурсия Летопись Грузии (стоимость 20 дол. /чел оплата на месте)

Монумент Летопись Грузии — это мемориальный комплекс, созданный Зурабом Церители в 1985 году.

Памятник расположен в живописном месте на холме над Тбилисским морем, в 12 км от Тбилиси, вблизи поражает масштабом и красивой композицией, чем-то напоминающей Стоунхендж. Зураб Церетели посвятил 20 лет созданию этого грандиозного ансамбля — самого масштабного проекта в своей карьере. Монументальное сооружение приурочено к двум важнейшим событиям в истории Грузии: 3000-летию государственности и 2000-летию принятия христианства.

Главная часть комплекса представляет собой 16 мощных колонн из меди и бронзы высотой 35 метров. Верхняя часть колонн украшена изображениями грузинских царей, цариц и национальных героев, а на нижней — сцены из жизни Иисуса Христа.

Возвращение в Тбилиси.

- Ужин в ресторане с национальным колоритом, где Вас ждет вкуснейший ужин и добротное грузинское вино, а также национальные песни и пляски. (выезд из гостиницы в 20:00). Стоимость: 35 долларов (за 1 человека).

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