По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море

Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Приглашаем вас в насыщенное путешествие по удивительной Грузии. Вы познакомитесь с достопримечательностями столицы — колоритного Тбилиси. Посетите места, упомянутые в древнегреческих мифах, — город Кутаиси и пещеру Прометея. Несколько дней
проведёте на побережье Чёрного моря, где раскинулся курортный Батуми.

Тут у вас будет достаточно времени, чтобы исследовать интересные локации в городе и окрестностях, а также просто отдохнуть на пляже. А завершится поездка в Мцхете, которую называют духовным центром страны.

5
3 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 8+

Программа тура по дням

1 день

Променад по Тбилиси

Сегодня вы встретите рассвет в горах — это фантастическое зрелище! Пообедаем в проверенном национальном ресторане Тбилиси, где подают самые популярные блюда грузинской кухни (за доплату).

После отправимся знакомиться с сердцем Грузии в сопровождении местного гида. Будем гулять по извилистым улочками и изогнутым переулкам, устеленным брусчаткой, увидим улицы-лестницы и улицы-террасы, полюбуемся увядающими особняками 19 века и знаменитыми резными балкончиками, нависающими над дорогами, понаблюдаем за вальяжными котами и солидными мужчинами, играющими в нарды.

Покатаемся по канатной дороге, увидим изящный дворец царицы Дареджан и зайдём в самую старую церковь города Анчисхати. Посетим блошиный рынок на Сухом мосту, где вы сможете приобрести небанальные сувениры. Здесь собираются ценители старины, антиквары и барахольщики Тбилиси и продают интересные вещицы. Экскурсия займёт примерно 3-3,5 часа.

Далее — свободное время для самостоятельных прогулок по столице. Мы поможем вам определиться, как провести его с пользой и максимальными впечатлениями, и порекомендуем самые интересные локации и развлечения.

2 день

Свободное время в Тбилиси, экскурсия по Кутаиси

После завтрака — свободное время. Им вы сможете распорядиться по своему усмотрению: полюбоваться произведениями Нино Пиросмани и других грузинских художников в национальной галерее, попариться в серных банях, где когда-то отдыхал сам Пушкин, устроить водную прогулку по реке Кура.

После обеда поедем в Кутаиси — бывшую столицу Колхидского царства, которая входит в число древнейших городов Грузии. Прибыв на место, пойдём гулять по многовековым улочкам, послушаем рассказы о Колхиде и аргонавтах: согласно греческим мифам, в этих местах искали золотое руно. Насладимся невероятной природой, осмотрим архитектурные шедевры и исторические памятники, увидим знаменитый фонтан с позолоченными скульптурами.

3 день

Уплисцихе, пещера Прометея, Мартвильский каньон

Сегодняшний день посвятим природным красотам и отправимся исследовать горные ландшафты Мегрелии. Обратите внимание: для этих мест характерны перепады температуры, поэтому необходимо взять тёплую одежду.

Познакомимся с пещерным городом Уплисцихе. Затем спустимся в пещеру Прометея (за доплату), усыпанную причудливыми сталактитами и сталагмитами. Согласно древнегреческому мифу, именно здесь разгневанные боги приковали к утёсу юношу, передавшего огонь людям.

Затем пройдёмся по Мартвильскому каньону (за доплату), живописно вписанному в скалы и поражающему буйством красок. Тут также можно организовать прогулку на лодке. После этого поедем в сторону Чёрного моря к главному курорту страны — Батуми.

4 день

Прогулки по Батуми, самостоятельный отдых

Позавтракав, пойдём гулять по старому центру Батуми в сопровождении местного гида. Познакомимся с историей города, разгадаем его мистические тайны, изучим многогранную архитектуру. После экскурсии у вас будет свободное время для отдыха на набережной и пляже.

5 день

Свободный день

Сегодня — свободный день. По желанию и за доплату мы можем организовать для вас индивидуальные экскурсии и поездки.

6 день

Окрестности Батуми: музей, село Капнистави, дегустация на винодельне

Набравшись сил в предыдущий день, продолжим погружение в культуру Грузии и устроим вояж по окрестностям Батуми. Посетим Этнографический музей (за доплату): осмотрим комплекс традиционных построек и экспозиции о ремёслах и быте семей Аджарии.

Заедем в редко посещаемую путешественниками локацию — место слияния рек Чорохи и Аджарисцкали. Сделаем остановку в уютном селе Капнистави, где повсюду журчат горные источники. Заглянем в музей под открытым небом и совершим несложный треккинг через лес к водопадам, окружённым скалами и пышной растительностью.

Далее — визит на частную винодельню, где нас встретит и подробно расскажет обо всём гостеприимный хозяин. Вы узнаете, как делают и пьют вино, познакомитесь с традициями виноделия. И, конечно, продегустируете органическое вино без добавок и попробуете высококачественную чачу.

Позже побываем в рыбной долине. Что это такое и чем мы там займёмся, вы узнаете уже на месте.

7 день

Достопримечательности Мцхеты

Утром направимся в древнюю столицу Грузии — Мцхету. Посетим главный кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви — Светицховели.

Поднимемся на вершину горы к монастырю Джвари. В 4 веке Святая Нино установила здесь первый крест, после чего христианство стало государственной религией страны. Двумя столетиями позже тут воздвигли святыню, которая сейчас охраняется ЮНЕСКО. Храм возвышается над слиянием рек Арагви и Куры, которое Михаил Лермонтов упоминал в поэме «Мцыри». Заглянем на рынок, чтобы приобрести подарки близким.

Затем отправимся в обратный путь, но на этом наше погружение в грузинскую историю не закончится. Мы осмотрим средневековую крепость Ананури, раскинувшуюся на живописном берегу Жинвальского водохранилища. А обедать будем (за доплату) в посёлке Пасанаури, который считают родиной визитной карточки страны — хинкали.

Достопримечательности МцхетыДостопримечательности МцхетыДостопримечательности МцхетыДостопримечательности МцхетыДостопримечательности МцхетыДостопримечательности Мцхеты

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и дегустация
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящими гидами из России и Грузии
  • Экскурсии по программе
  • Информация о лучших локациях Тбилиси и Батуми
Что не входит в цену
  • Билеты во Владикавказ и обратно
  • Обеды и ужины - 2000-2500 ₽
  • Трансфер из Владикавказа в Тбилиси и обратно - 3000 ₽ с одну сторону
  • Входные билеты в пещеру Прометея, Мартвильский каньон, Этнографический музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, утро, точное место встречи вы узнаете после бронирования
Завершение: Мцхета, после 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 18 туристов
Приветствую)⠀ Меня зовут Катерина и мой путь в туризме был от турагента до автора собственных туров. ⠀ Много лет я жила и встречала гостей в солнечной Турции, вела там очень необычные
экскурсии по Стамбулу и в сторону пролива Дарданеллы. ⠀ А далее я, и моя команда, разработали красивые и комфортные маршруты по Дагестану. Маршруты по Северной Осетии и Ингушетии, и конечно солнечной ароматной Грузии! ⠀ Все маршруты мы неоднократно испытывали, корректировали, собирали обратную связь от наших дорогих гостей, поэтому теперь уверены, что наши путешествия подарят Вам отличные виды, эмоции, комфорт и наслаждение! ⠀ Люблю изучать культуру и быт разных народностей, узнавать традиции и легенды. Поэтому я исколесила за рулем Северный Кавказ, Грузию и Турцию, там любила жить в местных семьях, чтобы понять быт людей изнутри. Училась готовить национальные блюда. Я очень хочу подарить вам незабываемые эмоции в поездке, а еще вкусно и красиво покормить:) ⠀ До встречи в туре ☺️

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Анастасия
Анастасия
14 авг 2025
Замечательный, продуманный до мелочей тур! Если хотите побывать в Грузии и увидеть все самые значимые места всего за 7 дней, то вам сюда!
Комфорт, уют как с родными людьми, забота организаторов
и насыщенная программа!
А помимо программы тура еще и крутые развлечения от организаторов: прогулка на катере, танцы до утра (по желанию 🙃), обеды и ужины в приятных местах!

П. с. Катя, Элен и Магомед спасибо 💋💋💋 Уже скучаем!

С
Сергей
15 июл 2025
Отличная организация тура, красивые места, вкусная еда, достаточно экскурсий и свободного времени. Огромное спасибо организатору Екатерине и водителю Магомеду.
Ю
Юлия
18 сен 2024
Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной.
Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованный тур!

Плюсы:

-Профессиональный гид: Юра - настоящий профессионал своего дела. Он не только отлично знал историю
и культуру Грузии, но и умел интересно и увлекательно рассказывать, создавая по-настоящему душевную атмосферу.
-Оптимальный маршрут: Тур был отлично спланирован, мы увидели все главные достопримечательности Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В программу были включены как исторические места, так и природные красоты.
-Комфортабельный автобус: Путешествие на комфортабельном автобусе с кондиционером прошло без проблем, с веселым водителем, который не только создавал атмосферу, но и стал частью нашей группы.
- Удобные отели: Все отели были чистыми, уютными и находились в удобных местах.
-Вкусная еда: Особо хочется отметить традиционные грузинские блюда, которые мы пробовали в ресторанах, выбранных организаторами.
-Приятная атмосфера: В группе царила дружеская атмосфера, мы познакомились с замечательными людьми и отлично провели время.

Минусы:

Да какие минусы, все было отлично!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

