Сегодня вы встретите рассвет в горах — это фантастическое зрелище! Пообедаем в проверенном национальном ресторане Тбилиси, где подают самые популярные блюда грузинской кухни (за доплату).

После отправимся знакомиться с сердцем Грузии в сопровождении местного гида. Будем гулять по извилистым улочками и изогнутым переулкам, устеленным брусчаткой, увидим улицы-лестницы и улицы-террасы, полюбуемся увядающими особняками 19 века и знаменитыми резными балкончиками, нависающими над дорогами, понаблюдаем за вальяжными котами и солидными мужчинами, играющими в нарды.

Покатаемся по канатной дороге, увидим изящный дворец царицы Дареджан и зайдём в самую старую церковь города Анчисхати. Посетим блошиный рынок на Сухом мосту, где вы сможете приобрести небанальные сувениры. Здесь собираются ценители старины, антиквары и барахольщики Тбилиси и продают интересные вещицы. Экскурсия займёт примерно 3-3,5 часа.

Далее — свободное время для самостоятельных прогулок по столице. Мы поможем вам определиться, как провести его с пользой и максимальными впечатлениями, и порекомендуем самые интересные локации и развлечения.