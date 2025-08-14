Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 8+
Программа тура по дням
Променад по Тбилиси
Сегодня вы встретите рассвет в горах — это фантастическое зрелище! Пообедаем в проверенном национальном ресторане Тбилиси, где подают самые популярные блюда грузинской кухни (за доплату).
После отправимся знакомиться с сердцем Грузии в сопровождении местного гида. Будем гулять по извилистым улочками и изогнутым переулкам, устеленным брусчаткой, увидим улицы-лестницы и улицы-террасы, полюбуемся увядающими особняками 19 века и знаменитыми резными балкончиками, нависающими над дорогами, понаблюдаем за вальяжными котами и солидными мужчинами, играющими в нарды.
Покатаемся по канатной дороге, увидим изящный дворец царицы Дареджан и зайдём в самую старую церковь города Анчисхати. Посетим блошиный рынок на Сухом мосту, где вы сможете приобрести небанальные сувениры. Здесь собираются ценители старины, антиквары и барахольщики Тбилиси и продают интересные вещицы. Экскурсия займёт примерно 3-3,5 часа.
Далее — свободное время для самостоятельных прогулок по столице. Мы поможем вам определиться, как провести его с пользой и максимальными впечатлениями, и порекомендуем самые интересные локации и развлечения.
Свободное время в Тбилиси, экскурсия по Кутаиси
После завтрака — свободное время. Им вы сможете распорядиться по своему усмотрению: полюбоваться произведениями Нино Пиросмани и других грузинских художников в национальной галерее, попариться в серных банях, где когда-то отдыхал сам Пушкин, устроить водную прогулку по реке Кура.
После обеда поедем в Кутаиси — бывшую столицу Колхидского царства, которая входит в число древнейших городов Грузии. Прибыв на место, пойдём гулять по многовековым улочкам, послушаем рассказы о Колхиде и аргонавтах: согласно греческим мифам, в этих местах искали золотое руно. Насладимся невероятной природой, осмотрим архитектурные шедевры и исторические памятники, увидим знаменитый фонтан с позолоченными скульптурами.
Уплисцихе, пещера Прометея, Мартвильский каньон
Сегодняшний день посвятим природным красотам и отправимся исследовать горные ландшафты Мегрелии. Обратите внимание: для этих мест характерны перепады температуры, поэтому необходимо взять тёплую одежду.
Познакомимся с пещерным городом Уплисцихе. Затем спустимся в пещеру Прометея (за доплату), усыпанную причудливыми сталактитами и сталагмитами. Согласно древнегреческому мифу, именно здесь разгневанные боги приковали к утёсу юношу, передавшего огонь людям.
Затем пройдёмся по Мартвильскому каньону (за доплату), живописно вписанному в скалы и поражающему буйством красок. Тут также можно организовать прогулку на лодке. После этого поедем в сторону Чёрного моря к главному курорту страны — Батуми.
Прогулки по Батуми, самостоятельный отдых
Позавтракав, пойдём гулять по старому центру Батуми в сопровождении местного гида. Познакомимся с историей города, разгадаем его мистические тайны, изучим многогранную архитектуру. После экскурсии у вас будет свободное время для отдыха на набережной и пляже.
Свободный день
Сегодня — свободный день. По желанию и за доплату мы можем организовать для вас индивидуальные экскурсии и поездки.
Окрестности Батуми: музей, село Капнистави, дегустация на винодельне
Набравшись сил в предыдущий день, продолжим погружение в культуру Грузии и устроим вояж по окрестностям Батуми. Посетим Этнографический музей (за доплату): осмотрим комплекс традиционных построек и экспозиции о ремёслах и быте семей Аджарии.
Заедем в редко посещаемую путешественниками локацию — место слияния рек Чорохи и Аджарисцкали. Сделаем остановку в уютном селе Капнистави, где повсюду журчат горные источники. Заглянем в музей под открытым небом и совершим несложный треккинг через лес к водопадам, окружённым скалами и пышной растительностью.
Далее — визит на частную винодельню, где нас встретит и подробно расскажет обо всём гостеприимный хозяин. Вы узнаете, как делают и пьют вино, познакомитесь с традициями виноделия. И, конечно, продегустируете органическое вино без добавок и попробуете высококачественную чачу.
Позже побываем в рыбной долине. Что это такое и чем мы там займёмся, вы узнаете уже на месте.
Достопримечательности Мцхеты
Утром направимся в древнюю столицу Грузии — Мцхету. Посетим главный кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви — Светицховели.
Поднимемся на вершину горы к монастырю Джвари. В 4 веке Святая Нино установила здесь первый крест, после чего христианство стало государственной религией страны. Двумя столетиями позже тут воздвигли святыню, которая сейчас охраняется ЮНЕСКО. Храм возвышается над слиянием рек Арагви и Куры, которое Михаил Лермонтов упоминал в поэме «Мцыри». Заглянем на рынок, чтобы приобрести подарки близким.
Затем отправимся в обратный путь, но на этом наше погружение в грузинскую историю не закончится. Мы осмотрим средневековую крепость Ананури, раскинувшуюся на живописном берегу Жинвальского водохранилища. А обедать будем (за доплату) в посёлке Пасанаури, который считают родиной визитной карточки страны — хинкали.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и дегустация
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящими гидами из России и Грузии
- Экскурсии по программе
- Информация о лучших локациях Тбилиси и Батуми
Что не входит в цену
- Билеты во Владикавказ и обратно
- Обеды и ужины - 2000-2500 ₽
- Трансфер из Владикавказа в Тбилиси и обратно - 3000 ₽ с одну сторону
- Входные билеты в пещеру Прометея, Мартвильский каньон, Этнографический музей
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Комфорт, уют как с родными людьми, забота организаторов
Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованный тур!
Плюсы:
-Профессиональный гид: Юра - настоящий профессионал своего дела. Он не только отлично знал историю