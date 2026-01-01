3 день

Ртвели

Сегодня мы просыпаемся, завтракаем с видом на кавказский хребетnbsp;и выезжаем в Сигнахи прогуляться по городу любви и по городской крепости, которая была границей Грузии в 17 веке. Сигнахи похож на новогоднюю игрушку такой же яркий, красочный и самобытный. Обязательно посетим монастырь главной святой Грузии святой Нино, всего в 2 км от Сигнахи, чтобы прикоснуться к ее мощам.

После мы отправляемсяnbsp;на дегустацию вин на винный завод, где по моему скромному мнению производят одни из лучших вин в Грузии.

Дальше мы едем на дегустацию домашних сыров. на ферму! nbsp;

Удивлены? я тоже, это единственное место в Кахетии, где можно попробовать изысканные сыры. nbsp;

А дальше мы возвращаемся на Ртвели! В нашем отеле мы попробуем как это собирать виноград, будем его давить как Челентано и, конечно, сделаем много фотографий!)

День закончим здесь же с видами на горы!

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086