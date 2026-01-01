Описание тура
Если в России самый главный праздник это новый год, то в Грузии это ртвели. Именно в эти дни вся семья собирается для того, чтобы собрать урожай винограда и заготовить вино на весь будущий год для дорогих гостей.
Это мой 6 сезон Ртвели, и программу мы довели до совершенства! nbsp;Я приглашаю тебя на один из самых древних праздников в Грузии, для того чтобы понять, почему вино равно грузины и почему они так гордятся им! Поехали, загрузинимся!
Программа тура по дням
Gamarjoba, megobrebo
Мы Встречаемся в Тбилиси, для того чтобы начать твои самые запоминающиеся осенние каникулы.
У тебя есть время, чтобы отдохнуть после дороги,nbsp;а вечеромnbsp;нас ждёт ужин знакомство под звон бокалов и грузинские песни в одном из самых красивых ресторанов города!
Готовим хинкали и отмокаем с видом на горы
Сразу после завтрака мы начинаем наше путешествие в винный регион Грузии Кахетию!
Это день, когда ты узнаешьnbsp;сколько складочек у настоящих хинкали, а затем сам их и приготовишь! nbsp;Отвечаю на самый популярный вопрос: да, потом ты их съешь) а как насчёт самого ароматного хлеба в мире кахетинского шоти пури? И его мы тоже приготовим, закатывай рукава Будем прилеплять хлеб прямо в печь тоне. nbsp;Самая вкусная часть Ртвели, Когда уже собран весь сок винограда, иnbsp;можно сварить чурчхелу. Попробуем и тоже съедим!)
Раз мы так хорошо потрудились, то пора отправляться отдыхать в самый красивый отель в Кахетии это большое шато с собственными виноградниками, где мы проведём два дня.
По приезду нас ждёт дегустация вин, экскурсия по винному производству и самое главное: винное спа! nbsp;Ты спросишь что это? nbsp;Оно включает в себя: отдых в ванной с вином (ты будешь купаться в саперави), и массаж с маслом из виноградных косточек,nbsp;которое производят прямо здесь в отеле.
А потом бассейны с видом на горы в твоём распоряжении.
Вечер проведём за бокалом вина, которое выберем на дегустации.
Ртвели
Сегодня мы просыпаемся, завтракаем с видом на кавказский хребетnbsp;и выезжаем в Сигнахи прогуляться по городу любви и по городской крепости, которая была границей Грузии в 17 веке. Сигнахи похож на новогоднюю игрушку такой же яркий, красочный и самобытный. Обязательно посетим монастырь главной святой Грузии святой Нино, всего в 2 км от Сигнахи, чтобы прикоснуться к ее мощам.
После мы отправляемсяnbsp;на дегустацию вин на винный завод, где по моему скромному мнению производят одни из лучших вин в Грузии.
Дальше мы едем на дегустацию домашних сыров. на ферму! nbsp;
Удивлены? я тоже, это единственное место в Кахетии, где можно попробовать изысканные сыры. nbsp;
А дальше мы возвращаемся на Ртвели! В нашем отеле мы попробуем как это собирать виноград, будем его давить как Челентано и, конечно, сделаем много фотографий!)
День закончим здесь же с видами на горы!
Чарующие улочки Тбилиси
Сегодня мы выспавшиеся и крайне довольные возвращаемся в Тбилиси. Сразу после заселения в отель и обедаnbsp;нас ждёт экскурсия по Старому городуnbsp;вместе с историкомполитологом, которая раскроет все тайны города и не оставит ни один вопрос без ответа.
Сразу после экскурсии нас ждёт Серная баня. nbsp;Говорят, что Серной водой из бань можно вылечить всё: от кожных заболеваний до ипотечных кредитов.
Вечером мы отправляемся на ужин и делимся впечатлениями за день!
Любуемся Казбеком
День, когда мы увидимnbsp;слияние двух рек Куры и Арагви! Сегодня на ждёт дорога через старую столицу Грузии nbsp;Мцхету, и дальше по Военногрузинской дороге до Жинвальского водохранилища, где мы посмотрим наnbsp;крепость Анануриnbsp;16 века, а самые смелые поднимутся на верх в башни. Мы едем дальше и вот перед нами самая высокая точка на дороге больше 2000 м иnbsp;Арка дружбы творения Царители. Ты уже проголодался тогда остановка. Пообедаем рядом с посёлком, где были придуманы хинкали, как ты думаешь что мы будем есть?)
Ещё 40 минут в пути и вот он Казбег! nbsp;Говорят, что верхушка Казбега открывается только людям с добрым сердцем, проверим?))
Заселяемся в отель, и, если погода позволяет,nbsp;мчимся на высоту 2150 м к храму Гергети.
Вечер проведём в отеле, будем делиться своими впечатлениями об этом дне, и смотреть, как засыпает Казбек.
День прощаний
Мы делаем последние фотографии на фоне величественной горы, И затем готовимся собраться в путь.
До границы с Россией от Степанцминда всего 20 км, мы пересекаем границу и отправляемся домой, (а может ты вернёшься в Тбилиси?)nbsp;а Грузия уже полюбила тебя и оставила себя в твоём сердце.
Если вы хотите забронировать тур только на свою компанию напишите мне!
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Проживание в отеле 4 в центре Тбилиси 2 дня
- Проживание в шато 5 в Кахетии 2 дня
- Проживание в отеле в Казбеги 1 день
- Винное спа в шато
- Массаж с маслом из виноградных косточек в шато
- Посещение бассейнов в шато
- Мастеркласс по приготовлению хинкали, чурчхелы и шотиспури (хлеба в печи)
- Дегустация вин в Кахетии в шато
- Дегустация вин в Кахетии на винзаводе
- Проведение мастеркласса по виноделию и именная бутылка вина + ужин
- Спа в серных банях
- Приветственный ужин
- Завтраки на протяжение всего тура
- Дегустация сыров в Кахетии
- Подъем на внедорожнике delica к церкви Св. Троицы в Казбеги
- Все входные билеты по программе
- Экскурсия с гидом в Тбилиси
- Сопровождение турлидера по программе
- Трансфер от аэропорта Тбилиси
- Трансфер до аэропорта Тбилиси
- Все трансферы на протяжении тура
- Сюрпризы по программе
- Помощь в подборе билетов
Что не входит в цену
- Авиабилетыnbsp
- Страховка
- Чаевые
- Обеды и ужины, не заявленный в программе