Поучаствовать в народных гуляниях, проникнуться культурой и побывать в Кахетии и Мцхете
Едем в Грузию на знаменитый праздник Тбилисоба, чтобы познакомиться с традициями страны, проникнуться её культурой и насладиться ярким и незабываемым зрелищем. А ещё вас ждут кулинарные мастер-классы, экскурсия на винодельню и дегустации, прогулки по Мцхете, Сигнахи и Кахетии. Вы всё ещё не веселитесь? — Тогда зовём вас к нам!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$595
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Проживание. В отеле 3* в Тбилиси. Размещение 2-местное. За доплату возможно проживание в Тбилиси в отеле 4*, а также одноместное размещение.
Питание. Включены завтраки в отелях, кахетинский обед с вином и традиционный обед в Мцхете. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле
После встречи в аэропорту вы разместитесь в отеле. Свободное время и отдых.
Экскурсия по Тбилиси и отдых в винном кафе
После завтрака отправляемся знакомиться со столицей Грузии (экскурсия продлится 5 часов). Начнём с памятника её основателю — царю Вахтангу Горгасали — на холме у храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой исторической части города и узнаете о подвигах полководца. Затем побываем у единственного дворца в Тбилиси, откуда открывается живописный вид на Мтацминду.
Прогуляемся по современному парку «Рике», прокатимся по канатной дороге и посмотрим на город с высоты, пройдёмся по аллее вдоль крепости Нарикала. По винтовой лестнице дойдём до Инжирова ущелья, где насладимся прохладой водопада.
В колоритном винном кафе, где наливают бесподобное вино высшего качества, сделаем паузу, и вы попробуете 2 сорта местного напитка под снеки и сырные закуски. Следующий пункт маршрута — серные бани. Вы узнаете, почему они так нравились Пушкину, услышите о Дюме и Хануме и смотринах, проходивших в этих банях.
Продолжим посещением моста Любви и знаменитой площади Вахтанга Горгасали. Вы увидите театр кукол Габриадзе, самые маленькие часы в Тбилиси и футуристичный мост Мира.
Праздничные гуляния
Сегодня вас ждут гуляния по случаю праздника Тбилисоба, посвящённому сбору урожая и столице Грузии. Накануне виноделы устанавливают на площади Горгасали деревянную ёмкость сацнахели для отжима винограда. В праздничные дни на улицы города выходят жители и гости, отовсюду доносятся шашлычные и винные ароматы, слышна музыка шарманщиков. Вы сможете увидеть выступления грузинских боевых искусств и театрализованные представления, национальные спортивные соревнования и игры. Можно посетить художественные выставки и выставки-продажи изделий народного промысла.
Мы обязательно попробуем шашлык под бокал вина (за доплату). Гуляния длятся до поздней ночи, поэтому после 5-часовой экскурсии у вас останется время, чтобы самостоятельно насладиться праздничным колоритом и весельем.
Мцхета: монастырь Джвари, собор Светицховели, традиционный обед
Сегодня едем в высокогорье, в бывшую столицу Грузии — город Мцхета. Вы увидите монастырь Джвари 6-го века и полюбуетесь открывающейся от него панорамой. Посетим и духовный центр страны — собор Светицховели, благодаря которому Мцхету называют вторым Иерусалимом. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.
Затем — традиционный грузинский обед в национальном ресторане под бокал красного вина. После — возвращение в Тбилиси, свободное время.
Кахетия: Сигнахи, посещение винодельни-музея, кулинарный мастер-класс
Позавтракав, выезжаем в Кахетию — центр винодельческого региона, где, приходя в гости, в первую очередь интересуются здоровьем виноградной лозы хозяина и лишь потом — здоровьем его семьи. Большую часть местности занимает Алазанская долина, в которой выращивают более 500 сортов ягод. По пути вы понаблюдаете, как равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками, а гид расскажет о традициях Сакартвело и познакомит с грузинскими крылатыми фразами и тостами.
Первую остановку сделаем в Сигнахи, архитектура которого сочетает элементы южно-итальянского и грузинского стилей, и посетим одноименную крепость. Затем переедем в город Гурджаани и посетим старейшую винодельню-музей «Нумиси». В древнем погребе вы посмотрите на архаичного типа хранилище для вина, старую давильню (сацнахели) и глиняные амфоры (квеври), вкопанные в землю. Увидите большую коллекцию сосудов, используемых для питья вина, предметы быта, женские украшения и медную кухонную утварь 18-го века.
Затем вы поучаствуете в приготовлении национального грузинского хлеба шоти-пури, чурчхелы и настоящего кахетинского шашлыка и послушаете фольклор — вас ждёт торжественное застолье с участием местного от ансамбля. Здесь же, за доплату, можно поучаствовать в перегоне чачи и приготовлении вина. После вернёмся в Тбилиси. Продолжительность экскурсии — 10 часов.
Отъезд
После завтрака — освобождение номеров до 12:00. Трансфер в аэропорт — за 2 часа до вашего вылета.
Если вы улетаете вечером, рекомендуем прокатиться по канатной дороге до парка «Мтацминда», где можно попробовать самые вкусные пончики, пройтись по Сухому мосту и рассмотреть продающиеся антикварные сувениры. Можно посетить Этнографический музей или Национальный музей Грузии, погулять в ботаническом саду или устроить фотосессию в колоритных местах города.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта Тбилиси и обратно (под все рейсы)
- Транспортное обслуживание во время тура
- Проживание в Тбилиси в отеле 3
- Завтраки и 2 обеда
- Все экскурсии по программе с квалифицированным профессиональным гидом
- Входные билеты
- Дегустации вина, чачи и бренди в Кахетии
- Вино (2 сорта), снеки и сырные закуски во время Экскурсии по Тбилиси
- Кулинарные мастер-классы в Кахетии
- Музыкальная программа - фольклор от местного ансамбля
- Ежедневный утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
- Питание вне программы
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости): доплата - 32 доллара с человека
- Одноместное размещение и проживание в отелях 4* в Тбилиси
- При размещении в 3-местном номере - скидка от 38 долларов с человека