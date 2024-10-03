Особый случай: в Грузию на праздник собранного урожая Тбилисоба
Авторский тур в Тбилиси

Поучаствовать в народных гуляниях, проникнуться культурой и побывать в Кахетии и Мцхете

У жителей Тбилиси снова праздник — особые дни в году, когда все местные выходят на улицы, город окутан шашлычным дымком, а на каждом шагу можно попробовать разноцветную чурчхелу и посмотреть на народные танцы, игры и соревнования.

Едем в Грузию на знаменитый праздник Тбилисоба, чтобы познакомиться с традициями страны, проникнуться её культурой и насладиться ярким и незабываемым зрелищем. А ещё вас ждут кулинарные мастер-классы, экскурсия на винодельню и дегустации, прогулки по Мцхете, Сигнахи и Кахетии. Вы всё ещё не веселитесь? — Тогда зовём вас к нам!
Особый случай: в Грузию на праздник собранного урожая Тбилисоба
Особый случай: в Грузию на праздник собранного урожая Тбилисоба
Особый случай: в Грузию на праздник собранного урожая Тбилисоба
Ближайшие даты:
3
окт
4
окт
5
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$595
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Проживание. В отеле 3* в Тбилиси. Размещение 2-местное. За доплату возможно проживание в Тбилиси в отеле 4*, а также одноместное размещение.

Питание. Включены завтраки в отелях, кахетинский обед с вином и традиционный обед в Мцхете. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле

После встречи в аэропорту вы разместитесь в отеле. Свободное время и отдых.

Встреча, размещение в отелеВстреча, размещение в отелеВстреча, размещение в отелеВстреча, размещение в отеле
2 день

Экскурсия по Тбилиси и отдых в винном кафе

После завтрака отправляемся знакомиться со столицей Грузии (экскурсия продлится 5 часов). Начнём с памятника её основателю — царю Вахтангу Горгасали — на холме у храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой исторической части города и узнаете о подвигах полководца. Затем побываем у единственного дворца в Тбилиси, откуда открывается живописный вид на Мтацминду.

Прогуляемся по современному парку «Рике», прокатимся по канатной дороге и посмотрим на город с высоты, пройдёмся по аллее вдоль крепости Нарикала. По винтовой лестнице дойдём до Инжирова ущелья, где насладимся прохладой водопада.

В колоритном винном кафе, где наливают бесподобное вино высшего качества, сделаем паузу, и вы попробуете 2 сорта местного напитка под снеки и сырные закуски. Следующий пункт маршрута — серные бани. Вы узнаете, почему они так нравились Пушкину, услышите о Дюме и Хануме и смотринах, проходивших в этих банях.

Продолжим посещением моста Любви и знаменитой площади Вахтанга Горгасали. Вы увидите театр кукол Габриадзе, самые маленькие часы в Тбилиси и футуристичный мост Мира.

Экскурсия по Тбилиси и отдых в винном кафеЭкскурсия по Тбилиси и отдых в винном кафеЭкскурсия по Тбилиси и отдых в винном кафеЭкскурсия по Тбилиси и отдых в винном кафеЭкскурсия по Тбилиси и отдых в винном кафеЭкскурсия по Тбилиси и отдых в винном кафеЭкскурсия по Тбилиси и отдых в винном кафеЭкскурсия по Тбилиси и отдых в винном кафеЭкскурсия по Тбилиси и отдых в винном кафеЭкскурсия по Тбилиси и отдых в винном кафеЭкскурсия по Тбилиси и отдых в винном кафеЭкскурсия по Тбилиси и отдых в винном кафеЭкскурсия по Тбилиси и отдых в винном кафеЭкскурсия по Тбилиси и отдых в винном кафеЭкскурсия по Тбилиси и отдых в винном кафе
3 день

Праздничные гуляния

Сегодня вас ждут гуляния по случаю праздника Тбилисоба, посвящённому сбору урожая и столице Грузии. Накануне виноделы устанавливают на площади Горгасали деревянную ёмкость сацнахели для отжима винограда. В праздничные дни на улицы города выходят жители и гости, отовсюду доносятся шашлычные и винные ароматы, слышна музыка шарманщиков. Вы сможете увидеть выступления грузинских боевых искусств и театрализованные представления, национальные спортивные соревнования и игры. Можно посетить художественные выставки и выставки-продажи изделий народного промысла.

Мы обязательно попробуем шашлык под бокал вина (за доплату). Гуляния длятся до поздней ночи, поэтому после 5-часовой экскурсии у вас останется время, чтобы самостоятельно насладиться праздничным колоритом и весельем.

Праздничные гулянияПраздничные гулянияПраздничные гулянияПраздничные гулянияПраздничные гулянияПраздничные гулянияПраздничные гулянияПраздничные гулянияПраздничные гулянияПраздничные гулянияПраздничные гуляния
4 день

Мцхета: монастырь Джвари, собор Светицховели, традиционный обед

Сегодня едем в высокогорье, в бывшую столицу Грузии — город Мцхета. Вы увидите монастырь Джвари 6-го века и полюбуетесь открывающейся от него панорамой. Посетим и духовный центр страны — собор Светицховели, благодаря которому Мцхету называют вторым Иерусалимом. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.

Затем — традиционный грузинский обед в национальном ресторане под бокал красного вина. После — возвращение в Тбилиси, свободное время.

Мцхета: монастырь Джвари, собор Светицховели, традиционный обедМцхета: монастырь Джвари, собор Светицховели, традиционный обедМцхета: монастырь Джвари, собор Светицховели, традиционный обедМцхета: монастырь Джвари, собор Светицховели, традиционный обедМцхета: монастырь Джвари, собор Светицховели, традиционный обедМцхета: монастырь Джвари, собор Светицховели, традиционный обедМцхета: монастырь Джвари, собор Светицховели, традиционный обедМцхета: монастырь Джвари, собор Светицховели, традиционный обедМцхета: монастырь Джвари, собор Светицховели, традиционный обед
5 день

Кахетия: Сигнахи, посещение винодельни-музея, кулинарный мастер-класс

Позавтракав, выезжаем в Кахетию — центр винодельческого региона, где, приходя в гости, в первую очередь интересуются здоровьем виноградной лозы хозяина и лишь потом — здоровьем его семьи. Большую часть местности занимает Алазанская долина, в которой выращивают более 500 сортов ягод. По пути вы понаблюдаете, как равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками, а гид расскажет о традициях Сакартвело и познакомит с грузинскими крылатыми фразами и тостами.

Первую остановку сделаем в Сигнахи, архитектура которого сочетает элементы южно-итальянского и грузинского стилей, и посетим одноименную крепость. Затем переедем в город Гурджаани и посетим старейшую винодельню-музей «Нумиси». В древнем погребе вы посмотрите на архаичного типа хранилище для вина, старую давильню (сацнахели) и глиняные амфоры (квеври), вкопанные в землю. Увидите большую коллекцию сосудов, используемых для питья вина, предметы быта, женские украшения и медную кухонную утварь 18-го века.

Затем вы поучаствуете в приготовлении национального грузинского хлеба шоти-пури, чурчхелы и настоящего кахетинского шашлыка и послушаете фольклор — вас ждёт торжественное застолье с участием местного от ансамбля. Здесь же, за доплату, можно поучаствовать в перегоне чачи и приготовлении вина. После вернёмся в Тбилиси. Продолжительность экскурсии — 10 часов.

Кахетия: Сигнахи, посещение винодельни-музея, кулинарный мастер-классКахетия: Сигнахи, посещение винодельни-музея, кулинарный мастер-классКахетия: Сигнахи, посещение винодельни-музея, кулинарный мастер-классКахетия: Сигнахи, посещение винодельни-музея, кулинарный мастер-классКахетия: Сигнахи, посещение винодельни-музея, кулинарный мастер-классКахетия: Сигнахи, посещение винодельни-музея, кулинарный мастер-классКахетия: Сигнахи, посещение винодельни-музея, кулинарный мастер-классКахетия: Сигнахи, посещение винодельни-музея, кулинарный мастер-классКахетия: Сигнахи, посещение винодельни-музея, кулинарный мастер-классКахетия: Сигнахи, посещение винодельни-музея, кулинарный мастер-классКахетия: Сигнахи, посещение винодельни-музея, кулинарный мастер-классКахетия: Сигнахи, посещение винодельни-музея, кулинарный мастер-классКахетия: Сигнахи, посещение винодельни-музея, кулинарный мастер-класс
6 день

Отъезд

После завтрака — освобождение номеров до 12:00. Трансфер в аэропорт — за 2 часа до вашего вылета.

Если вы улетаете вечером, рекомендуем прокатиться по канатной дороге до парка «Мтацминда», где можно попробовать самые вкусные пончики, пройтись по Сухому мосту и рассмотреть продающиеся антикварные сувениры. Можно посетить Этнографический музей или Национальный музей Грузии, погулять в ботаническом саду или устроить фотосессию в колоритных местах города.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта Тбилиси и обратно (под все рейсы)
  • Транспортное обслуживание во время тура
  • Проживание в Тбилиси в отеле 3
  • Завтраки и 2 обеда
  • Все экскурсии по программе с квалифицированным профессиональным гидом
  • Входные билеты
  • Дегустации вина, чачи и бренди в Кахетии
  • Вино (2 сорта), снеки и сырные закуски во время Экскурсии по Тбилиси
  • Кулинарные мастер-классы в Кахетии
  • Музыкальная программа - фольклор от местного ансамбля
  • Ежедневный утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
  • Питание вне программы
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости): доплата - 32 доллара с человека
  • Одноместное размещение и проживание в отелях 4* в Тбилиси
  • При размещении в 3-местном номере - скидка от 38 долларов с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего рейса
Завершение: Тбилиси. Выселение из отеля до 12:00, трансфер в аэропорт - за 2 часа до вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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