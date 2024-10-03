Возможно участие с детьми.

Проживание. В отеле 3* в Тбилиси. Размещение 2-местное. За доплату возможно проживание в Тбилиси в отеле 4*, а также одноместное размещение.

Питание. Включены завтраки в отелях, кахетинский обед с вином и традиционный обед в Мцхете. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.