Регистрация брака в Грузии: ваша официальная церемония в Тбилиси и продолжение праздника на выбор
Узаконить отношения, избежав бюрократии, насладиться друг другом и новым статусом в красивой стране
Дать клятвы верности и любви в атмосферных локациях Грузии — отличная идея для начала семейной жизни! Мы возьмём в свои руки все бюрократические заботы: сбор и проверку документов, перевод паспортов читать дальше
у нотариуса, согласование даты, организацию официальной регистрации в Тбилиси, перевод и апостиль свидетельства о браке.
Вам останется лишь наслаждаться друг другом и заняться более приятными хлопотами — подобрать свадебные наряды и решить, как продолжить праздник.
Например, можно провести символическую церемонию в романтичном Сигнахи, пригласить гостей на шумное застолье с национальными блюдами, винами, музыкой, тостами или уединиться в горах вдвоём. Вам нужно только определиться, чего хочется больше, а мы поможем всё устроить!
Подготовка и согласование нюансов происходит дистанционно из любой точки мира и включает онлайн-консультацию, сбор и проверку документов, перевод паспортов у нотариуса, согласование даты регистрации.
В Тбилиси лучше прилететь как минимум накануне торжества, чтобы было достаточно времени на подготовку образов невесты и жениха.
2 день
Официальная регистрация брака в Тбилиси
Сегодня состоится ваше бракосочетание. Мы встретимся и сопроводим вас в Дом юстиции. После официальной церемонии вам вручат свидетельство о регистрации, а мы позаботимся о переводе и апостиле (легализации) документа. Весь процесс занимает около 2–3 часов, бумаги вы получите в этот же день. Горько!
3 день
Продолжение праздника на ваш вкус
По желанию и за доплату в этот день можем организовать продолжение праздника. Например, съездить в город любви Сигнахи, чтобы провести символическую церемонию на фоне крепости и погулять по атмосферным улочкам с фотографом. Или устроить в честь молодожёнов грузинское застолье с национальными блюдами, винами, музыкой и, конечно, тостами. Ещё один вариант — романтический отдых в горах и полный релакс. Вам остаётся только выбрать!
Выездная церемония в Сигнахи с прогулкой по крепости и фотосессией
Праздничное застолье с национальными блюдами и винами
Романтический отдых в горах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное вам место в Тбилиси, время по договорённости
Завершение: Любое удобное вам место в Тбилиси, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 3058 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин читать дальше
на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы.
Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре.
Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!