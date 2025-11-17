Мои заказы

Регистрация брака в Грузии: ваша официальная церемония в Тбилиси и продолжение праздника на выбор

Узаконить отношения, избежав бюрократии, насладиться друг другом и новым статусом в красивой стране
Дать клятвы верности и любви в атмосферных локациях Грузии — отличная идея для начала семейной жизни! Мы возьмём в свои руки все бюрократические заботы: сбор и проверку документов, перевод паспортов
у нотариуса, согласование даты, организацию официальной регистрации в Тбилиси, перевод и апостиль свидетельства о браке.

Вам останется лишь наслаждаться друг другом и заняться более приятными хлопотами — подобрать свадебные наряды и решить, как продолжить праздник.

Например, можно провести символическую церемонию в романтичном Сигнахи, пригласить гостей на шумное застолье с национальными блюдами, винами, музыкой, тостами или уединиться в горах вдвоём. Вам нужно только определиться, чего хочется больше, а мы поможем всё устроить!

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к регистрации брака

Подготовка и согласование нюансов происходит дистанционно из любой точки мира и включает онлайн-консультацию, сбор и проверку документов, перевод паспортов у нотариуса, согласование даты регистрации.

В Тбилиси лучше прилететь как минимум накануне торжества, чтобы было достаточно времени на подготовку образов невесты и жениха.

Подготовка к регистрации бракаПодготовка к регистрации бракаПодготовка к регистрации бракаПодготовка к регистрации бракаПодготовка к регистрации бракаПодготовка к регистрации брака
2 день

Официальная регистрация брака в Тбилиси

Сегодня состоится ваше бракосочетание. Мы встретимся и сопроводим вас в Дом юстиции. После официальной церемонии вам вручат свидетельство о регистрации, а мы позаботимся о переводе и апостиле (легализации) документа. Весь процесс занимает около 2–3 часов, бумаги вы получите в этот же день. Горько!

Официальная регистрация брака в ТбилисиОфициальная регистрация брака в ТбилисиОфициальная регистрация брака в ТбилисиОфициальная регистрация брака в Тбилиси
3 день

Продолжение праздника на ваш вкус

По желанию и за доплату в этот день можем организовать продолжение праздника. Например, съездить в город любви Сигнахи, чтобы провести символическую церемонию на фоне крепости и погулять по атмосферным улочкам с фотографом. Или устроить в честь молодожёнов грузинское застолье с национальными блюдами, винами, музыкой и, конечно, тостами. Ещё один вариант — романтический отдых в горах и полный релакс. Вам остаётся только выбрать!

Продолжение праздника на ваш вкусПродолжение праздника на ваш вкусПродолжение праздника на ваш вкусПродолжение праздника на ваш вкус

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Перевод паспортов у нотариуса
  • Регистрация брака в государственных органах
  • Апостиль (легализация) свидетельства
  • Перевод свидетельства о браке
  • Онлайн-консультация и сопровождение
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • По желанию:
  • Выездная церемония в Сигнахи с прогулкой по крепости и фотосессией
  • Праздничное застолье с национальными блюдами и винами
  • Романтический отдых в горах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное вам место в Тбилиси, время по договорённости
Завершение: Любое удобное вам место в Тбилиси, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 3058 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин
читать дальше

на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы. Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре. Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!

Задать вопрос

