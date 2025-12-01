Предлагаем незабываемое путешествие, полное исторических открытий и живописных пейзажей.
Вы исследуете Тбилиси и Мцхету, наслаждаясь архитектурными памятниками, панорамными видами и традиционной грузинской кухней. Вас ждут захватывающие виды на Кавказ в Казбеги и мастер-класс по приготовлению хинкали. Мы посетим Квемо-Картли, увидим каньон Дашбаши и прогуляемся у озера Паравани.
Вы исследуете Тбилиси и Мцхету, наслаждаясь архитектурными памятниками, панорамными видами и традиционной грузинской кухней. Вас ждут захватывающие виды на Кавказ в Казбеги и мастер-класс по приготовлению хинкали. Мы посетим Квемо-Картли, увидим каньон Дашбаши и прогуляемся у озера Паравани.
Описание тураНа этой экскурсии мы погрузимся в атмосферу гостеприимного Тбилиси, прогуливаясь по его старинным улочкам, поднимемся к крепости Нарикала на канатной дороге, чтобы полюбоваться панорамой города, и ощутим дух истории у серных бань и на Мосту Мира. Затем мы перенесемся в колыбель грузинского христианства — древнюю столицу Мцхету, где нас ждут величественные храмы Светицховели и Джвари, впечатляющие не только своей архитектурой, но и захватывающими видами на слияние двух рек. Далее мы отправимся в путешествие по живописной Военно-Грузинской дороге, где нас ждут крепость Ананури на берегу бирюзового водохранилища, смотровая площадка «Дружба народов» и суровые пейзажи Кавказских гор. Кульминацией этого дня станет вид на величественный Казбек и подъем к храму Святой Троицы в Гергети. На следующий день мы исследуем другой лик Грузии, посетив каньон Дашбаши с его каскадными водопадами и уникальным Стеклянным мостом, а также проедем вдоль зеркальных озер Цалка и Паравани, чтобы ощутить спокойную и величественную красоту региона Джавахетия. Важная информация: Можно с детьми • Возможно участие детей любого возраста. Дети 0 — 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае, если родитель готов разместить ребенка на руках), предоставление дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно.
- Дети от 6 до 12 лет — стоимость по запросу. Проживание в отелях 3* в Тбилиси • Двухместное размещение — в номере одна двуспальная или две односпальные кровати.
- Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер.
- Одноместное размещение — доплата 161$.
- Подселение возможно, но не гарантировано.
- Базовые отели по туру в Тбилиси: Gtm Kapan / Grafica/ Vista 3.
- Стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении.
- Возможно повышение категории отеля за доплату.
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32$/чел, 2 дороги (Кутаиси — Тбилиси / Батуми — Кутаиси).
- За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тбилиси
- Мцхета
- Казбеги
- Ананури
- Каньон Дашбаш
Что включено
- Услуги гида
- Завтраки
- Входные билеты
- Проживание в отеле 3*
- Экскурсии по программе
- Транспортное обслуживание
- Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
- Обед в день экскурсии «Тбилиси + Мцхета»
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в Дашбаш (оплата на месте)
- Подъем на джипе на гору Гергети (~ 5$/чел)
- Перелет из/в Тбилиси
Место начала и завершения?
Аэропорт Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Можно с детьми
- Возможно участие детей любого возраста. Дети 0 - 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае, если родитель готов разместить ребенка на руках), предоставление дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно
- Дети от 6 до 12 лет - стоимость по запросу
- Проживание в отелях 3* в Тбилиси
- Двухместное размещение - в номере одна двуспальная или две односпальные кровати
- Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер
- Одноместное размещение - доплата 161$
- Подселение возможно, но не гарантировано
- Базовые отели по туру в Тбилиси: Gtm Kapan / Grafica/ Vista 3
- Стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении
- Возможно повышение категории отеля за доплату
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32$/чел, 2 дороги (Кутаиси - Тбилиси / Батуми - Кутаиси)
- За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Тбилиси
Похожие туры из Тбилиси
-
15%
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми с дегустациями
Восхититься панорамными видами, изучить улочки Тбилиси и попробовать местные вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
$417
$490 за человека
Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
Послушать грузинские песни, погулять по романтичному Сигнахи и узнать секреты виноделия
Начало: Владикавказ, 5:30, у отелей "Планета Люкс" или "Бу...
30 ноя в 08:00
7 дек в 08:00
46 000 ₽ за человека
-
10%
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
$531
$590 за человека