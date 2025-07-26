Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся: обувь удобная закрытая, солнцезащитные очки, дождевик/зонтик, головной убор, бутылочка для воды, заграничный паспорт, наличные средства в национальной валюте (лари).
Если вы планируете поездку одна/один, необходимо бронировать 1-местное размещение. Подселения нет.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Гори, прогулка по городу
После прибытия в Тбилиси — трансфер в Гори (100 км). По приезде — размещение в гостинице. Для гостей, прибывающих во Владикавказ, также предусмотрен трансфер до Гори (переезд — 255 км).
Вечером, если останется время, прогуляемся по городу.
Дом-музей Сталина, Боржоми, переезд в Ахалцихе
Начнём день с посещения дома-музея Сталина, а затем переедем в Боржоми, где вас ждёт знаменитая целебная вода и потрясающие горные пейзажи. Желающие смогут прокатиться по канатной дороге над изумрудными просторами (за доплату). После продолжим путь в Ахалцихе, по приезде разместимся в гостинице.
Всего за день проедем 140 км.
Ахалцихе, пещерный город Вардзия, крепость Хертвиси, прибытие в Тбилиси
Сегодня первым делом отправимся к крепости Рабат в Ахалцихе, а затем исследуем пещерный город Вардзия. После посетим крепость Хертвиси и насладимся видами на горы, покрытые зеленью, и живописные озёра.
По пути в Тбилиси остановимся на обед. К вечеру прибудем в столицу Грузии и разместимся в отеле.
Всего за день проедем 300 км, пройдём пешком 10 км.
Джвари, древняя столица Грузии - Мцхета, экскурсия по Тбилиси
Утром едем к монастырю Джвари — одному из древнейших храмов Грузии. Эта святыня 6 века возвышается над местом слияния рек Арагви и Куры, откуда открывается завораживающий вид на долину. Затем мы отправимся в Мцхету, первую столицу Грузии, где посетим монастырский комплекс Самтавро и кафедральный собор Светицховели, который считается духовным центром страны.
После обеда (за доплату) вернёмся в Тбилиси и познакомимся с городом. Прогуляемся по плато Метехи и через парк Рике выйдем к футуристическому мосту Мира. Затем исследуем Старый город, поднимемся к крепости Нарикала и пройдёмся по историческому кварталу Абанотубани, известному своими серными банями. Завершим на улице Шардена, где кипит ночная жизнь. Желающие могут посетить традиционный грузинский ужин с фольклорной программой (за доплату).
Всего за день проедем 95 км.
Кахетия, Алазанская долина, Сигнахи и Кварели
В этот день отправимся в Кахетию, регион, который считается колыбелью грузинского виноделия. Первой остановкой станет монастырь Бодбе, связанный с именем святой Нины, принесшей христианство в Грузию. Далее наш путь лежит в Алазанскую долину — знаменитый винодельческий край.
Посетим Сигнахи, город, известный как «грузинская столица любви». Прогуляемся по крепостным стенам, с которых открываются захватывающие виды на окрестности. После обеда (за доплату) заглянем в Кварели, где вас ждёт экскурсия по винодельне и дегустация напитков. Затем вернёмся в Тбилиси, свободный вечер.
Всего за день проедем 320 км.
Достопримечательности Военно-Грузинской дороги
Сегодня вас ждёт путешествие по Военно-Грузинской дороге, историческому маршруту, соединяющему Грузию и Россию. По пути увидим Жинвальское водохранилище, осмотрим крепость Ананури, остановимся у арки Дружбы народов в Гудаури и пересечём Крестовый перевал.
Достигнув Степанцминды (Казбеги), пересядем в джипы и поднимемся к церкви Святой Троицы в Гергети, расположенной на высоте 2170 м. После обеда (за доплату) вернёмся в Тбилиси или Владикавказ, где разместимся в отеле.
Для вылетающих из Тбилиси заключительная ночь проходит в Тбилиси. Для вылетающих из Владикавказа — заключительная ночь проходит во Владикавказе.
Всего за день проедем 320 км.
Свободное время, отъезд
Утром — свободное время для покупки сувениров и вкусностей, например чурчхелы и грузинского вина.
Далее — трансфер в аэропорт Тбилиси или Владикавказа с 8:00 до 20:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Групповые трансферы из/в аэропорт Тбилиси или Владикавказа
- Экскурсии с профессиональными гидами
- Входные билеты в достопримечательности
- Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Тбилиси или Владикавказа и обратно
- Обеды и ужины
- Билет на канатную дорогу в Боржоми - 30 лари
- Медицинская страховка
- Чаевые гидам и водителям
- Индивидуальные трансферы