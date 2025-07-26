После прибытия в Тбилиси — трансфер в Гори (100 км). По приезде — размещение в гостинице. Для гостей, прибывающих во Владикавказ, также предусмотрен трансфер до Гори (переезд — 255 км).

Вечером, если останется время, прогуляемся по городу.