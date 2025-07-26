Мои заказы

Неделя в Грузии: древние крепости, монастыри и невероятные пейзажи

Погулять по живописным городкам, попробовать местное вино и подняться на джипах к Гергети
История и архитектура солнечной Грузии, винодельческие традиции и захватывающие виды ждут вас в этом туре! Вы посетите Гори и попробуете легендарную минеральную воду в Боржоми. Побываете в первой столице Грузии
— Мцхете, прогуляетесь по Сигнахи и Кварели. Мы покажем вам атмосферный Тбилиси с его уютными двориками и современными сооружениями.

Вы продегустируете знаменитые кахетинские вина, подниметесь к Троицкой церкви в Казбеги и исследуете настоящий пещерный город. Желающие смогут поучаствовать в грузинском вечере с национальной кухней и шоу-программой. Начало и завершение тура возможны в Тбилиси и Владикавказе.

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
22
ноя6
дек20
дек27
дек3
янв24
янв7
фев
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся: обувь удобная закрытая, солнцезащитные очки, дождевик/зонтик, головной убор, бутылочка для воды, заграничный паспорт, наличные средства в национальной валюте (лари).

Если вы планируете поездку одна/один, необходимо бронировать 1-местное размещение. Подселения нет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Гори, прогулка по городу

После прибытия в Тбилиси — трансфер в Гори (100 км). По приезде — размещение в гостинице. Для гостей, прибывающих во Владикавказ, также предусмотрен трансфер до Гори (переезд — 255 км).

Вечером, если останется время, прогуляемся по городу.

Встреча, переезд в Гори, прогулка по городуВстреча, переезд в Гори, прогулка по городуВстреча, переезд в Гори, прогулка по городу
2 день

Дом-музей Сталина, Боржоми, переезд в Ахалцихе

Начнём день с посещения дома-музея Сталина, а затем переедем в Боржоми, где вас ждёт знаменитая целебная вода и потрясающие горные пейзажи. Желающие смогут прокатиться по канатной дороге над изумрудными просторами (за доплату). После продолжим путь в Ахалцихе, по приезде разместимся в гостинице.

Всего за день проедем 140 км.

Дом-музей Сталина, Боржоми, переезд в АхалцихеДом-музей Сталина, Боржоми, переезд в АхалцихеДом-музей Сталина, Боржоми, переезд в Ахалцихе
3 день

Ахалцихе, пещерный город Вардзия, крепость Хертвиси, прибытие в Тбилиси

Сегодня первым делом отправимся к крепости Рабат в Ахалцихе, а затем исследуем пещерный город Вардзия. После посетим крепость Хертвиси и насладимся видами на горы, покрытые зеленью, и живописные озёра.

По пути в Тбилиси остановимся на обед. К вечеру прибудем в столицу Грузии и разместимся в отеле.

Всего за день проедем 300 км, пройдём пешком 10 км.

Ахалцихе, пещерный город Вардзия, крепость Хертвиси, прибытие в ТбилисиАхалцихе, пещерный город Вардзия, крепость Хертвиси, прибытие в ТбилисиАхалцихе, пещерный город Вардзия, крепость Хертвиси, прибытие в Тбилиси
4 день

Джвари, древняя столица Грузии - Мцхета, экскурсия по Тбилиси

Утром едем к монастырю Джвари — одному из древнейших храмов Грузии. Эта святыня 6 века возвышается над местом слияния рек Арагви и Куры, откуда открывается завораживающий вид на долину. Затем мы отправимся в Мцхету, первую столицу Грузии, где посетим монастырский комплекс Самтавро и кафедральный собор Светицховели, который считается духовным центром страны.

После обеда (за доплату) вернёмся в Тбилиси и познакомимся с городом. Прогуляемся по плато Метехи и через парк Рике выйдем к футуристическому мосту Мира. Затем исследуем Старый город, поднимемся к крепости Нарикала и пройдёмся по историческому кварталу Абанотубани, известному своими серными банями. Завершим на улице Шардена, где кипит ночная жизнь. Желающие могут посетить традиционный грузинский ужин с фольклорной программой (за доплату).

Всего за день проедем 95 км.

Джвари, древняя столица Грузии - Мцхета, экскурсия по ТбилисиДжвари, древняя столица Грузии - Мцхета, экскурсия по ТбилисиДжвари, древняя столица Грузии - Мцхета, экскурсия по Тбилиси
5 день

Кахетия, Алазанская долина, Сигнахи и Кварели

В этот день отправимся в Кахетию, регион, который считается колыбелью грузинского виноделия. Первой остановкой станет монастырь Бодбе, связанный с именем святой Нины, принесшей христианство в Грузию. Далее наш путь лежит в Алазанскую долину — знаменитый винодельческий край.

Посетим Сигнахи, город, известный как «грузинская столица любви». Прогуляемся по крепостным стенам, с которых открываются захватывающие виды на окрестности. После обеда (за доплату) заглянем в Кварели, где вас ждёт экскурсия по винодельне и дегустация напитков. Затем вернёмся в Тбилиси, свободный вечер.

Всего за день проедем 320 км.

Кахетия, Алазанская долина, Сигнахи и КварелиКахетия, Алазанская долина, Сигнахи и КварелиКахетия, Алазанская долина, Сигнахи и Кварели
6 день

Достопримечательности Военно-Грузинской дороги

Сегодня вас ждёт путешествие по Военно-Грузинской дороге, историческому маршруту, соединяющему Грузию и Россию. По пути увидим Жинвальское водохранилище, осмотрим крепость Ананури, остановимся у арки Дружбы народов в Гудаури и пересечём Крестовый перевал.

Достигнув Степанцминды (Казбеги), пересядем в джипы и поднимемся к церкви Святой Троицы в Гергети, расположенной на высоте 2170 м. После обеда (за доплату) вернёмся в Тбилиси или Владикавказ, где разместимся в отеле.

Для вылетающих из Тбилиси заключительная ночь проходит в Тбилиси. Для вылетающих из Владикавказа — заключительная ночь проходит во Владикавказе.

Всего за день проедем 320 км.

Достопримечательности Военно-Грузинской дорогиДостопримечательности Военно-Грузинской дорогиДостопримечательности Военно-Грузинской дороги
7 день

Свободное время, отъезд

Утром — свободное время для покупки сувениров и вкусностей, например чурчхелы и грузинского вина.

Далее — трансфер в аэропорт Тбилиси или Владикавказа с 8:00 до 20:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Групповые трансферы из/в аэропорт Тбилиси или Владикавказа
  • Экскурсии с профессиональными гидами
  • Входные билеты в достопримечательности
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Тбилиси или Владикавказа и обратно
  • Обеды и ужины
  • Билет на канатную дорогу в Боржоми - 30 лари
  • Медицинская страховка
  • Чаевые гидам и водителям
  • Индивидуальные трансферы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, с 8:00 до 20:00. Также возможен выезд из Владикавказа в 14:00
Завершение: Тбилиси/Владикавказ, с 8:00 до 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана
Алана — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 8633 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Анна
Анна
26 июл 2025
Путешествие очень понравилось! Очень приятные в общении экскурсоводы, комфортный трансфер через границу, жильë хорошо подобрано. Есть одно пожелание к маршруту: первый день в Грузии у нас начался в Гори, но
мы посмотрели там только музей Сталина, хотя сам город очень красивый + там есть крепость в центре (ехать до Гори далековато, поэтому можно было бы что-то ещё включить для посещения в этом городе)

Тур входит в следующие категории Тбилиси

