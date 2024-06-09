Туры из аэропорта Тбилиси

Найдено 46 туров в категории «Из аэропорта» в Тбилиси, цены от $270, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
650$585 за человека
Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
🚗 На машине
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
Полюбоваться озером Паравани, попробовать монастырский сыр и прогуляться по турецкой крепости
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
6 июля в 10:00
20 июля в 10:00
550$523 за человека
Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
8 июля в 14:30
14 июля в 14:30
8520072 420 за человека
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
7 отзывов
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Прогуляться по трём столицам, сравнить три культуры и узнать древние традиции горцев
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 14:00
5 июля в 13:00
12 июля в 13:00
67 000 за человека
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
7 дней
6 отзывов
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Увидеть "грузинский Стоунхендж", попробовать настоящую "Боржоми" и продегустировать вино на заводе
Начало: Тбилиси, аэропорт, ж. - д. или автовокзал, 14:30
7 июля в 14:00
14 июля в 14:00
6220049 760 за человека
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
4 отзыва
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
5 июля в 08:00
7 июля в 08:00
635$572 за человека
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта и попробовать воду-символ страны
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
799$720 за человека
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
632$569 за человека
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
955$764 за человека
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Встретить закат на Казбеке, побывать на родине хинкали и прокатиться на лодке по изумрудному каньону
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
15 июля в 15:00
19 авг в 15:00
83 000 за человека
Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
Пообедать на частной винодельне, побывать в пещерном городе и увидеть Казбек во всей красе
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от ваших рейсов
5 июля в 08:00
19 июля в 08:00
$1 060 за всё до 2 чел.
Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
🚗 На машине
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
Очароваться Тбилиси, побывать в скальном городе и проехаться по Военно-Грузинской дороге
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
15 июля в 10:00
29 июля в 10:00
530$504 за человека
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
670$603 за человека
Особый случай: в Грузию на праздник собранного урожая Тбилисоба
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Особый случай: в Грузию на праздник собранного урожая Тбилисоба
Поучаствовать в народных гуляниях, проникнуться культурой и побывать в Кахетии и Мцхете
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
5 окт в 08:00
799$720 за человека
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье
Начало: Аэропорт Тбилиси, день
5 июля в 10:00
8 июля в 10:00
$1 400 за человека
В Грузию за вином, шопингом и лучшими фотографиями
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
В Грузию за вином, шопингом и лучшими фотографиями
Попробовать вино из сирени, пройтись по любимым магазинам и заглянуть в гости к грузинской семье
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости. Можем о...
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
$900 за человека
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
Погулять по Тбилиси и Мцхете, загадать желание у 900-летнего платана и узнать о местном виноделии
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
8 июля в 08:00
13 июля в 08:00
24 250 за человека
Грузинское трио: Тбилиси, Мцхета и Сигнахи
🚗 На машине
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Грузинское трио: Тбилиси, Мцхета и Сигнахи
Влюбиться в столицу, увидеть Алазанскую долину и побывать в грузинских святынях
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
11 июля в 10:00
25 июля в 10:00
290$276 за человека
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
Попробовать вино и хлеб из печи, увидеть места съёмок «Мимино» и верхом на лошадях добраться к озеру
Начало: Аэропорт Тбилиси, утро
25 июля в 10:00
1 авг в 10:00
900$810 за человека
Кавказское ассорти со вкусом вина и пирогов: путешествие по Грузии и живописным ущельям Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Кавказское ассорти со вкусом вина и пирогов: путешествие по Грузии и живописным ущельям Осетии
Побродить по «городу мёртвых», увидеть древнюю столицу Грузии и насладиться алазанским вином
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэр...
8 июля в 00:00
15 июля в 00:00
50 000 за человека
Грузия вдоль и поперёк: 5 регионов за 10 дней
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Грузия вдоль и поперёк: 5 регионов за 10 дней
Исследовать знаменитые и труднодоступные уголки и познакомиться с несколькими столицами
Начало: Степанцминда. Встречаемся с 17:00 в мини-гостинице...
28 сен в 08:00
910 за человека
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
🚗 На машине
скидка
35%
Авторский тур
6 дней
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
11556075 114 за человека
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Авторский тур
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Начало: Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
1 авг в 13:00
11 авг в 13:00
$1 350 за человека
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
скидка
5%
Авторский тур
10 дней
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
Попробовать грузинское вино, продегустировать армянский коньяк и погулять по колоритным столицам
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
15 июля в 10:00
29 июля в 10:00
910$865 за человека
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Авторский тур
8 дней
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Испечь хачапури, попробовать настоящую Боржоми и искупаться в серных источниках
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
11 июля в 08:00
1 авг в 08:00
$1 025 за человека
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Приготовить кахетинский хлеб, отпраздновать День судьбы и увидеть новогодний Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
29 дек в 08:00
800$720 за человека
Время собирать виноград: в Грузию на праздник Ртвели
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Время собирать виноград: в Грузию на праздник Ртвели
Поучаствовать в отжиме виноградного сока, научиться лепить хинкали и ощутить грузинский колорит
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:00
852$767 за человека
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Авторский тур
12 дней
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Погулять по крепостной стене в Сигнахи, увидеть платан и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
11 янв в 08:00
2 999 за всё до 6 чел.
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
11 сен в 08:00
18 сен в 08:00
299$270 за человека
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
Побывать в древней столице и на родине виноделия и проехать по живописной исторической дороге
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
8 июля в 08:00
13 июля в 08:00
32 000 за человека
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
Погулять по Тбилиси и Кутаиси, заглянуть в пещеры и каньоны и научиться готовить чурчхелу
Начало: Тбилиси, аэропорт, время - по договорённости
1 ноя в 11:45
$810 за человека
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
Приготовить национальное блюдо, посетить винодельни и отправиться на горнолыжный курорт
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
480$432 за человека
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
Познакомиться со стилистами и дизайнером, принять ванну с саперави и сделать серебряное украшение
Начало: Аэропорт Тбилиси, до 15:00
14 сен в 08:00
$1 500 за человека
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Увидеть Эльбрус, продегустировать нарзанные источники и вина Алазанской долины
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэр...
8 июля в 00:00
15 июля в 00:00
58 000 за человека
На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
Поучаствовать в сборе винограда, продегустировать вина и приготовить грузинские блюда
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
3 сен в 10:00
8 сен в 10:00
10500094 500 за человека
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
450$405 за человека
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Погулять по нынешней и бывшей столице, отдохнуть в краю вина и увидеть места из поэмы «Мцыри»
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
15 июля в 10:00
29 июля в 10:00
290$276 за человека
Автотрип по Грузии. Уикенд в гостеприимной стране
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Автотрип по Грузии. Уикенд в гостеприимной стране
Узнать историю старинных храмов, полюбоваться Казбеком и пройтись по уютным улочкам Тбилиси
Начало: Тбилиси. Встретим вас в аэропорту или в любой точк...
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
52 500 за человека
Винная перезаГРУЗИЯ
Авторский тур
7 дней
Винная перезаГРУЗИЯ
Начало: Аэропорт Тбилиси, зона прилета
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$1 100 за человека
В край гор, любви и вина: на 5 дней в Грузию из Владикавказа
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
В край гор, любви и вина: на 5 дней в Грузию из Владикавказа
Погулять по Сигнахи и Тбилиси, исследовать пещерный город и попробовать местные кухню и вино
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
6 июля в 15:00
15 июля в 15:00
75 000 за человека
Праздники с грузинским колоритом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Праздники с грузинским колоритом
Прогуляться по украшенному Тбилиси, посетить две дегустации вина и увидеть снежную Алазанскую долину
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
$375 за человека
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
Отдохнуть за городом в винодельческом регионе Грузии и погулять по Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
$490 за человека
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Продегустировать марочные вина, заглянуть в гости к сванской семье и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
29 дек в 08:00
1400$1 260 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вера
    9 июня 2024
    Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
    Давно мечтала побывать в Грузии. Приятности начались с самого начала: мне сделали шикарный подарок в виде повышения категории отеля. Вместо
    читать дальше

    отеля 3* я расположилась в 4*🤌 А дальше как понеслось! Интересные локации с замечательными гидами Эллой и Галактионом, прекрасный водитель Давид, безумно вкусная еда и вино. И уже на третий день я осознала, что ещё даже не уехав я уже хочу вернуться! Конечно огромная заслуга в этом организаторов моего тура Владлены и Мираби. Приятные в общении и мегаотзывчивые люди. Помимо шикарного тура помогли с организацией трансфера в/из Тбилиси. Это я все к чему… туры лучше покупать у проверенных компетентных специалистов коими и являются все эти перечисленные выше прекрасные люди. Всем Грузии ❤❤❤

  • А
    Анна
    7 июня 2024
    Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
    Минусы тура: 1. В автобусе не работал кондиционер 2. ⁠автобус задерживался ежедневно - приезжал не вовремя 3. ⁠автобус сломался в горах на одной
    читать дальше

    из экскурсий 4. ⁠вообще в описании было указано, что будет ездить минивэн, а не автобус 😁😁 Из хорошего: 1. Поддержка в вотсапе работала день и ночь 2. ⁠гиды и водитель - профессионалы 3. ⁠интересные маршруты Если решите вопрос с машинами, цены вам не будет 😁👌🏻

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
    Никита, спасибо за тур! Размещение в отелях было супер комфортное, программа насыщенная и интересная, трансфер быстрый, таможня без проблем. Также отдельное спасибо
    читать дальше

    за местных гидов и рекомендации, куда сходить и где покушать в Тбилиси. Никита очень ответственный и отзывчивый парень, всегда на связи и готов помочь) Рекомендую этот тур, останетесь довольны)

  • К
    Константин
    19 мая 2024
    Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
    Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
    Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
    Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг! Путешествие в Грузию было незабываемым опытом, который оставил в
    читать дальше

    моем сердце самые теплые воспоминания! От начала до конца этот тур был полон впечатлений и ярких моментов. Организаторы Владлена и Мераби - настоящие профессионалы своего дела, всегда на связи и готовы помочь в любой момент. Отдельное спасибо хочу сказать нашим экскурсоводам и моему любимому водителю Мамуке, который оставил самые душевные воспоминания. Все эти люди создавали атмосферу, в которой каждый момент был заполнен восторгом и удивлением. Грузия поразила меня своим разнообразием красот: от величественных гор до живописных долин, от древних монастырей до современных городов. Грузия — это не просто страна, это настоящий рай, где природа величественна и красива, как нигде в мире. Это место, где душа находит покой и вдохновение, где можно забыть обо всем на свете и просто наслаждаться прекрасными моментами жизни. Местная кухня — это вообще отдельная тема. Кто знает, тот все поймет. Но самое ценное в этом путешествии — это гостеприимство замечательных грузинских людей. Их теплота и открытость сделали мое пребывание еще более особенным и запоминающимся. Грузинская душевность и теплота просто поражают: каждая встреча с местными жителями наполняла меня положительными эмоциями и оставляла незабываемые впечатления. Грузины гостеприимны, открыты и всегда готовы поделиться своей культурой и традициями. Их готовность помочь и поддержать создает атмосферу дружелюбия и взаимопонимания. Спасибо организаторам за великолепно проведенное время в Грузии! Я обязательно вернусь снова, чтобы продолжить это удивительное путешествие.

    Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!
  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
    Очень интересное, содержательное и захватывающее путешествие. Особая благодарность нашему гиду Андро, который сумел объединить и сдружить нашу группу интереснейшими рассказами,
    читать дальше

    исчерпывающими ответами на многочисленные наши вопросы. Благодаря высокому профессионализму Андро и глубокому знанию им истории Грузии мы узнали много малоизвестных исторических фактов о стране. Считаю, что фирме необходимо поощрить Андро за его профессиональную работу.

  • А
    Анна
    17 апреля 2024
    Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
    Очень рада, что выбрала для отпуска тур по Грузии с Наташей и Никитой! Путешествие было максимально комфортным, организация - четкой
    читать дальше

    и грамотной, и время в дороге и в локациях было хорошо сбалансировано, так что мы с дочкой успели много посмотреть, походить, попробовать, но не устали. Наши замечательные организаторы очень хорошо изучили страну и показали нам и популярные места, и, например, Чиатуру, до которой мало кто доезжает, а место этого более чем достойно. Но самое главное - это теплота и доброта, которыми нас ребята окружили, как будто мы приехали в гости к друзьям. В общем, я знаю, с кем я в следующий раз буду ездить по Грузии.

  • Н
    Наталья
    5 апреля 2024
    8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
    Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий))) Гиды в Тбилиси
    читать дальше

    (Элла) и Батуми (Виолетта) прекрасные, очень интересно рассказывают. Машины комфортные и хорошие. Отели были хорошие, нам даже сделали апгрейд до 4* в Тбилиси и Батуми. По содержанию сами экскурсии тоже были насыщенные. На свободный день брали экскурсию по горной Аджарии и вообще не пожалели: увидели красивые водопады, поездили по горам и был классный обед с аджарскими танцами))) Еще у нас была экскурсия в Казбеги - с потрясающими видами на горы, вкуснейшим обедом и мастер-классом по горным хинкали - оооочень было интересно посмотреть на процесс) Тур - отличный вариант, чтобы впервые познакомиться с Грузией, но потом однозначно нужно вернуться, потому что как оказалось, есть очень много что посмотреть и куда поездить)) везде очень красиво, душевно, гостеприимно и вкусно. В Боржоми не пожалели, что согласились всей группой еще на местной машине поехать наверх, где нам водитель показал два монастыря и дорожку, по которой спуститься вниз пешком через заповедник. В Батуми большое количество казино - для тех, кого такой отдых тоже интересует. В Уплисцихе и в горах очень сильно дуют ветры, так что куртка с капюшоном это маст-хэв) Еще совет тем, кто поедет из Владикавказа - оценить риски закрытия границы из-за погодных условий, в марте-апреле по-прежнему бывают снега и риски схода лавин. Поэтому можно застрять на пару дней во Владикавказе. Но сама дорога из Владика в Тбилиси, конечно, красивая и колоритная, незабываемый опыт) И предупреждение для тех, кто любит собак: в Грузии они на улицах вездеее, и хочется их всех погладить, почесать и поняшить)))) при этом они все чипированные, привитые, неагрессивные и оччень милые) Отдельно хочется сказать большое человеческое спасибо координатору тура Владлене, она была все время на связи и помогала нам решить все вопросы и проблемы. Очень приятно такое внимательное и душевное отношение к гостям!:)

  • А
    Алексей
    20 марта 2024
    Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
    Путешествовали с мужем по Грузии впервые, давно мечтали посетить эту солнечную и доброжелательную страну. И наконец, в начале марта мы
    читать дальше

    осуществили свою мечту. Нам очень повезло с гидом Галиной, которая познакомила с Грузией и провела замечательные экскурсии, которые проходили очень увлекательно. Посетили практически все основные достопримечательности в разных регионах, не обошлось,конечно,без винных дегустаций. Мы ознакомились с традициями грузинского народа, посещали храмы, поднимались в горы. Галине удалось настолько нас увлечь и ещё сильнее полюбить замечательную Грузию, куда мы вернёмся и не один раз. Спасибо большое за маленькое путешествие, которое оставило в наших сердцах большую любовь к стране и её замечательным людям!

  • Е
    Елена
    7 марта 2024
    Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
    Хочу выразить глубочайшую благодарность и неописуемый восторг за прекрасный тур по Грузии. Всё было так четко, понятно и своевременно с
    читать дальше

    моего первого письма в эту компанию, до последнего трансфера в аэропорт Тбилиси! Спасибо Егору за советы по выбору отелей, ресторанов и программе путешествия!!! Отличные трансферы с классными водителями и хорошими автомобилями, экскурсовод Ольга по всему маршруту - умница, красавица, интересная рассказчица и помощница в любом вопросе!!! Прекрасные отели по всему маршруту в рамках 3*, но по комфорту и видам все 4+, виды и возможность сделать фото в самых красивых местах!!! Спасибо огромное за все удовольствия!! Искренне рекомендую эту компанию и сама мечтаю ещё раз вернуться в Грузию и посетить ещё и Азербайджан и Армению!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Из аэропорта»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
  2. Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
  3. Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
  4. Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
  5. Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Гудаури
  6. Уплисцихе
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Монастырь Джвари
Сколько стоит тур в Тбилиси в июле 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Из аэропорта" можно забронировать 46 авторских туров от 270 до 94 500 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самый интересный из 46 туров в Тбилиси на 2024 год по теме «Из аэропорта», 32 ⭐ отзыва, цены от $270. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам