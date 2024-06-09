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скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
650$585 за человека
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
Полюбоваться озером Паравани, попробовать монастырский сыр и прогуляться по турецкой крепости
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
6 июля в 10:00
20 июля в 10:00
550$523 за человека
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
8 июля в 14:30
14 июля в 14:30
8520072 420₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Прогуляться по трём столицам, сравнить три культуры и узнать древние традиции горцев
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 14:00
5 июля в 13:00
12 июля в 13:00
67 000₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
7 дней
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Увидеть "грузинский Стоунхендж", попробовать настоящую "Боржоми" и продегустировать вино на заводе
Начало: Тбилиси, аэропорт, ж. - д. или автовокзал, 14:30
7 июля в 14:00
14 июля в 14:00
6220049 760₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
5 июля в 08:00
7 июля в 08:00
635$572 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта и попробовать воду-символ страны
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
799$720 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
632$569 за человека
скидка
20%
Авторский тур
8 дней
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
955$764 за человека
Авторский тур
7 дней
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Встретить закат на Казбеке, побывать на родине хинкали и прокатиться на лодке по изумрудному каньону
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
15 июля в 15:00
19 авг в 15:00
83 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
Пообедать на частной винодельне, побывать в пещерном городе и увидеть Казбек во всей красе
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от ваших рейсов
5 июля в 08:00
19 июля в 08:00
$1 060 за всё до 2 чел.
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
Очароваться Тбилиси, побывать в скальном городе и проехаться по Военно-Грузинской дороге
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
15 июля в 10:00
29 июля в 10:00
530$504 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
670$603 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Особый случай: в Грузию на праздник собранного урожая Тбилисоба
Поучаствовать в народных гуляниях, проникнуться культурой и побывать в Кахетии и Мцхете
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
5 окт в 08:00
799$720 за человека
Авторский тур
7 дней
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье
Начало: Аэропорт Тбилиси, день
5 июля в 10:00
8 июля в 10:00
$1 400 за человека
Авторский тур
7 дней
В Грузию за вином, шопингом и лучшими фотографиями
Попробовать вино из сирени, пройтись по любимым магазинам и заглянуть в гости к грузинской семье
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости. Можем о...
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
$900 за человека
Авторский тур
4 дня
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
Погулять по Тбилиси и Мцхете, загадать желание у 900-летнего платана и узнать о местном виноделии
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
8 июля в 08:00
13 июля в 08:00
24 250₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Грузинское трио: Тбилиси, Мцхета и Сигнахи
Влюбиться в столицу, увидеть Алазанскую долину и побывать в грузинских святынях
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
11 июля в 10:00
25 июля в 10:00
290$276 за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
Попробовать вино и хлеб из печи, увидеть места съёмок «Мимино» и верхом на лошадях добраться к озеру
Начало: Аэропорт Тбилиси, утро
25 июля в 10:00
1 авг в 10:00
900$810 за человека
Авторский тур
8 дней
Кавказское ассорти со вкусом вина и пирогов: путешествие по Грузии и живописным ущельям Осетии
Побродить по «городу мёртвых», увидеть древнюю столицу Грузии и насладиться алазанским вином
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэр...
8 июля в 00:00
15 июля в 00:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Грузия вдоль и поперёк: 5 регионов за 10 дней
Исследовать знаменитые и труднодоступные уголки и познакомиться с несколькими столицами
Начало: Степанцминда. Встречаемся с 17:00 в мини-гостинице...
28 сен в 08:00
€910 за человека
скидка
35%
Авторский тур
6 дней
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
11556075 114₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Начало: Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
1 авг в 13:00
11 авг в 13:00
$1 350 за человека
скидка
5%
Авторский тур
10 дней
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
Попробовать грузинское вино, продегустировать армянский коньяк и погулять по колоритным столицам
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
15 июля в 10:00
29 июля в 10:00
910$865 за человека
Авторский тур
8 дней
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Испечь хачапури, попробовать настоящую Боржоми и искупаться в серных источниках
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
11 июля в 08:00
1 авг в 08:00
$1 025 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Приготовить кахетинский хлеб, отпраздновать День судьбы и увидеть новогодний Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
29 дек в 08:00
800$720 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Время собирать виноград: в Грузию на праздник Ртвели
Поучаствовать в отжиме виноградного сока, научиться лепить хинкали и ощутить грузинский колорит
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:00
852$767 за человека
Авторский тур
12 дней
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Погулять по крепостной стене в Сигнахи, увидеть платан и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
11 янв в 08:00
€2 999 за всё до 6 чел.
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
11 сен в 08:00
18 сен в 08:00
299$270 за человека
Авторский тур
5 дней
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
Побывать в древней столице и на родине виноделия и проехать по живописной исторической дороге
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
8 июля в 08:00
13 июля в 08:00
32 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
Погулять по Тбилиси и Кутаиси, заглянуть в пещеры и каньоны и научиться готовить чурчхелу
Начало: Тбилиси, аэропорт, время - по договорённости
1 ноя в 11:45
$810 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
Приготовить национальное блюдо, посетить винодельни и отправиться на горнолыжный курорт
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
480$432 за человека
Авторский тур
6 дней
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
Познакомиться со стилистами и дизайнером, принять ванну с саперави и сделать серебряное украшение
Начало: Аэропорт Тбилиси, до 15:00
14 сен в 08:00
$1 500 за человека
Авторский тур
9 дней
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Увидеть Эльбрус, продегустировать нарзанные источники и вина Алазанской долины
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэр...
8 июля в 00:00
15 июля в 00:00
58 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
Поучаствовать в сборе винограда, продегустировать вина и приготовить грузинские блюда
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
3 сен в 10:00
8 сен в 10:00
10500094 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
450$405 за человека
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Погулять по нынешней и бывшей столице, отдохнуть в краю вина и увидеть места из поэмы «Мцыри»
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
15 июля в 10:00
29 июля в 10:00
290$276 за человека
Авторский тур
3 дня
Автотрип по Грузии. Уикенд в гостеприимной стране
Узнать историю старинных храмов, полюбоваться Казбеком и пройтись по уютным улочкам Тбилиси
Начало: Тбилиси. Встретим вас в аэропорту или в любой точк...
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
52 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Винная перезаГРУЗИЯ
Начало: Аэропорт Тбилиси, зона прилета
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$1 100 за человека
Авторский тур
5 дней
В край гор, любви и вина: на 5 дней в Грузию из Владикавказа
Погулять по Сигнахи и Тбилиси, исследовать пещерный город и попробовать местные кухню и вино
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
6 июля в 15:00
15 июля в 15:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Праздники с грузинским колоритом
Прогуляться по украшенному Тбилиси, посетить две дегустации вина и увидеть снежную Алазанскую долину
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
$375 за человека
Авторский тур
6 дней
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
Отдохнуть за городом в винодельческом регионе Грузии и погулять по Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
$490 за человека
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Продегустировать марочные вина, заглянуть в гости к сванской семье и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
29 дек в 08:00
1400$1 260 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВера9 июня 2024Давно мечтала побывать в Грузии. Приятности начались с самого начала: мне сделали шикарный подарок в виде повышения категории отеля. Вместо
- ААнна7 июня 2024Минусы тура: 1. В автобусе не работал кондиционер 2. автобус задерживался ежедневно - приезжал не вовремя 3. автобус сломался в горах на одной
- ЮЮлия27 мая 2024Никита, спасибо за тур! Размещение в отелях было супер комфортное, программа насыщенная и интересная, трансфер быстрый, таможня без проблем. Также отдельное спасибо
- ККонстантин19 мая 2024Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
- ААнна1 мая 2024Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг! Путешествие в Грузию было незабываемым опытом, который оставил в
- ТТатьяна29 апреля 2024Очень интересное, содержательное и захватывающее путешествие. Особая благодарность нашему гиду Андро, который сумел объединить и сдружить нашу группу интереснейшими рассказами,
- ААнна17 апреля 2024Очень рада, что выбрала для отпуска тур по Грузии с Наташей и Никитой! Путешествие было максимально комфортным, организация - четкой
- ННаталья5 апреля 2024Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий))) Гиды в Тбилиси
- ААлексей20 марта 2024Путешествовали с мужем по Грузии впервые, давно мечтали посетить эту солнечную и доброжелательную страну. И наконец, в начале марта мы
- ЕЕлена7 марта 2024Хочу выразить глубочайшую благодарность и неописуемый восторг за прекрасный тур по Грузии. Всё было так четко, понятно и своевременно с
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Из аэропорта»
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