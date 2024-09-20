Знакомство с Грузией за 7 дней

Индивидуальная экскурсия из Тбилиси: 7 дней истории, культуры и кулинарии Грузии
Вы увидите старый Тбилиси, Мцхету, от куда начинается история религии Грузии с начала IV века, где построены 3 самые первые церкви в стране. Казбеги, с красивейшими горами и видами.

Гори, откуда
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родом Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин), а также винный регион Кахетию, а именно Телави — город в Алазанской долине, здесь также снимали знаменитый и фильм «Мимино».

Кроме старых монастырей и красивой природы, в Кахетии самый гостеприимный народ, а также самое лучшее вино и вкусная кухня.

Здесь так же мы проведем мастер-классы по приготовлению хинкали, хачапури, шашлыка на виноградной лозе и чурчхелы.

Важно отметить, что каждое из этих мест, так или иначе близко и хорошо знакомо гиду, он сможет поделиться частичкой любви и как никто другой поможет прочувствовать атмосферу этих чудных мест.

Знакомство с Грузией за 7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Приключение в Грузии: 7-дневный тур

Грузия — это удивительная страна с богатой историей и культурой. В этом туре вы сможете насладиться всеми ее красотами и традициями. Давайте подробнее рассмотрим, что вас ожидает в течение семи незабываемых дней.

День 1: Экскурсия по Тбилиси

Начнем наше путешествие с прогулки по улицам старого города Тбилиси. Мы посетим:

  • Старые монастыри;
  • Собор Святой Троицы — крупнейший православный комплекс в мире;
  • Серные бани;
  • Водопад в Инжировом ущелье;
  • Пантеон, где покоятся великие грузинские личности.

После этого мы проедем по центральным улицам, ознакомимся с архитектурой и историей старых зданий, а затем посетим Этнографический музей. Завершим день на Черепашьем озере, где нас ждет шашлычный обед с грузинским тамадой у Крепости Корогли.

День 2: Поездка в Мцхету, Уплисцихе и Гори

Во второй день мы отправимся в древнюю столицу Грузии — Мцхету. В программе:

  • Посещение монастыря Джвари VI века с великолепным видом на слияние рек;
  • Экскурсия по старым монастырям Светицховели и Самтавро;
  • Поездка в пещерный город Уплисцихе;
  • Посещение города Гори и, по желанию, дома-музея Сталина.

В завершение дня нас ждет домашнее застолье в грузинской крестьянской семье с дегустацией местных вин и чачи.

День 3: Направляемся в Кахетию

Третий день начнется с дегустации кахетинского вина и хлеба. Затем мы посетим:

  • Монастырь Бодбе, где покоится Святая Нино;
  • Город любви — Сигнахи, музей Пиросмани;
  • Домашнюю кухню, где вы сможете сами приготовить хинкали и хачапури.

Вечером мы остановимся в гостинице в Сигнахи.

День 4: Винный музей и дом-музей А. Чавчавадзе

На четвертый день мы посетим винный музей с дегустацией, а затем отправимся в:

  • Монастырь Некреси IV века;
  • Монастырь Греми XVI века;
  • Дом-музей Александра Чавчавадзе в Цинандали.

Завершим день прогулкой по Телави и застольем в винном погребе.

День 5: Завершение тура по Кахетии

В последний день в Кахетии мы посетим:

  • Кафедральный Собор Алаверди XI века;
  • Академию Икалто;
  • Старые и новые монастыри Шуамта.

По пути мы вернемся в Тбилиси через Гомборский перевал.

День 6: Военно-Грузинская дорога

Мы направимся к военно-грузинской дороге, где вас ждут:

  • Жинвальское водохранилище;
  • Крепость Ананури;
  • Арка дружбы народов в Гудаури.

Ночевка пройдет в живописном Казбеги.

День 7: Троицкий храм в Гергети и гора Казбек

На заключительном этапе нашего путешествия мы поднимемся к монастырю Гергетской Троицы, откуда открывается захватывающий вид на гору Казбек. Затем мы прогуляемся к Гвелетскому водопаду и после обеда вернемся в Тбилиси.

Важная информация

Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, соответствующую погоде. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность погрузиться в уникальную культуру Грузии!

По договренности

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Услуги транспорта
  • Проживание 7 ночей с завтраком
  • Гостиницы и гостевые дома
  • Комфортные проверенные места с собственным санузлом
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты на платные объекты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
Завершение: Площадь Европы
Когда и сколько длится?
Когда: По договренности
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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