Гори, откуда
Описание тура
Приключение в Грузии: 7-дневный тур
Грузия — это удивительная страна с богатой историей и культурой. В этом туре вы сможете насладиться всеми ее красотами и традициями. Давайте подробнее рассмотрим, что вас ожидает в течение семи незабываемых дней.
День 1: Экскурсия по Тбилиси
Начнем наше путешествие с прогулки по улицам старого города Тбилиси. Мы посетим:
- Старые монастыри;
- Собор Святой Троицы — крупнейший православный комплекс в мире;
- Серные бани;
- Водопад в Инжировом ущелье;
- Пантеон, где покоятся великие грузинские личности.
После этого мы проедем по центральным улицам, ознакомимся с архитектурой и историей старых зданий, а затем посетим Этнографический музей. Завершим день на Черепашьем озере, где нас ждет шашлычный обед с грузинским тамадой у Крепости Корогли.
День 2: Поездка в Мцхету, Уплисцихе и Гори
Во второй день мы отправимся в древнюю столицу Грузии — Мцхету. В программе:
- Посещение монастыря Джвари VI века с великолепным видом на слияние рек;
- Экскурсия по старым монастырям Светицховели и Самтавро;
- Поездка в пещерный город Уплисцихе;
- Посещение города Гори и, по желанию, дома-музея Сталина.
В завершение дня нас ждет домашнее застолье в грузинской крестьянской семье с дегустацией местных вин и чачи.
День 3: Направляемся в Кахетию
Третий день начнется с дегустации кахетинского вина и хлеба. Затем мы посетим:
- Монастырь Бодбе, где покоится Святая Нино;
- Город любви — Сигнахи, музей Пиросмани;
- Домашнюю кухню, где вы сможете сами приготовить хинкали и хачапури.
Вечером мы остановимся в гостинице в Сигнахи.
День 4: Винный музей и дом-музей А. Чавчавадзе
На четвертый день мы посетим винный музей с дегустацией, а затем отправимся в:
- Монастырь Некреси IV века;
- Монастырь Греми XVI века;
- Дом-музей Александра Чавчавадзе в Цинандали.
Завершим день прогулкой по Телави и застольем в винном погребе.
День 5: Завершение тура по Кахетии
В последний день в Кахетии мы посетим:
- Кафедральный Собор Алаверди XI века;
- Академию Икалто;
- Старые и новые монастыри Шуамта.
По пути мы вернемся в Тбилиси через Гомборский перевал.
День 6: Военно-Грузинская дорога
Мы направимся к военно-грузинской дороге, где вас ждут:
- Жинвальское водохранилище;
- Крепость Ананури;
- Арка дружбы народов в Гудаури.
Ночевка пройдет в живописном Казбеги.
День 7: Троицкий храм в Гергети и гора Казбек
На заключительном этапе нашего путешествия мы поднимемся к монастырю Гергетской Троицы, откуда открывается захватывающий вид на гору Казбек. Затем мы прогуляемся к Гвелетскому водопаду и после обеда вернемся в Тбилиси.
Важная информация
Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, соответствующую погоде. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность погрузиться в уникальную культуру Грузии!
По договренности
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсии
- Услуги транспорта
- Проживание 7 ночей с завтраком
- Гостиницы и гостевые дома
- Комфортные проверенные места с собственным санузлом
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты на платные объекты
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- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь