Вы увидите старый Тбилиси, Мцхету, от куда начинается история религии Грузии с начала IV века, где построены 3 самые первые церкви в стране. Казбеги, с красивейшими горами и видами.Гори, откуда

родом Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин), а также винный регион Кахетию, а именно Телави — город в Алазанской долине, здесь также снимали знаменитый и фильм «Мимино». Кроме старых монастырей и красивой природы, в Кахетии самый гостеприимный народ, а также самое лучшее вино и вкусная кухня. Здесь так же мы проведем мастер-классы по приготовлению хинкали, хачапури, шашлыка на виноградной лозе и чурчхелы. Важно отметить, что каждое из этих мест, так или иначе близко и хорошо знакомо гиду, он сможет поделиться частичкой любви и как никто другой поможет прочувствовать атмосферу этих чудных мест.

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Ваш гид в Тбилиси

Анзор Ваш гид в Тбилиси

Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Приключение в Грузии: 7-дневный тур

Грузия — это удивительная страна с богатой историей и культурой. В этом туре вы сможете насладиться всеми ее красотами и традициями. Давайте подробнее рассмотрим, что вас ожидает в течение семи незабываемых дней.

День 1: Экскурсия по Тбилиси

Начнем наше путешествие с прогулки по улицам старого города Тбилиси. Мы посетим:

Старые монастыри;

Собор Святой Троицы — крупнейший православный комплекс в мире;

Серные бани;

Водопад в Инжировом ущелье;

Пантеон, где покоятся великие грузинские личности.

После этого мы проедем по центральным улицам, ознакомимся с архитектурой и историей старых зданий, а затем посетим Этнографический музей. Завершим день на Черепашьем озере, где нас ждет шашлычный обед с грузинским тамадой у Крепости Корогли.

День 2: Поездка в Мцхету, Уплисцихе и Гори

Во второй день мы отправимся в древнюю столицу Грузии — Мцхету. В программе:

Посещение монастыря Джвари VI века с великолепным видом на слияние рек;

Экскурсия по старым монастырям Светицховели и Самтавро;

Поездка в пещерный город Уплисцихе;

Посещение города Гори и, по желанию, дома-музея Сталина.

В завершение дня нас ждет домашнее застолье в грузинской крестьянской семье с дегустацией местных вин и чачи.

День 3: Направляемся в Кахетию

Третий день начнется с дегустации кахетинского вина и хлеба. Затем мы посетим:

Монастырь Бодбе, где покоится Святая Нино;

Город любви — Сигнахи, музей Пиросмани;

Домашнюю кухню, где вы сможете сами приготовить хинкали и хачапури.

Вечером мы остановимся в гостинице в Сигнахи.

День 4: Винный музей и дом-музей А. Чавчавадзе

На четвертый день мы посетим винный музей с дегустацией, а затем отправимся в:

Монастырь Некреси IV века;

Монастырь Греми XVI века;

Дом-музей Александра Чавчавадзе в Цинандали.

Завершим день прогулкой по Телави и застольем в винном погребе.

День 5: Завершение тура по Кахетии

В последний день в Кахетии мы посетим:

Кафедральный Собор Алаверди XI века;

Академию Икалто;

Старые и новые монастыри Шуамта.

По пути мы вернемся в Тбилиси через Гомборский перевал.

День 6: Военно-Грузинская дорога

Мы направимся к военно-грузинской дороге, где вас ждут:

Жинвальское водохранилище;

Крепость Ананури;

Арка дружбы народов в Гудаури.

Ночевка пройдет в живописном Казбеги.

День 7: Троицкий храм в Гергети и гора Казбек

На заключительном этапе нашего путешествия мы поднимемся к монастырю Гергетской Троицы, откуда открывается захватывающий вид на гору Казбек. Затем мы прогуляемся к Гвелетскому водопаду и после обеда вернемся в Тбилиси.

Важная информация

Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, соответствующую погоде. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность погрузиться в уникальную культуру Грузии!