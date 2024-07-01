Туры в дом-музей Чавчавадзе

Найдено 3 тура в категории «Дом-музей Чавчавадзе» в Тбилиси, цены от $677. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
На автобусе
2 отзыва
6 дней
Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: Каждое воскресенье.
23 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от $677 за человека
Сокровищница Сакартвело: архитектурные, природные и культурные богатства столицы и регионов
На машине
7 дней
Сокровищница Сакартвело: архитектурные, природные и культурные богатства столицы и регионов
Перепробовать кахетинские вина, погулять по пещерным городам и подняться к крепости Нарикала
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время - по договорённости
13 мар в 10:00
27 мар в 10:00
94 700 за человека
1001+1 восторг от красот чарующей Грузии - тур через всю Грузию, самые топо
На автобусе
1 отзыв
8 дней
1001+1 восторг от красот чарующей Грузии - тур через всю Грузию, самые топо
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: См. расписание.
23 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от $955 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    1 июля 2024
    Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
    Красивейшая самобытная страна, гостеприимные люди, организация тура на высшем уровне! Забота о каждом туристе, комфортабельные автобусы. Складывалось ощущение, что все
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    организовано только для нас, не смотря на то, что в группе было 13 человек! Все продумано до мелочей и создано для отдыха и удобства туристов. Программа очень насыщенная и интересная. Много увидели, услышали, и конечно, попробовали)) Прекрасная Эка познакомила нас не только с достопримечательностями, но и традициями и жизнью Грузии. За неделю побывали и в горах и на море. Хочется возвращаться снова и снова. И мы обязательно вернемся! Спасибо Мераби и Владе! Всем очень рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    27 февраля 2024
    Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
    Великолепная Грузия. Мечтаю снова оказаться в этом райском уголке.
  • Л
    Лика
    7 января 2024
    1001+1 восторг от красот чарующей Грузии - тур через всю Грузию, самые топо
    Много фото, много красоты, много полезной информации, знакомства, общение. Спасибо за такой классный тур, собираюсь поехать снова, только уже на
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    Ртвели- сбор урожая и выжимка винограда ногами, это будет шоу! Уже знаю, уверена в его успехе! Едем всей семьей и только с Мераби!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Дом-музей Чавчавадзе»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
  2. Сокровищница Сакартвело: архитектурные, природные и культурные богатства столицы и регионов
  3. 1001+1 восторг от красот чарующей Грузии - тур через всю Грузию, самые топо
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Алазанская долина
  5. Казбеги
  6. Мост мира
  7. Монастырь Джвари
  8. Серные бани
  9. Крепость Нарикала
  10. Уплисцихе
Сколько стоит тур в Тбилиси в феврале 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Дом-музей Чавчавадзе" можно забронировать 3 тура от 677 до 94 700. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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