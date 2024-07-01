6 дней
Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: Каждое воскресенье.
23 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от $677 за человека
7 дней
Сокровищница Сакартвело: архитектурные, природные и культурные богатства столицы и регионов
Перепробовать кахетинские вина, погулять по пещерным городам и подняться к крепости Нарикала
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время - по договорённости
13 мар в 10:00
27 мар в 10:00
94 700₽ за человека
8 дней
1001+1 восторг от красот чарующей Грузии - тур через всю Грузию, самые топо
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: См. расписание.
23 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от $955 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина1 июля 2024Красивейшая самобытная страна, гостеприимные люди, организация тура на высшем уровне! Забота о каждом туристе, комфортабельные автобусы. Складывалось ощущение, что все
- ТТатьяна27 февраля 2024Великолепная Грузия. Мечтаю снова оказаться в этом райском уголке.
- ЛЛика7 января 2024Много фото, много красоты, много полезной информации, знакомства, общение. Спасибо за такой классный тур, собираюсь поехать снова, только уже на
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Дом-музей Чавчавадзе»
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