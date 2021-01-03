Летим в Хагатну

Как добраться до Хагатны на самолёте

В Хагатне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «A.B. Won Pat International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Хагатны

  1. Гуам GUM
    A.B. Won Pat International Airport

Самые дешёвые билеты в Хагатну из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
03.01.2021из Сеула13 3274ч 30м
09.12.2020из 🇷🇺Москвы28 93531ч 50м (⇵2)
31.10.2020из 🇯🇵Токио40 3693ч 50м
01.02.2021из 🇺🇸Сан-Диего53 57146ч 35м (⇵2)
02.11.2020из 🇺🇦Киева60 23949ч 20м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Владивостока66 84738ч 50м (⇵2)
08.01.2021из 🇷🇺Иркутска69 24253ч (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇸Гонолулу74 28126ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇵🇭Манилы76 14313ч 10м (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇸Остина91 86422ч 19м (⇵2)
09.11.2020из Тэгу94 61017ч 15м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга96 28129ч 25м (⇵2)
03.11.2020из 🇺🇸Детройт107 17539ч 14м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хагатны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Гонолулу, Оклахома-Сити, Сан-Диего и Сеул

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Хагатны