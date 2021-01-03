Как добраться до Хагатны на самолёте
В Хагатне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «A.B. Won Pat International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Хагатны
- Гуам GUMA.B. Won Pat International Airport
Самые дешёвые билеты в Хагатну из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|03.01.2021
|из Сеула
|13 327
|4ч 30м
|09.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|28 935
|31ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇯🇵Токио
|40 369
|3ч 50м
|01.02.2021
|из 🇺🇸Сан-Диего
|53 571
|46ч 35м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|60 239
|49ч 20м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|66 847
|38ч 50м (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|69 242
|53ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Гонолулу
|74 281
|26ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇵🇭Манилы
|76 143
|13ч 10м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Остина
|91 864
|22ч 19м (⇵2)
|09.11.2020
|из Тэгу
|94 610
|17ч 15м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|96 281
|29ч 25м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇺🇸Детройт
|107 175
|39ч 14м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Хагатны
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хагатны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Гонолулу, Оклахома-Сити, Сан-Диего и Сеул
- 19.01.202128.01.2021
- 01.06.202102.07.2021
- 21.12.202005.01.2021
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