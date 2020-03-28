  1. 🦠 Коронавирус в Гватемале

О коронавирусе в Гватемале на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Гватемале на сегодня по данным 29 марта 2020: 34 заражено, 1 умер, 10 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Гватемале, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира
Заразились в Гватемале за всё время
34
+6 за
28 марта 2020
Выздоровели
10+6
Умерли
1
Летальность
2.9%

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом в Гватемале находится 0% (34 человека) от всех подтвержденных заболевших в мире, 1 умерло, 10 выздоровело, а всего инфицированных осталось 23 человека. Самого первого зараженного человека в Гватемале выявили 12 марта 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Гватемале

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции

Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства.

На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Гватемале

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Гватемалы по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням

ДатаЗаразилосьУмерлоЛетальностьВыздоровелоОсталось зараженных
28 мар 2020346110623
27 мар 20202831423+3
26 мар 20202511420+1
25 мар 202024314419-1
24 мар 20202111020+1
23 мар 20202011019+1
22 мар 20201921018+2
21 мар 20201751016+5
20 мар 20201231011+3
19 мар 202093108+3
17 мар 202064105+4
16 мар 20202111100%01
14 мар 202011001+1

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

Статистика заражений в 198 странах мира

В таблице показаны изменения и данные на дату их получения в соотношении с прошедшим днём, сейчас это 29 марта 2020

СтранаЗаразилосьУмерлоЛетальностьВыздоровелоОсталось зараженных
Мир		683 694229883215615044.7%1463976982505141+14502
1
США		123 828235022312051.8%32382166118359-21
2
Италия		92 4721002310.84%1238470065
3
Китай		81 999330014.02%754483483251-349
4
Испания		78 797556265285468.28%14709242457560+2592
5
Германия		58 247552455220.78%848149311+530
6
Иран		38 309290126401236.89%1239171223278+2066
7
Франция		38 10523176.08%572430064
8
Великобритания		19 522221012352146.33%15118136+1996
9
Швейцария		14 593517290261.99%15956512708+426
10
Нидерланды		10 86610477711317.1%610089+916
11
Бельгия		10 8361702431783.98%13592969046+1328
12
Южная Корея		958310515281.59%50332224398-125
13
Австрия		853626586181.01%4792547971-7
14
Турция		74021081.46%707224
15
Португалия		5962792119192%435800+773
16
Канада		565579611.08%508425086+37
17
Норвегия		42352202520.59%74203+218
18
Австралия		39693291620.4%2443709+327
19
Бразилия		390411763%63781-6
20
Израиль		38652461420.36%893762+244
21
Швеция		370025311052.97%163574+248
22
Чехия		2697661320.48%112673+64
23
Малайзия		24701503471.38%388682048+75
24
Ирландия		2415361.49%52374
25
Дания		2395297273.01%572266+22
26
Чили		190960.31%611842
27
Люксембург		1831180.98%401773
28
Эквадор		1823482.63%31772
29
Польша		17711332021.13%71744+131
30
Румыния		17603084032.27%169301551+275
31
Япония		1693523.07%424201217-20
32
Россия		1534270840.52%64151462+251
33
Пакистан		1526311420.92%291483+29
34
Филиппины		14183437135.01%4271305+333
35
Таиланд		1388143710.5%971284+142
36
Саудовская Аравия		129996840.62%66291225+63
37
Индонезия		1285130114128.87%6451107+113
38
Финляндия		1239721120.89%101218+70
39
ЮАР		118710.08%311155
40
Греция		10613753.49%52972-5
41
Исландия		10205720.2%114904+57
42
Индия		9872512.53%873875-4
43
Панама		9011151731.89%42880+110
44
Мексика		8481311641.89%4828+127
45
Сингапур		84442310.36%21214629+27
46
Аргентина		745551912.55%72654+54
47
Сербия		741821331.75%4227686+52
48
Словения		730461121.51%10709+44
49
Доминикана		719283.89%3688
50
Хорватия		71356610.84%527655+48
51
Эстония		67934320.44%20656+32
52
Перу		671162.38%16639
53
Гонконг		6418140.62%118519+81
54
Колумбия		60860.99%10592
55
Катар		59010.17%45544
56
Египет		576366.25%121419
57
Ирак		54741427.68%14312362+29
58
Новая Зеландия		51463110.19%566457+56
59
Бахрейн		4992340.8%2727223+16
60
ОАЭ		46820.43%553411-3
61
Алжир		454296.39%31394
62
Марокко		450482615.78%132411+45
63
Ливан		438261022.28%30398+24
64
Литва		4374371.6%1429+43
65
Армения		42417320.71%30391+15
66
Украина		4186292.15%5404+62
67
Венгрия		408651323.19%34361+63
68
Латвия		3474201346+42
69
Болгария		3387812.37%11319+6
70
Андорра		33426631.8%1327+23
71
Босния и Герцеговина		32365611.86%83309+61
72
Словакия		314220-12312+23
73
Уругвай		30430110.33%0303+29
74
Тайвань		2981520.67%399257+6
75
Коста-Рика		29520.68%3290
76
Тунис		27882.88%2268
77
Македония		25918622.32%3250+16
78
Кувейт		255200673188+17
79
Казахстан		2512310.4%182232+21
80
Иордания		24610.41%18227
81
Молдавия		23120.87%2227
82
Сан-Марино		224229.82%6196
83
Албания		21215104.72%332169+13
84
Азербайджан		2092741.91%15190+27
85
Буркина Фасо		207115.31%21175
86
Вьетнам		18814021167+14
87
Реюньон		18301182
88
Кипр		17952.79%15159
89
Оман		16715023144+15
90
Фарерские острова		159407089+4
91
Гана		1521153.29%2145+11
92
Мальта		151202149+2
93
Сенегал		142120279115+3
94
Кот д'Ивуар		1403903137+39
95
Узбекистан		1332921.5%72124+27
96
Бруней		126610.79%34991-3
97
Афганистан		1201043.33%2114+10
98
Куба		11932.52%4112
99
Венесуэла		11921.68%3978
100
Шри-Ланка		115210.87%112103
101
Гондурас		1101510.91%3106+15
102
Палестинские территории		106810.94%1887+8
103
Камбоджа		1034021882-4
104
Маврикий		10221.96%0100
105
Гваделупа		10221.96%1783
106
Нигерия		97811.03%393+8
107
Беларусь		9403262
108
Мартиника		9311.08%092
109
Камерун		9122.2%287
110
Грузия		90018472-4
111
Черногория		85111.18%084+1
112
Киргизия		84260084+26
113
Боливия		8170081+7
114
Тринидад и Тобаго		76233.95%172+2
115
Демократическая Республика Конго		6569.23%257
116
Майотта		630063
117
Руанда		600060
118
Лихтенштейн		560056
119
Парагвай		5635.36%152
120
Гибралтар		5601442
121
Бангладеш		48510.42%1528
122
Аруба		460145
123
Монако		431112.33%141
124
Мадагаскар		39130039+13
125
Кения		3812.63%136
126
Остров Мэн		3750037+5
127
Макао		37301027+3
128
Гватемала		3412.94%1023
129
Ямайка		32213.13%229+2
130
Французская Полинезия		300030
131
Уганда		300030
132
Замбия		280028
133
Французская Гвиана		280622
134
Барбадос		260026
135
Того		2514%123
136
Сальвадор		2450024+5
137
Бермуды		2250220+5
138
Конго		19150019+15
139
Эфиопия		1930118+3
140
Мали		18115.56%017-1
141
Нигер		18815.56%017+8
142
Мальдивы		17101126-1
143
Гвинея		1680016+8
144
Новая Каледония		150015
145
Гаити		15701114+6
146
Танзания		140113
147
Джибути		140014
148
Экваториальная Гвинея		120012
149
Монголия		120012
150
Сен-Мартен		110011
151
Доминика		110011
152
Намибия		113029+3
153
Багамы		10019
154
Гренландия		10028
155
Гренада		92009+2
156
Свазиленд		9009
157
Каймановы острова		8112.5%07
158
Мозамбик		8008
159
Кюрасао		8112.5%25
160
Мьянма		8008
161
Суринам		8008
162
Лаос		8008
163
Гайана		8112.5%07
164
Сейшельские Острова		8008
165
Зимбабве		7114.29%06
166
Антигуа и Барбуда		7007
167
Габон		7114.29%06
168
Ватикан		6006
169
Бенин		6006
170
Эритрея		6006
171
Кабо-Верде		61116.67%05+1
172
Мавритания		5005
173
Судан		5120%04
174
Монтсеррат		5005
175
Ангола		5005
176
Фиджи		5005
177
Сирия		5005
178
Непал		5014
179
Сен-Бартельми		5005
180
Бутан		41004+1
181
Никарагуа		4125%03
182
Сент-Люсия		41013+1
183
Теркс и Кайкос		4004
184
Чад		3003
185
Сомали		3003
186
Либерия		3003
187
Гамбия		3133.33%02
188
ЦАР		3003
189
Синт-Мартен		3003
190
Ливия		3003
191
Сент-Китс и Невис		2002
192
Ангилья		2002
193
Виргинские острова, Британские		2002
194
Гвинея-Биссау		2002
195
Белиз		2002
196
Папуа Новая Гвинея		1001
197
Тимор-Лесте		1001
198
Сент-Винсент и Гренадины		1010
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