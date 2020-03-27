О коронавирусе в Мексике на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мексике на сегодня 29 марта 2020: 848 заражено, 16 умерло, 4 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Мексике, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мексике на сегодня 29 марта 2020: 848 заражено, 16 умерло, 4 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Мексике, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Мексике за всё время 848 +131 за 29 марта 2020 Выздоровели 4 Умерли 16 +4 Летальность 1.9% В критическом состоянии 1

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом в Мексике находится 0.12% (848 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 1 из них в критическом состоянии, 16 умерло, 4 выздоровело, а всего инфицированных осталось 828 человек. Самого первого зараженного человека в Мексике выявили 27 февраля 2020

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Мексике

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Мексике

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Мексики по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 848131 164 0.48% 4 ▲ 828+127 28 мар 2020 717132 124 0.57% 4 ▲ 701+128 27 мар 2020 585110 82 0.35% 4 ▲ 573+108 26 мар 2020 47570 61 0.22% 4 ▲ 465+69 25 мар 2020 40538 51 0.25% 4 ▲ 396+37 24 мар 2020 36751 41 0.28% 4 ▲ 359+50 23 мар 2020 31665 31 0.32% 4 ▲ 309+64 22 мар 2020 25148 2 — 4 ▲ 245+48 21 мар 2020 20339 21 0.51% 4 ▲ 197+38 20 мар 2020 16446 1 — 4 ▲ 159+46 19 мар 2020 11825 11 0.88% 4 ▲ 113+24 18 мар 2020 9311 0 — 4 ▲ 89+11 17 мар 2020 8229 0 — 4 ▲ 78+29 16 мар 2020 5312 0 — 4 ▲ 49+12 15 мар 2020 4115 0 — 4 ▲ 37+15 14 мар 2020 2614 0 — 4 ▲ 22+14 12 мар 2020 124 0 — 4 ▲ 8+4 11 мар 2020 81 0 — 4 ▲ 4+1 10 мар 2020 7 0 — 43 ▼ 3-3 8 мар 2020 71 0 — 1 ▲ 6+1 6 мар 2020 61 0 — 1 ▲ 5+1 3 мар 2020 5 0 — 11 ▼ 4-1 1 мар 2020 51 0 — 0 ▲ 5+1 29 фев 2020 43 0 — 0 ▲ 4+3 28 фев 2020 11 0 — 0 ▲ 1+1 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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