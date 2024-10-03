Н Наталья Свидание с Дубровником каждый день От всей души благодарю гида Наталью за великолепную экскурсию по старому Дубровнику, за интересную подачу материала и отдельное спасибо за фото!

Р Руслана Свидание с Дубровником каждый день Дубровник красив, безусловно, но… жара, многолюдность и незнание истории конкретного места сильно снижают удовольствие от посещения. Поэтому такие вводные экскурсии просто необходимы, чтобы немного упорядочить впечатления. Легкая как по восприятию, так и по физическим параметрам экскурсия оставила самые приятные ощущения…

С Сюзанна Свидание с Дубровником каждый день Наталья-удивительный гид. Сразу чувствуешь, как она любит этот город, как передаёт эти чувства и нам. Рассказывает интересно, с юмором. Если кто-то из моих друзей или родственников поедет в дубровник, я обязательно буду рекомендовать Наталью. Большое спасибо.