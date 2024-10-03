2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Дубровнику
Узнайте о богатой истории Дубровника, пройдитесь по съемочным местам Игры престолов и познакомьтесь с традициями хорватов на групповой экскурсии
Начало: На площади Пиле
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
4 фев в 15:15
€30 за человека
2 часа
Групповая
Ежедневная групповая экскурсия по Дубровнику
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Дубровнику, где вас ждут рассказы о средневековом городе, съемках популярных фильмов и жизни местных жителей
Начало: Brsalje 1, у фонтана у ресторана Dubravka
Расписание: Ежедневно в 15:15
Завтра в 09:00
4 фев в 09:00
€20 за человека
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Ренессансный Дубровник
Площадь Пиле, Испанская лестница, монастырь св. Клары и многое другое - на пешеходной экскурсии
Начало: У входа в Старый город
5 фев в 16:30
8 фев в 12:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 октября 2024От всей души благодарю гида Наталью за великолепную экскурсию по старому Дубровнику, за интересную подачу материала и отдельное спасибо за фото!
- РРуслана22 сентября 2024Дубровник красив, безусловно, но… жара, многолюдность и незнание истории конкретного места сильно снижают удовольствие от посещения. Поэтому такие вводные экскурсии просто необходимы, чтобы немного упорядочить впечатления. Легкая как по восприятию, так и по физическим параметрам экскурсия оставила самые приятные ощущения…
- ССюзанна28 августа 2024Наталья-удивительный гид. Сразу чувствуешь, как она любит этот город, как передаёт эти чувства и нам. Рассказывает интересно, с юмором. Если кто-то из моих друзей или родственников поедет в дубровник, я обязательно буду рекомендовать Наталью. Большое спасибо.
- ЕЕлизавета27 сентября 2021Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Емко и познавательно. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в феврале 2025
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