25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наш маршрут пройдет по историческому району, где сконцентрированы главные достопримечательности Дубровника. Мы встретимся у входа в Старый город, прогуляемся по старинной пешеходной улице Страдун и рассмотрим архитектурные доминанты главной площади Лужа — городскую ратушу, звонницу и белокаменный храм святого Власия. Свернув на узкие улочки к синагоге, мы поговорим об истории еврейской общины Дубровника. У доминиканского монастыря и ступеней церкви святого Игнатия отыщем хорошо знакомые локации сериала «Игра престолов». Кроме того, вы прогуляетесь по старому порту Дубровника, услышите историю Кафедрального собора и узнаете, кто и как управлял городом из Княжеского дворца.
Хорватские традиции и советы по покорению города
Вы не только познакомитесь с историей Дубровника, но и разберетесь в менталитете и нравах его горожан. Мы прогуляемся по жилым кварталам Старого города, наблюдая за бытом местных, поговорим о хорватских традициях и кулинарии. У небольшого магазинчика с галстуками вы узнаете, почему именно этот предмет одежды ассоциируется с хорватами. Рядом с памятником драматургу Марину Држичу загадаете желание. А еще мы посоветуем ресторанчики, где можно отведать хорватские блюда и вина, подскажем, какие сувениры привезти из Дубровника, и поделимся идеями для самостоятельных прогулок.
Кому подходит экскурсия
Тем, кто впервые в Дубровнике и хочет увидеть всё самое интересное в городе, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
Организационные детали
Вход на городские стены и подъем на фуникулёре не включены в экскурсию
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
Экскурсия проводится без наушников
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Дубровнике, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€30
Дети до 8 лет включительно
Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пиле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Дубровнике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 93872 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 120 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Спасибо большое Наталье за наше свидание с Дубровником! 🫶🏻 Свидание получилось очаровательным, лёгким, позитивным! Наши рекомендации! 👍🏻
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И
Игорь
Очень понравилось!
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G
Galina
Превосходная экскурсия! Наш гид Наталья- профессиональный искусствововед и отлично,информативно,легко и весело познакомила нас с этим фантастическим городом! Один из прекраснейших гидов и фантастических городов в нашей жизни! Горячо всем рекомендуем! Спасибо огромное,Наталья!
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Валерия
Спасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. Отвечает на все вопросы и правда со всей душой относится к своей работе. Это было очень увлекательно! Наталья спасибо за ваш быстрый ответ на запрос и уже в тот же день у нас состоялась встреча! Незабываемо!!!
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А
Анастасия
Мне экскурсия очень понравилась, емкая и познавательная информация о Дубровнике с приятным экскурсоводом. Рекомендую
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И
Инга
Спасибо огромное Наталье за экскурсию! Нам все очень понравилось! Экскурсия продлилась даже чуть больше, чем два часа. Наш гид рассказала нам очень много всего интересного о Дубровнике, его истории, жителях читать дальшеуменьшить
и обитателях, дала советы о том, какие рестораны стоит посетить, сувенирах, винах и даже как сделать красивые кадры! Добавьте сюда еще интересные факты о прошлом и настоящем в городе, дружелюбность гида, места, где снимали сериал «Игру престолов» и получите не просто экскурсию, а чудесную прогулку с другом, который влюблен в свой город. Очень рекомендую!
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