25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Сложно представить, сколько историй и колоритных достопримечательностей скрывается за стенами крошечного Старого города Дубровника.

На обзорной прогулке вы проникнетесь атмосферой и непростым прошлым портового города, пройдете по местам съемок «Игры престолов» и узнаете самое интересное о повседневной жизни хорватов.
20 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Пиле
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У этой экскурсии25 отзывов
4.76
Ежедневная прогулка по Дубровнику
Ежедневная прогулка по Дубровнику

Что вас ожидает

История Дубровника в сердце Старого города
Наш маршрут пройдет по историческому району, где сконцентрированы главные достопримечательности Дубровника. Мы встретимся у входа в Старый город, прогуляемся по старинной пешеходной улице Страдун и рассмотрим архитектурные доминанты главной площади Лужа — городскую ратушу, звонницу и белокаменный храм святого Власия. Свернув на узкие улочки к синагоге, мы поговорим об истории еврейской общины Дубровника. У доминиканского монастыря и ступеней церкви святого Игнатия отыщем хорошо знакомые локации сериала «Игра престолов». Кроме того, вы прогуляетесь по старому порту Дубровника, услышите историю Кафедрального собора и узнаете, кто и как управлял городом из Княжеского дворца.

Хорватские традиции и советы по покорению города
Вы не только познакомитесь с историей Дубровника, но и разберетесь в менталитете и нравах его горожан. Мы прогуляемся по жилым кварталам Старого города, наблюдая за бытом местных, поговорим о хорватских традициях и кулинарии. У небольшого магазинчика с галстуками вы узнаете, почему именно этот предмет одежды ассоциируется с хорватами. Рядом с памятником драматургу Марину Држичу загадаете желание. А еще мы посоветуем ресторанчики, где можно отведать хорватские блюда и вина, подскажем, какие сувениры привезти из Дубровника, и поделимся идеями для самостоятельных прогулок.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто впервые в Дубровнике и хочет увидеть всё самое интересное в городе, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали

  • Вход на городские стены и подъем на фуникулёре не включены в экскурсию
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Дубровнике, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Дубровнику
Ежедневная прогулка по Дубровнику
Ежедневная прогулка по Дубровнику
Ежедневная прогулка по Дубровнику
Ежедневная прогулка по Дубровнику
Ежедневная прогулка по Дубровнику
Ежедневная прогулка по Дубровнику

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Пиле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Двух часовая прогулка по старому городу Дубровника прошла отлично. Чувствовали себя друзьями экскурсовода - Натальи, которая просто рассказывала интересные истории про свой город, без официоза и пафоса. С удовольствием гуляли, глазели то на одно, то на другое. Обожаю вот эти Экскурсии в 15.15 везде, где бываем! Благодарю за чудесное время!
8 октября 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании. Материал был подобран интересный и познавательный . Остались довольны. Спасибо.
8 октября 2019
Нам очень понравилось !
3 октября 2019
Очень хорошая экскурсия. Гид Инна все грамотно рассказала. Старый город очень красивый и необычный.
1 октября 2019
Если экскурсию будет проводить Инна, Вам повезло. Действительно, очень стильно и в духе Дубровника.
26 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась. Экcкурсовод(Инна) очень знающий и приятный человек. Все было отлично. Всем рекомендуем.
14 сентября 2019
Большое спасибо Инне, экскурсия прошла отлично.
Узнали много интересного . Обязательно вернёмся
Есть много ещё посмотреть.
11 сентября 2019
Отличный вариант, насыщенно, но не утомительно. Отличный гид!
Алексей
11 сентября 2019
Все хорошо и интересно! Не хватило только прогулок по узким улочкам и рассказа о местной жизни
10 сентября 2019
Гид Ирина замечательно провела экскурсию,говорила увлеченно и видно,что очень трепетно относится к городу. Но выхода на стены НЕ БЫЛО!
Ещё 15 отзывов

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