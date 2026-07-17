25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Дубровника, пройдя по историческим улицам и площадям Старого города. Узнайте о богатом прошлом города, посетите места съемок «Игры престолов» и откройте для себя повседневную жизнь хорватов. На экскурсии вы увидите главные достопримечательности, такие как улица Страдун, площадь Лужа, храм святого Власия и Княжеский дворец. Узнайте о традициях и кулинарии, а также получите советы по самостоятельным прогулкам и выбору сувениров

Описание экскурсии

История Дубровника в сердце Старого города

Наш маршрут пройдет по историческому району, где сконцентрированы главные достопримечательности Дубровника. Мы встретимся у входа в Старый город, прогуляемся по старинной пешеходной улице Страдун и рассмотрим архитектурные доминанты главной площади Лужа — городскую ратушу, звонницу и белокаменный храм святого Власия. Свернув на узкие улочки к синагоге, мы поговорим об истории еврейской общины Дубровника. У доминиканского монастыря и ступеней церкви святого Игнатия отыщем хорошо знакомые локации сериала «Игра престолов». Кроме того, вы прогуляетесь по старому порту Дубровника, услышите историю Кафедрального собора и узнаете, кто и как управлял городом из Княжеского дворца.

Хорватские традиции и советы по покорению города

Вы не только познакомитесь с историей Дубровника, но и разберетесь в менталитете и нравах его горожан. Мы прогуляемся по жилым кварталам Старого города, наблюдая за бытом местных, поговорим о хорватских традициях и кулинарии. У небольшого магазинчика с галстуками вы узнаете, почему именно этот предмет одежды ассоциируется с хорватами. Рядом с памятником драматургу Марину Држичу загадаете желание. А еще мы посоветуем ресторанчики, где можно отведать хорватские блюда и вина, подскажем, какие сувениры привезти из Дубровника, и поделимся идеями для самостоятельных прогулок.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто впервые в Дубровнике и хочет увидеть всё самое интересное в городе, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали