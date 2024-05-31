Индивидуальные экскурсии в Дубровнике с личным гидом

Найдено 22 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Дубровнике на русском языке, цены от €80, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дубровник как на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Дубровник как на ладони: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Дубровник с его мощеными улочками, бирюзовой бухтой и черепичными крышами. Посетите крепость Ловриенац и узнайте о менталитете хорватов
Начало: У ресторана Dubravka
11 июня в 16:30
12 июня в 14:30
100 за всё до 10 чел.
О Дубровнике с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
О Дубровнике с любовью: индивидуальная экскурсия по Старому городу
Посетите Старый город Дубровника, узнайте его многовековую историю, архитектуру и легенды. Ощутите дух Средневековья и раскройте тайны этого чарующего места
Начало: вход в крепостные стены, ресторан «Наутика»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
139 за всё до 10 чел.
Душевная прогулка по Дубровнику
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Душевная прогулка по Дубровнику: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и культурой Дубровника, посетите старинные храмы и знаменитые улицы. Уникальная экскурсия по самым интересным местам города
Начало: На улице Брсалье
Завтра в 12:30
10 июня в 08:30
133120 за всё до 9 чел.
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Погрузитесь в мир легенд и истории на острове Локрум в Дубровнике. Узнайте о его связи с Ричардом Львиное Сердце и Наполеоном Бонапартом
Начало: У входа в Старый город
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
120 за всё до 8 чел.
Дубровник - обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Дубровник - обзорная экскурсия
Самое интересное об истории, религии, гастрономии и ремеслах города на пешей прогулке
Начало: около ворот Старого города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
120 за всё до 8 чел.
Еврейская община Дубровника
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Еврейская община Дубровника
Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу
Начало: У ворот старого города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
80 за всё до 6 чел.
Дубровник - первое свидание
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Дубровник - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Посетите один из красивейших уголков мира. Впечатляющая архитектура, многовековая история и душевная атмосфера ждут вас в Дубровнике
Начало: возле главных ворот Старого города
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
133100 за всё до 10 чел.
Покорить крепостные стены Дубровника
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Покорить крепостные стены Дубровника
Покорите крепостные стены Дубровника и насладитесь захватывающими видами и историей города-крепости
Начало: У входа на крепостные стены
Завтра в 13:30
10 июня в 09:00
131 за всё до 4 чел.
Дубровник вдоль и поперёк
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Дубровник вдоль и поперёк: Историческая экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Дубровника, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о великих людях и событиях, оставивших след в этом удивительном городе
Начало: Brsalje ul, 1
Расписание: По договорённости
11 июня в 09:00
12 июня в 19:00
100 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Дубровнику
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Узнайте историю Дубровника на индивидуальной обзорной экскурсии по городу
Индивидуальная экскурсия по Дубровнику: погрузитесь в историю города, узнайте о его достопримечательностях и насладитесь уникальными видами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
95 за всё до 10 чел.
Устричные плантации в город Стон и посещение ботанического сада Трстено
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Устричные плантации в Стоне и ботанический сад Трстено
Посетите уникальный ботанический сад Трстено и узнайте о выращивании устриц в Стоне. Насладитесь историей и природой Дубровника
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300 за всё до 5 чел.
Окрестности Дубровника - деревня Чилипи
Индивидуальная
6 часов
Окрестности Дубровника - деревня Чилипи: фольклор и дегустации
Деревня Чилипи, расположенная рядом с аэропортом Дубровника, предлагает уникальные экскурсии с фольклорными выступлениями, дегустацией напитков и ярмаркой
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
240 за всё до 5 чел.
Из Дубровника в Мостар - Босния и Герцеговина
Индивидуальная
10 часов
Из Дубровника в Мостар - Босния и Герцеговина
Откройте для себя Мостар, неофициальную столицу южной Боснии и Герцеговины. Восхититесь его культурным разнообразием и историческими памятниками
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 4 чел.
Город Требинье - Босния и Герцеговина
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в Требинье из Дубровника: православные храмы, монастырь Твердош и местный рынок
Требинье - живописный сербский город в 30 км от Дубровника. Откройте для себя его богатую историю, культуру и религиозные достопримечательности
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 5 чел.
Город Сплит - столица Средней Далмации
Индивидуальная
10 часов
Город Сплит - столица Средней Далмации
Увлекательная экскурсия по Сплиту: Дворец Диоклетиана, старый город и шопинг. Погружение в атмосферу древнего Рима и современного шопинга
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
480 за всё до 5 чел.
Остров Корчула - родина великого путешественника Марко Поло
Индивидуальная
10 часов
Остров Корчула - родина великого путешественника Марко Поло
Путешествие на остров Корчула из Дубровника включает поездку по полуострову Пелешас и паромную переправу. Узнайте больше о Марко Поло и истории острова
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 5 чел.
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Крка. Водопады реки Крка
Индивидуальная
10 часов
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Крка. Водопады реки Крка
Путешествие из Дубровника в Национальный парк Крка подарит вам незабываемые впечатления от водопадов, природы и уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
660 за всё до 5 чел.
Черногория - жемчужина Адриатики
Индивидуальная
10 часов
Черногория - жемчужина Адриатики: экскурсия из Дубровника
Уникальная экскурсия по Черногории из Дубровника. Откройте для себя Котор, Будву и Пераст, насладитесь живописными видами и историческими местами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 4 чел.
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Плитвицкие озёра
Индивидуальная
14 часов
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Плитвицкие озёра
Плитвицкие озёра - уникальный Национальный парк Хорватии с одиннадцатью озёрами и водопадами. Прогулка вдоль озёр оставит незабываемые впечатления и фотографии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
780 за всё до 4 чел.
Персональная прогулка с гидом по Дубровнику
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экономичная персональная экскурсия по Дубровнику для семьи и друзей
Пешеходная экскурсия по Дубровнику с русскоязычным гидом. Узнайте историю города, насладитесь архитектурой и пейзажами. Идеально для семей и друзей
Расписание: Ежедневно в 11:00
100 за экскурсию
Квест-экскурсия «Тайны Дубровника»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Уникальная квест-экскурсия по Дубровнику: Тайны и загадки города
Погрузитесь в атмосферу средневекового Дубровника на увлекательной квест-экскурсии. Узнайте о жизни князей и ремесленников, разгадывая исторические загадки
Начало: У города-крепости "Pile", у входа в ресторан" Наут...
11 июня в 13:30
12 июня в 13:30
196 за всё до 6 чел.
Дубровник: мистика и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Дубровник: мистика и легенды
Отыскать местный «Алькатрас», увидеть дом масонов, и узнать, как раньше наказывали преступников
Начало: На остановке Бониново
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Dasha
    31 мая 2024
    Дубровник как на ладони
    Великолепная экскурсия по улочкам старого Дубровника с интересными фактами
  • Р
    Рита
    27 мая 2024
    Еврейская община Дубровника
    Нам с мужем очень понравилась экскурсия - Еврейская община Дубровника с гидом Наталья! Нам было очень интересно слушать и очень приятно общаться С Наташей. Спасибо ей огромное! Очень рекомендую
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Дубровник как на ладони
    Большое спасибо Наташе за организацию, советы, прекрасную подачу и знания, . Мы научились фотографировать по новому! Спасибо! Рекомендую сто процентов- получите массу советов и кучу лайф хаков!
    Большое спасибо Наташе за организацию, советы, прекрасную подачу и знания, . Мы научились фотографировать по новому!Большое спасибо Наташе за организацию, советы, прекрасную подачу и знания, . Мы научились фотографировать по новому!
  • Е
    Евгений
    17 мая 2024
    Дубровник как на ладони
    Прекрасная обзорная экскурсия по старому городу. Без лишних дат и имен грузящих мозг и не запоминающихся в итоге. Все четко, ясно и понятно! Спасибо
  • З
    Заур
    1 апреля 2024
    Дубровник вдоль и поперёк
    Замечательная экскурсия по красивому городу, за что спасибо нашему гиду Наталье! Кроме самой экскурсии получили так же несколько полезных советов по продолжению пребывания в Хорватии.
  • Т
    Татьяна
    23 февраля 2024
    О Дубровнике с любовью
    Очень понравилась экскурсия с Еленой - два часа пробежали незаметно. Было интересно и взрослым, и детям (13, 15 лет)! Елена умеет заинтересовать, привлечь внимание к деталям и вести интересный рассказ! До встречи в Дубровнике:)
  • М
    Марина
    13 октября 2023
    Морское путешествие на сказочный остров Локрум
    Нам очень понравилась экскурсия!!! Мы провели отличнейший день с Натальей на острове. С ней было очень интересно и познавательно. Самая лучшая экскурсия, которую мы брали в Дубровнике.
  • М
    Мария
    17 сентября 2023
    О Дубровнике с любовью
    Очень понравилась экскурсия с Еленой, два часа пролетели совсем незаметно: классная подача материала, увлекательные истории. И отдельное спасибо за адаптирование маршрута под особенности здоровья:)
  • О
    Ольга
    17 августа 2023
    О Дубровнике с любовью
    Живой, интересный рассказ, нам очень понравилось! Я бы даже сказала, времени не хватило:) можно было бы двже удлинить экскурсию на 30-40 минут:)
  • Н
    Наталия
    8 августа 2023
    Дубровник вдоль и поперёк
    Спасибо большое за экскурсию! С Наталией было очень интересно и познавательно. И не торопливо. Наталия не только рассказала историю города, архитектуры, но и дала некоторые советы по прибыванию, которые нам очень пригодились. Спасибо и удачи:)

Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в июне 2024
Сейчас в Дубровнике в категории "Индивидуальные" можно забронировать 22 экскурсии от 80 до 780 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 205 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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