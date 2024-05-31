1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Дубровник как на ладони: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Дубровник с его мощеными улочками, бирюзовой бухтой и черепичными крышами. Посетите крепость Ловриенац и узнайте о менталитете хорватов
Начало: У ресторана Dubravka
11 июня в 16:30
12 июня в 14:30
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Дубровнике с любовью: индивидуальная экскурсия по Старому городу
Посетите Старый город Дубровника, узнайте его многовековую историю, архитектуру и легенды. Ощутите дух Средневековья и раскройте тайны этого чарующего места
Начало: вход в крепостные стены, ресторан «Наутика»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€139 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Душевная прогулка по Дубровнику: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и культурой Дубровника, посетите старинные храмы и знаменитые улицы. Уникальная экскурсия по самым интересным местам города
Начало: На улице Брсалье
Завтра в 12:30
10 июня в 08:30
133€120 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Погрузитесь в мир легенд и истории на острове Локрум в Дубровнике. Узнайте о его связи с Ричардом Львиное Сердце и Наполеоном Бонапартом
Начало: У входа в Старый город
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дубровник - обзорная экскурсия
Самое интересное об истории, религии, гастрономии и ремеслах города на пешей прогулке
Начало: около ворот Старого города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Еврейская община Дубровника
Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу
Начало: У ворот старого города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
Дубровник - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Посетите один из красивейших уголков мира. Впечатляющая архитектура, многовековая история и душевная атмосфера ждут вас в Дубровнике
Начало: возле главных ворот Старого города
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
133€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Покорить крепостные стены Дубровника
Покорите крепостные стены Дубровника и насладитесь захватывающими видами и историей города-крепости
Начало: У входа на крепостные стены
Завтра в 13:30
10 июня в 09:00
€131 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дубровник вдоль и поперёк: Историческая экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Дубровника, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о великих людях и событиях, оставивших след в этом удивительном городе
Начало: Brsalje ul, 1
Расписание: По договорённости
11 июня в 09:00
12 июня в 19:00
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Узнайте историю Дубровника на индивидуальной обзорной экскурсии по городу
Индивидуальная экскурсия по Дубровнику: погрузитесь в историю города, узнайте о его достопримечательностях и насладитесь уникальными видами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€95 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Устричные плантации в Стоне и ботанический сад Трстено
Посетите уникальный ботанический сад Трстено и узнайте о выращивании устриц в Стоне. Насладитесь историей и природой Дубровника
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Окрестности Дубровника - деревня Чилипи: фольклор и дегустации
Деревня Чилипи, расположенная рядом с аэропортом Дубровника, предлагает уникальные экскурсии с фольклорными выступлениями, дегустацией напитков и ярмаркой
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Дубровника в Мостар - Босния и Герцеговина
Откройте для себя Мостар, неофициальную столицу южной Боснии и Герцеговины. Восхититесь его культурным разнообразием и историческими памятниками
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в Требинье из Дубровника: православные храмы, монастырь Твердош и местный рынок
Требинье - живописный сербский город в 30 км от Дубровника. Откройте для себя его богатую историю, культуру и религиозные достопримечательности
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Город Сплит - столица Средней Далмации
Увлекательная экскурсия по Сплиту: Дворец Диоклетиана, старый город и шопинг. Погружение в атмосферу древнего Рима и современного шопинга
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€480 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Остров Корчула - родина великого путешественника Марко Поло
Путешествие на остров Корчула из Дубровника включает поездку по полуострову Пелешас и паромную переправу. Узнайте больше о Марко Поло и истории острова
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Крка. Водопады реки Крка
Путешествие из Дубровника в Национальный парк Крка подарит вам незабываемые впечатления от водопадов, природы и уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€660 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Черногория - жемчужина Адриатики: экскурсия из Дубровника
Уникальная экскурсия по Черногории из Дубровника. Откройте для себя Котор, Будву и Пераст, насладитесь живописными видами и историческими местами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Плитвицкие озёра
Плитвицкие озёра - уникальный Национальный парк Хорватии с одиннадцатью озёрами и водопадами. Прогулка вдоль озёр оставит незабываемые впечатления и фотографии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€780 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экономичная персональная экскурсия по Дубровнику для семьи и друзей
Пешеходная экскурсия по Дубровнику с русскоязычным гидом. Узнайте историю города, насладитесь архитектурой и пейзажами. Идеально для семей и друзей
Расписание: Ежедневно в 11:00
€100 за экскурсию
Квест
2 часа
Уникальная квест-экскурсия по Дубровнику: Тайны и загадки города
Погрузитесь в атмосферу средневекового Дубровника на увлекательной квест-экскурсии. Узнайте о жизни князей и ремесленников, разгадывая исторические загадки
Начало: У города-крепости "Pile", у входа в ресторан" Наут...
11 июня в 13:30
12 июня в 13:30
€196 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дубровник: мистика и легенды
Отыскать местный «Алькатрас», увидеть дом масонов, и узнать, как раньше наказывали преступников
Начало: На остановке Бониново
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDasha31 мая 2024Великолепная экскурсия по улочкам старого Дубровника с интересными фактами
- РРита27 мая 2024Нам с мужем очень понравилась экскурсия - Еврейская община Дубровника с гидом Наталья! Нам было очень интересно слушать и очень приятно общаться С Наташей. Спасибо ей огромное! Очень рекомендую
- ЮЮлия22 мая 2024Большое спасибо Наташе за организацию, советы, прекрасную подачу и знания, . Мы научились фотографировать по новому! Спасибо! Рекомендую сто процентов- получите массу советов и кучу лайф хаков!
- ЕЕвгений17 мая 2024Прекрасная обзорная экскурсия по старому городу. Без лишних дат и имен грузящих мозг и не запоминающихся в итоге. Все четко, ясно и понятно! Спасибо
- ЗЗаур1 апреля 2024Замечательная экскурсия по красивому городу, за что спасибо нашему гиду Наталье! Кроме самой экскурсии получили так же несколько полезных советов по продолжению пребывания в Хорватии.
- ТТатьяна23 февраля 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой - два часа пробежали незаметно. Было интересно и взрослым, и детям (13, 15 лет)! Елена умеет заинтересовать, привлечь внимание к деталям и вести интересный рассказ! До встречи в Дубровнике:)
- ММарина13 октября 2023Нам очень понравилась экскурсия!!! Мы провели отличнейший день с Натальей на острове. С ней было очень интересно и познавательно. Самая лучшая экскурсия, которую мы брали в Дубровнике.
- ММария17 сентября 2023Очень понравилась экскурсия с Еленой, два часа пролетели совсем незаметно: классная подача материала, увлекательные истории. И отдельное спасибо за адаптирование маршрута под особенности здоровья:)
- ООльга17 августа 2023Живой, интересный рассказ, нам очень понравилось! Я бы даже сказала, времени не хватило:) можно было бы двже удлинить экскурсию на 30-40 минут:)
- ННаталия8 августа 2023Спасибо большое за экскурсию! С Наталией было очень интересно и познавательно. И не торопливо. Наталия не только рассказала историю города, архитектуры, но и дала некоторые советы по прибыванию, которые нам очень пригодились. Спасибо и удачи:)
Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Индивидуальные»
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