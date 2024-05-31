D Dasha Дубровник как на ладони Великолепная экскурсия по улочкам старого Дубровника с интересными фактами

Р Рита Еврейская община Дубровника Нам с мужем очень понравилась экскурсия - Еврейская община Дубровника с гидом Наталья! Нам было очень интересно слушать и очень приятно общаться С Наташей. Спасибо ей огромное! Очень рекомендую

Ю Юлия Дубровник как на ладони Большое спасибо Наташе за организацию, советы, прекрасную подачу и знания, . Мы научились фотографировать по новому! Спасибо! Рекомендую сто процентов- получите массу советов и кучу лайф хаков!

Е Евгений Дубровник как на ладони Прекрасная обзорная экскурсия по старому городу. Без лишних дат и имен грузящих мозг и не запоминающихся в итоге. Все четко, ясно и понятно! Спасибо

З Заур Дубровник вдоль и поперёк Замечательная экскурсия по красивому городу, за что спасибо нашему гиду Наталье! Кроме самой экскурсии получили так же несколько полезных советов по продолжению пребывания в Хорватии.

Т Татьяна О Дубровнике с любовью Очень понравилась экскурсия с Еленой - два часа пробежали незаметно. Было интересно и взрослым, и детям (13, 15 лет)! Елена умеет заинтересовать, привлечь внимание к деталям и вести интересный рассказ! До встречи в Дубровнике:)

М Марина Морское путешествие на сказочный остров Локрум Нам очень понравилась экскурсия!!! Мы провели отличнейший день с Натальей на острове. С ней было очень интересно и познавательно. Самая лучшая экскурсия, которую мы брали в Дубровнике.

М Мария О Дубровнике с любовью Очень понравилась экскурсия с Еленой, два часа пролетели совсем незаметно: классная подача материала, увлекательные истории. И отдельное спасибо за адаптирование маршрута под особенности здоровья:)

О Ольга О Дубровнике с любовью Живой, интересный рассказ, нам очень понравилось! Я бы даже сказала, времени не хватило:) можно было бы двже удлинить экскурсию на 30-40 минут:)