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Ежедневная групповая экскурсия по Дубровнику

5
1 отзыв
Наталья
Наталья – Гид из Дубровника
Наша групповая экскурсия ⛳ по Дубровнику проходит каждый день в 15:15 по местному времени.

Мы с вами посетим Старый город 🏙️, где находятся все главные достопримечательности 🏛️ города.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €20 за человека

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Ежедневная групповая экскурсия по Дубровнику
Ежедневная групповая экскурсия по Дубровнику

Что вы увидите

  • Страдун
  • Городские стены
  • церкви Святого Власия
  • Игнатия
  • Кафедральный собор
  • Старый порт
  • «Испанская лестница»
Экскурсионная программа:Вас увлечёт увлекательный рассказ об истории 📖 средневекового города, рассказы о местах съёмок популярных фильмов и истории о жизни местных жителей;
  • Мы увидим крепостные стены, главную улицу, сакральную архитектуру и много другое;
  • Старый город 🏙️ Дубровника, как каменная шкатулка, хранит свои драгоценности.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещения музеев и городских стен
Начало
🚩 Brsalje 1, у фонтана у ресторана Dubravka
Место завершения
🏁 Страдун
Ежедневная групповая экскурсия по Дубровнику
Ежедневная групповая экскурсия по Дубровнику
Ежедневная групповая экскурсия по Дубровнику
Ежедневная групповая экскурсия по Дубровнику

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья
Наталья
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