Что вы увидите
- Страдун
- Городские стены
- церкви Святого Власия
- Игнатия
- Кафедральный собор
- Старый порт
- «Испанская лестница»
Экскурсионная программа:Вас увлечёт увлекательный рассказ об истории 📖 средневекового города, рассказы о местах съёмок популярных фильмов и истории о жизни местных жителей;
- Мы увидим крепостные стены, главную улицу, сакральную архитектуру и много другое;
- Старый город 🏙️ Дубровника, как каменная шкатулка, хранит свои драгоценности.
Организационные детали:
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что не входит
- Посещения музеев и городских стен
Начало
🚩 Brsalje 1, у фонтана у ресторана Dubravka
Место завершения
🏁 Страдун
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья
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Наталья проводит ещё 4 экскурсии
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