Экскурсия по Черногории - одна из самых насыщенных по впечатлениям за пределами Хорватии.

Автомобильная прогулка 👣 по берегу Которского залива, самого южного европейского фьорда на Балканах, проезд через бывшую иллирийскую столицу Рисан, городок моряков Пераст, где в мореходной школе морской навигации обучались русские гардемарины Петра Великого.

Остановки на фото-паузы на лучших смотровых площадках залива, прогулка по Котору, венецианскому городу с 2-тысячелетней историей 📖. Остановки в местах, где Владимир Высоцкий в 1976 году пел свои песни и читал стихи специально для программы Телевидения Титограда.

Ознакомившись с Котором, едем через 2- километровый тоннель к городу Будва.

Будва- древний город 🏙️, основанный греческими негоциантами в 3-м веке до н. э.

По Будванской ревьере и старому городу - пешеходная обзорная экскурсия ⛳, с возможностью купить подарки и сувениры 🎁 на память своим родным и близким в магазинах ведущих сербских и итальянских дизайнеров или преобрести на рынке антиквариата предметы 18-20 века не только из Европы, но и с Советского Союза.

Большой выбор ресторанов на берегу моря 🌊 и в старом городе позволят насладиться оригинальной приморской черногорской кухней.

Маршрут экскурсии 🧭 продуман так, чтобы экскурсанты могли побывать во всех местах, в которых в 1986 году проходили съёмки югославско-голливудского фильма "Тёмная сторона солнца". Свою первую главную роль в этом фильме 🎥 сыграл 23-летний Брэт Питт, благодаря этому актёр приобрёл большую популярность в кино. Также, мы проедем по местам съёмок последних фильмов о Дмеймсе Бонде - Казино "Рояль" и "Квант милосердия".

Выбирая этот маршрут Вы получите максимум впечатлений и удовольствия!

Протяжённость пути от Дубровника до Будвы- 130 км.

Продолжительность экскурсии- целый день.