Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Черногория – прекрасная маленькая страна, которая славится как самый известный курорт из бывших стран Югославии. Экологичное и уютное государство с чистым Адриатическим морем и знаменитыми песчаными пляжами.



Древняя история Черногории оставила ей в наследство множество интересных легенд и преданий. Прокатитесь по берегам Которского залива, посмотрите на древние города и достопримечательности, посетите самый красивый исторический город Котор и попробуйте вкуснейшую черногорскую кухню!

Евгения Ваш гид в Дубровнике Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €650 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 10 часов 1-3 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Экскурсия по Черногории - одна из самых насыщенных по впечатлениям и популярных экскурсий из Дубровника. Автомобильная прогулка по берегу Которского залива, самого южного европейского фьорда на Балканах, проезд через бывшую иллирийскую столицу Рисан, городок моряков Пераст, где в мореходной школе морской навигации обучались русские гардемарины Петра Великого. Остановки на фото-паузы на лучших смотровых площадках залива, прогулка по Котору, венецианскому городу с 2-тысячелетней историей. Остановки в местах, где Владимир Высоцкий в 1976 году пел свои песни и читал стихи специально для программы Телевидения Титограда. Большой выбор ресторанов на берегу моря и в старом городе позволят насладиться оригинальной приморской черногорской кухней. Маршрут экскурсии продуман так, чтобы экскурсанты могли побывать во всех местах, в которых в 1986 году проходили съёмки югославско-голливудского фильма "Тёмная сторона солнца". Свою первую главную роль в этом фильме сыграл 23-летний Брэт Питт, благодаря этому актёр приобрёл большую популярность в кино. Также, мы проедем по местам съёмок последних фильмов о Дмеймсе Бонде - Казино "Рояль" и "Квант милосердия". Выбирая этот маршрут Вы получите максимум впечатлений и удовольствия! Протяжённость пути от Дубровника до Котора- 92 км. Продолжительность экскурсии- целый день.

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