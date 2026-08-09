Черногория – прекрасная маленькая страна, которая славится как самый известный курорт из бывших стран Югославии. Экологичное и уютное государство с чистым Адриатическим морем и знаменитыми песчаными пляжами.
Древняя история Черногории оставила ей в наследство множество интересных легенд и преданий. Прокатитесь по берегам Которского залива, посмотрите на древние города и достопримечательности, посетите самый красивый исторический город Котор и попробуйте вкуснейшую черногорскую кухню!
Древняя история Черногории оставила ей в наследство множество интересных легенд и преданий. Прокатитесь по берегам Которского залива, посмотрите на древние города и достопримечательности, посетите самый красивый исторический город Котор и попробуйте вкуснейшую черногорскую кухню!
Описание экскурсииЭкскурсия по Черногории - одна из самых насыщенных по впечатлениям и популярных экскурсий из Дубровника. Автомобильная прогулка по берегу Которского залива, самого южного европейского фьорда на Балканах, проезд через бывшую иллирийскую столицу Рисан, городок моряков Пераст, где в мореходной школе морской навигации обучались русские гардемарины Петра Великого. Остановки на фото-паузы на лучших смотровых площадках залива, прогулка по Котору, венецианскому городу с 2-тысячелетней историей. Остановки в местах, где Владимир Высоцкий в 1976 году пел свои песни и читал стихи специально для программы Телевидения Титограда. Большой выбор ресторанов на берегу моря и в старом городе позволят насладиться оригинальной приморской черногорской кухней. Маршрут экскурсии продуман так, чтобы экскурсанты могли побывать во всех местах, в которых в 1986 году проходили съёмки югославско-голливудского фильма "Тёмная сторона солнца". Свою первую главную роль в этом фильме сыграл 23-летний Брэт Питт, благодаря этому актёр приобрёл большую популярность в кино. Также, мы проедем по местам съёмок последних фильмов о Дмеймсе Бонде - Казино "Рояль" и "Квант милосердия". Выбирая этот маршрут Вы получите максимум впечатлений и удовольствия! Протяжённость пути от Дубровника до Котора- 92 км. Продолжительность экскурсии- целый день.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Бензин
- Все парковки
- Оплата въезда возле исторического центра города Котор
- Туристическая такса
Что не входит в цену
- Питание, личные расходы
- Услуги гида в городе Котор
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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