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Черногория - жемчужина Адриатики

Евгения П.
Евгения П. – Гид из Дубровника
Черногория – морской курорт, омываемый северными ветрами.

Экологичная, маленькая и уютная страна славится своим Адриатическим морем, белыми пляжами и недорогими курортами.

Древняя история 📖 Черногории оставила ей в наследство множество историй и легенд.

Прокатитесь по берегам Которского залива вместе с нами, посмотрите на древние города и достопримечательности 🏛️, а наш гид во время экскурсии 🧭 ответит на все ваши вопросы!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €450 за экскурсию

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Черногория - жемчужина Адриатики
Черногория - жемчужина Адриатики
Экскурсия по Черногории - одна из самых насыщенных по впечатлениям за пределами Хорватии.
Автомобильная прогулка 👣 по берегу Которского залива, самого южного европейского фьорда на Балканах, проезд через бывшую иллирийскую столицу Рисан, городок моряков Пераст, где в мореходной школе морской навигации обучались русские гардемарины Петра Великого.
Остановки на фото-паузы на лучших смотровых площадках залива, прогулка по Котору, венецианскому городу с 2-тысячелетней историей 📖. Остановки в местах, где Владимир Высоцкий в 1976 году пел свои песни и читал стихи специально для программы Телевидения Титограда.
Ознакомившись с Котором, едем через 2- километровый тоннель к городу Будва.
Будва- древний город 🏙️, основанный греческими негоциантами в 3-м веке до н. э.
По Будванской ревьере и старому городу - пешеходная обзорная экскурсия ⛳, с возможностью купить подарки и сувениры 🎁 на память своим родным и близким в магазинах ведущих сербских и итальянских дизайнеров или преобрести на рынке антиквариата предметы 18-20 века не только из Европы, но и с Советского Союза.
Большой выбор ресторанов на берегу моря 🌊 и в старом городе позволят насладиться оригинальной приморской черногорской кухней.
Маршрут экскурсии 🧭 продуман так, чтобы экскурсанты могли побывать во всех местах, в которых в 1986 году проходили съёмки югославско-голливудского фильма "Тёмная сторона солнца". Свою первую главную роль в этом фильме 🎥 сыграл 23-летний Брэт Питт, благодаря этому актёр приобрёл большую популярность в кино. Также, мы проедем по местам съёмок последних фильмов о Дмеймсе Бонде - Казино "Рояль" и "Квант милосердия".
Выбирая этот маршрут Вы получите максимум впечатлений и удовольствия!
Протяжённость пути от Дубровника до Будвы- 130 км.
Продолжительность экскурсии- целый день.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт- комфортабельный автомобиль 1-4 человек
Что не входит
  • Питание
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Черногория - жемчужина Адриатики
Черногория - жемчужина Адриатики
Черногория - жемчужина Адриатики
Черногория - жемчужина Адриатики

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгения П.
Евгения П.
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Евгения П. проводит ещё 6 экскурсий

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