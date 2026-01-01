Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Дубровнику, одному из самых живописных городов мира. Расположенный на скале у самого моря, Дубровник излучает гармонию и величие.
Вы увидите Собор Вознесения Девы Марии, Сокровищницу
Вы увидите Собор Вознесения Девы Марии, Сокровищницу
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная архитектура
- 🏰 Многовековая история
- 🗺️ Индивидуальный подход
- 🌊 Живописные виды
- 💬 Профессиональные гиды
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Дубровнике - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и ясным небом, что позволяет в полной мере насладиться прогулками по историческим местам. Май и сентябрь также хороши для посещения: туристов меньше, а погода остаётся комфортной. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, экскурсия всё равно будет интересной, особенно если вы предпочитаете более спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Собор Вознесения Девы Марии
- Сокровищница
- Церковь святого Влаха
- Францисканский монастырь
- Старинная аптека
- Большой фонтан Онофрио
- Улица Страдун
Описание экскурсии
Дубровник сквозь века
Я проведу вас по знаковым местам города и расскажу о них живым, эмоциональным языком. В программе:
- Собор Вознесения Девы Марии — кафедральный собор в стиле итальянского барокко. Я раскрою, на месте каких церквей стоит здание и что изображено на его главном алтаре.
- Сокровищница — именно здесь хранятся самые ценные христианские реликвии Дубровника, историю которых вы обязательно услышите.
- Церковь святого Влаха XVIII века — символ города, расположенный на центральной площади Ложа. Вас впечатлит великолепие этой святыни, напоминающей лучшие венецианские храмы.
- Францисканский монастырь — вы узнаете, кто такие «черные» монахи-францисканцы и почему монастырь много раз перестраивали.
- Старинная аптека — открытая монахами в XIV веке, она продолжает работать по сей день.
- Большой фонтан Онофрио — я расскажу, почему его смело можно назвать одним из первых городских водопроводов Восточной Европы и как получилось, что из него до сих пор струится холодная горная вода.
- Улица Страдун — вы прогуляетесь по одной из самых живописных улиц Европы и ощутите колорит местной жизни.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле главных ворот Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Дубровнике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 173 туристов
Вас приветствует лицензированный гид-эксперт по Хорватии. Я и моя команда уже много лет проводим обзорные пешеходные и автомобильные экскурсии по Дубровнику и окрестностям. С радостью покажем вам наш любимый город — маленькую «жемчужину» Адриатики!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Экскурсия оправдала ожидания. Была интересной и содержательной. Евгения профессионально предоставила ознакомительную информацию о Старом городе и помогла влюбиться в него с первого взгляда.
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Сегодня мы посетили экскурсию по Дубровнику с Антонией — молодой, но очень знающей девушкой с любовью к истории. Её рассказы были увлекательными и душевными, она помогла нам взглянуть на старинные
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Все очень понравилось, спасибо Евгении
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А
Экскурсию для нашей семьи из 5 человек (двое взрослых и трое детей)проводила Антония, милая девушка с хорошими знаниями истории и современной жизни Дубровника. Нам было интересно и увлекательно, всем понравилось!
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Н
Первый раз в Дубровнике и я была полностью покорена красотой этого города. Ну а наш экскурсовод Антония, сделала эту первую встречу незабываемой. Однозначно рекомендую.
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J
Все было отлично! Прекрасный маршрут, интересное содержание, живое общение с гидом - даже дети внимательно слушали. Спасибо!
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