Здравствуйте, уважаемые путешественники! Вас приветствуют лицензированные гиды-эксперты по Хорватии. Наша команда уже много лет проводит обзорные пешеходные и автомобильные экскурсии по Дубровнику и окрестностям.
С радостью покажем вам наш любимый город — маленькую жемчужину Адриатики!
Легкое, познавательное и эмоциональное путешествие по хорватской жемчужине Адриатики
Главная задача экскурсии — влюбить вас в историческое, архитектурное и природное очарование Дубровника. Я открою его самые красивые, романтичные и интересные уголки, расскажу о ценностях и традициях, сохранившихся со Средневековья, познакомлю со старинными храмами и их реликвиями, а еще проведу по «вкусной» улице и покажу «чудо-фонтан».
Сложно представить, сколько историй и колоритных достопримечательностей скрывается за стенами крошечного Старого города Дубровника. На обзорной прогулке вы проникнетесь атмосферой и непростым прошлым портового города, пройдете по местам съемок «Игры престолов» и узнаете самое интересное о повседневной жизни хорватов.
Главные и секретные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы посетите Старый город Дубровника и узнаете его историю, которая складывалась тысячелетиями и оставила печать на каждой улице, здании, камне и укладе жизни. Я помогу вам детально рассмотреть местную архитектуру и ощутить таинственный дух Средневековья, которым до сих пор пронизан весь город. Вы услышите легенды, тайны и загадки Дубровника, раскроете его волшебный характер и, надеюсь, полюбите это чарующее место!
Самое интересное об истории, религии, гастрономии и ремеслах города на пешей прогулке
Приглашаю вас на пешеходную обзорную экскурсию по Дубровнику, во время которой вы познакомитесь с его знаковыми достопримечательностями, узнаете самое интересное из истории города от основания до наших дней, о соседстве в нем нескольких религий, о традиционных ремеслах и особенностях местной гастрономии.