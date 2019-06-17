Дубровник — озорная экскурсия

Самое интересное об истории, религии, гастрономии и ремеслах города на пешей прогулке

Приглашаю вас на пешеходную обзорную экскурсию по Дубровнику, во время которой вы познакомитесь с его знаковыми достопримечательностями, узнаете самое интересное из истории города от основания до наших дней, о соседстве в нем нескольких религий, о традиционных ремеслах и особенностях местной гастрономии.