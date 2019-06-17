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История и «визитные карточки» города на увлекательной обзорной экскурсии

Евгения
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Евгения – представитель гидов
Приглашаю посетить один из красивейших уголков мира, который впечатлит вас гостеприимством и великолепной архитектурой.

Расположенный на скале у самого моря, Дубровник излучает гармонию и величие.

Я покажу самые интересные достопримечательности города-музея, расскажу о его многовековой истории, традициях и легендах и помогу ощутить душевную атмосферу.
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча возле главных ворот Старого города
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Дубровник — первое свидание
Дубровник — первое свидание

Что вас ожидает

Дубровник сквозь века
Я проведу вас по знаковым местам города и расскажу о них живым, эмоциональным языком. В программе:

  • Собор Вознесения Девы Марии — кафедральный собор в стиле итальянского барокко. Я раскрою, на месте каких церквей стоит здание и что изображено на его главном алтаре.
  • Сокровищница — именно здесь хранятся самые ценные христианские реликвии Дубровника, историю которых вы обязательно услышите.
  • Церковь святого Влаха XVIII века — символ города, расположенный на центральной площади Ложа. Вас впечатлит великолепие этой святыни, напоминающей лучшие венецианские храмы.
  • Францисканский монастырь — вы узнаете, кто такие «черные» монахи-францисканцы и почему монастырь много раз перестраивали.
  • Старинная аптека — открытая монахами в XIV веке, она продолжает работать по сей день.
  • Большой фонтан Онофрио — я расскажу, почему его смело можно назвать одним из первых городских водопроводов Восточной Европы и как получилось, что из него до сих пор струится холодная горная вода.
  • Улица Страдун — вы прогуляетесь по одной из самых живописных улиц Европы и ощутите колорит местной жизни.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид нашей команды.

Дубровник — первое свидание
Дубровник — первое свидание
Дубровник — первое свидание
Дубровник — первое свидание
Дубровник — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле главных ворот Старого города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Вас приветствуют лицензированные гиды-эксперты по Хорватии. Наша команда уже много лет проводит обзорные пешеходные и автомобильные экскурсии по Дубровнику и окрестностям. С радостью покажем вам наш любимый город — маленькую жемчужину Адриатики!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

17 июня 2019
Спасибо за экскурсию, заказали накануне в последний день, узнали много фактов из жизни города, хорошая возможность познакомиться с дубровником быстро и за короткий срок

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