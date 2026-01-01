Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Дубровнику, одному из самых живописных городов мира. Расположенный на скале у самого моря, Дубровник излучает гармонию и величие.Вы увидите Собор Вознесения Девы Марии, Сокровищницу

с ценными христианскими реликвиями, Церковь святого Влаха, Францисканский монастырь и старинную аптеку, которая работает с XIV века. Прогуляетесь по улице Страдун и насладитесь великолепием Большого фонтана Онофрио. Экскурсию проведет профессиональный гид, который расскажет о многовековой истории, традициях и легендах города. Забронируйте тур и ощутите душевную атмосферу Дубровника

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Дубровнике - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и ясным небом, что позволяет в полной мере насладиться прогулками по историческим местам. Май и сентябрь также хороши для посещения: туристов меньше, а погода остаётся комфортной. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, экскурсия всё равно будет интересной, особенно если вы предпочитаете более спокойную атмосферу.

Сейчас август — это идеальное время.