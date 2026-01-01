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Дубровник - первое свидание

Посетите один из красивейших уголков мира. Впечатляющая архитектура, многовековая история и душевная атмосфера ждут вас в Дубровнике
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Дубровнику, одному из самых живописных городов мира. Расположенный на скале у самого моря, Дубровник излучает гармонию и величие.

Вы увидите Собор Вознесения Девы Марии, Сокровищницу
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с ценными христианскими реликвиями, Церковь святого Влаха, Францисканский монастырь и старинную аптеку, которая работает с XIV века. Прогуляетесь по улице Страдун и насладитесь великолепием Большого фонтана Онофрио.

Экскурсию проведет профессиональный гид, который расскажет о многовековой истории, традициях и легендах города. Забронируйте тур и ощутите душевную атмосферу Дубровника

4.9
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная архитектура
  • 🏰 Многовековая история
  • 🗺️ Индивидуальный подход
  • 🌊 Живописные виды
  • 💬 Профессиональные гиды

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии в Дубровнике - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и ясным небом, что позволяет в полной мере насладиться прогулками по историческим местам. Май и сентябрь также хороши для посещения: туристов меньше, а погода остаётся комфортной. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, экскурсия всё равно будет интересной, особенно если вы предпочитаете более спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Дубровник - первое свидание
Дубровник - первое свидание
Дубровник - первое свидание

Что можно увидеть

  • Собор Вознесения Девы Марии
  • Сокровищница
  • Церковь святого Влаха
  • Францисканский монастырь
  • Старинная аптека
  • Большой фонтан Онофрио
  • Улица Страдун

Описание экскурсии

Дубровник сквозь века
Я проведу вас по знаковым местам города и расскажу о них живым, эмоциональным языком. В программе:

  • Собор Вознесения Девы Марии — кафедральный собор в стиле итальянского барокко. Я раскрою, на месте каких церквей стоит здание и что изображено на его главном алтаре.
  • Сокровищница — именно здесь хранятся самые ценные христианские реликвии Дубровника, историю которых вы обязательно услышите.
  • Церковь святого Влаха XVIII века — символ города, расположенный на центральной площади Ложа. Вас впечатлит великолепие этой святыни, напоминающей лучшие венецианские храмы.
  • Францисканский монастырь — вы узнаете, кто такие «черные» монахи-францисканцы и почему монастырь много раз перестраивали.
  • Старинная аптека — открытая монахами в XIV веке, она продолжает работать по сей день.
  • Большой фонтан Онофрио — я расскажу, почему его смело можно назвать одним из первых городских водопроводов Восточной Европы и как получилось, что из него до сих пор струится холодная горная вода.
  • Улица Страдун — вы прогуляетесь по одной из самых живописных улиц Европы и ощутите колорит местной жизни.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле главных ворот Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Дубровнике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 173 туристов
Вас приветствует лицензированный гид-эксперт по Хорватии. Я и моя команда уже много лет проводим обзорные пешеходные и автомобильные экскурсии по Дубровнику и окрестностям. С радостью покажем вам наш любимый город — маленькую «жемчужину» Адриатики!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Экскурсия оправдала ожидания. Была интересной и содержательной. Евгения профессионально предоставила ознакомительную информацию о Старом городе и помогла влюбиться в него с первого взгляда.
Экскурсия оправдала ожидания. Была интересной и содержательной. Евгения профессионально предоставила ознакомительную информацию о Старом городе и
Экскурсия оправдала ожидания. Была интересной и содержательной. Евгения профессионально предоставила ознакомительную информацию о Старом городе и
Экскурсия оправдала ожидания. Была интересной и содержательной. Евгения профессионально предоставила ознакомительную информацию о Старом городе и
Экскурсия оправдала ожидания. Была интересной и содержательной. Евгения профессионально предоставила ознакомительную информацию о Старом городе и
Экскурсия оправдала ожидания. Была интересной и содержательной. Евгения профессионально предоставила ознакомительную информацию о Старом городе и
Экскурсия оправдала ожидания. Была интересной и содержательной. Евгения профессионально предоставила ознакомительную информацию о Старом городе и
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Tatyana
Сегодня мы посетили экскурсию по Дубровнику с Антонией — молодой, но очень знающей девушкой с любовью к истории. Её рассказы были увлекательными и душевными, она помогла нам взглянуть на старинные
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здания и каменные улицы совершенно по-новому. Благодаря Антонии мы почувствовали настоящую связь с прошлым и с теплом подумали о людях, которые жили здесь века назад. Экскурсия оставила тёплое впечатление, и мы искренне благодарны за этот опыт. Всем, кто будет в Дубровнике, очень советуем такую экскурсию — она точно сделает вашу поездку особенной!

Сегодня мы посетили экскурсию по Дубровнику с Антонией — молодой, но очень знающей девушкой с любовью
Сегодня мы посетили экскурсию по Дубровнику с Антонией — молодой, но очень знающей девушкой с любовью
Сегодня мы посетили экскурсию по Дубровнику с Антонией — молодой, но очень знающей девушкой с любовью
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Konstantin
Все очень понравилось, спасибо Евгении
Все очень понравилось, спасибо Евгении
Все очень понравилось, спасибо Евгении
Все очень понравилось, спасибо Евгении
Все очень понравилось, спасибо Евгении
Все очень понравилось, спасибо Евгении
Все очень понравилось, спасибо Евгении
Все очень понравилось, спасибо Евгении
Все очень понравилось, спасибо Евгении
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А
Экскурсию для нашей семьи из 5 человек (двое взрослых и трое детей)проводила Антония, милая девушка с хорошими знаниями истории и современной жизни Дубровника. Нам было интересно и увлекательно, всем понравилось!
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Н
Первый раз в Дубровнике и я была полностью покорена красотой этого города. Ну а наш экскурсовод Антония, сделала эту первую встречу незабываемой. Однозначно рекомендую.
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J
Все было отлично! Прекрасный маршрут, интересное содержание, живое общение с гидом - даже дети внимательно слушали. Спасибо!
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