1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Дубровник как на ладони: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Дубровник с его мощеными улочками, бирюзовой бухтой и черепичными крышами. Посетите крепость Ловриенац и узнайте о менталитете хорватов
Начало: У ресторана Dubravka
«Я с радостью подскажу вам места для знакомства с местной кухней, покупки сувениров и прогулок»
11 июня в 16:30
12 июня в 14:30
€100 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по историческому Дубровнику: Старый город и съемочные локации
Узнайте о богатой истории Дубровника, пройдитесь по съемочным местам Игры престолов и познакомьтесь с традициями хорватов на групповой экскурсии
Начало: На площади Пиле
«На обзорной прогулке вы проникнетесь атмосферой и непростым прошлым портового города, пройдете по местам съемок «Игры престолов» и узнаете самое интересное о повседневной жизни хорватов»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
О Дубровнике с любовью: индивидуальная экскурсия по Старому городу
Посетите Старый город Дубровника, узнайте его многовековую историю, архитектуру и легенды. Ощутите дух Средневековья и раскройте тайны этого чарующего места
Начало: вход в крепостные стены, ресторан «Наутика»
«Вы зайдете в Старый город через центральные ворота Пиле, погуляете по его узким улочкам и увидите главные достопримечательности: Кафедральный собор и церковь св»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€139 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Душевная прогулка по Дубровнику: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и культурой Дубровника, посетите старинные храмы и знаменитые улицы. Уникальная экскурсия по самым интересным местам города
Начало: На улице Брсалье
«В главном Кафедральном соборе вы познакомитесь с итальянским барокко и работами Тициана, услышите о ценных артефактах храма и его непростой судьбе»
Завтра в 12:30
10 июня в 08:30
133€120 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дубровник - обзорная экскурсия
Самое интересное об истории, религии, гастрономии и ремеслах города на пешей прогулке
Начало: около ворот Старого города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Еврейская община Дубровника
Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу
Начало: У ворот старого города
«Вы увидите основные достопримечательности, связанные с жизнью еврейской общины – единственной общины иноверцев (некатоликов) в Дубровнике, которой было разрешено постоянное проживание внутри крепостных стен старого города»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
Дубровник - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Посетите один из красивейших уголков мира. Впечатляющая архитектура, многовековая история и душевная атмосфера ждут вас в Дубровнике
Начало: возле главных ворот Старого города
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
133€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Покорить крепостные стены Дубровника
Покорите крепостные стены Дубровника и насладитесь захватывающими видами и историей города-крепости
Начало: У входа на крепостные стены
«Главные достопримечательности на ладони»
Завтра в 13:30
10 июня в 09:00
€131 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дубровник вдоль и поперёк: Историческая экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Дубровника, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о великих людях и событиях, оставивших след в этом удивительном городе
Начало: Brsalje ul, 1
Расписание: По договорённости
11 июня в 09:00
12 июня в 19:00
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Узнайте историю Дубровника на индивидуальной обзорной экскурсии по городу
Индивидуальная экскурсия по Дубровнику: погрузитесь в историю города, узнайте о его достопримечательностях и насладитесь уникальными видами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€95 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Город Сплит - столица Средней Далмации
Увлекательная экскурсия по Сплиту: Дворец Диоклетиана, старый город и шопинг. Погружение в атмосферу древнего Рима и современного шопинга
Начало: По договоренности
«Обзорная пешеходная экскурсия по старому городу Сплиту»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€480 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Остров Корчула - родина великого путешественника Марко Поло
Путешествие на остров Корчула из Дубровника включает поездку по полуострову Пелешас и паромную переправу. Узнайте больше о Марко Поло и истории острова
Начало: По договоренности
«Главная достопримечательность города- кафедральный собор святого Марка - небесного покровителя города Корчулы»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Черногория - жемчужина Адриатики: экскурсия из Дубровника
Уникальная экскурсия по Черногории из Дубровника. Откройте для себя Котор, Будву и Пераст, насладитесь живописными видами и историческими местами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDasha31 мая 2024Великолепная экскурсия по улочкам старого Дубровника с интересными фактами
- РРита27 мая 2024Нам с мужем очень понравилась экскурсия - Еврейская община Дубровника с гидом Наталья! Нам было очень интересно слушать и очень приятно общаться С Наташей. Спасибо ей огромное! Очень рекомендую
- ЮЮлия22 мая 2024Большое спасибо Наташе за организацию, советы, прекрасную подачу и знания, . Мы научились фотографировать по новому! Спасибо! Рекомендую сто процентов- получите массу советов и кучу лайф хаков!
- ЕЕвгений17 мая 2024Прекрасная обзорная экскурсия по старому городу. Без лишних дат и имен грузящих мозг и не запоминающихся в итоге. Все четко, ясно и понятно! Спасибо
- EEkaterina21 апреля 2024Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно познакомиться с Дубровником поближе. Мы не только узнали историю Дубровника, но и получили ответы на все наши вопросы во время прогулки!
- ВВалерия14 апреля 2024Спасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. Отвечает на все вопросы и
- ЗЗаур1 апреля 2024Замечательная экскурсия по красивому городу, за что спасибо нашему гиду Наталье! Кроме самой экскурсии получили так же несколько полезных советов по продолжению пребывания в Хорватии.
- ЭЭлина12 марта 2024Прекрасный экскурсовод Наталья и замечательно организованная экскурсия. Спасибо большое, получили гораздо больше чем ожидали. Обязательно будем обращаться к вам снова и рекомендовать своим знакомым.
- ТТатьяна23 февраля 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой - два часа пробежали незаметно. Было интересно и взрослым, и детям (13, 15 лет)! Елена умеет заинтересовать, привлечь внимание к деталям и вести интересный рассказ! До встречи в Дубровнике:)
- ММария17 сентября 2023Очень понравилась экскурсия с Еленой, два часа пролетели совсем незаметно: классная подача материала, увлекательные истории. И отдельное спасибо за адаптирование маршрута под особенности здоровья:)
Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Обзорные»
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