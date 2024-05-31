Обзорные и познавательные экскурсии Дубровника

Найдено 13 экскурсий в категории «Обзорные» в Дубровнике на русском языке, цены от €25, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дубровник как на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Дубровник как на ладони: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Дубровник с его мощеными улочками, бирюзовой бухтой и черепичными крышами. Посетите крепость Ловриенац и узнайте о менталитете хорватов
Начало: У ресторана Dubravka
«Я с радостью подскажу вам места для знакомства с местной кухней, покупки сувениров и прогулок»
11 июня в 16:30
12 июня в 14:30
100 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Дубровнику
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
86 отзывов
Ежедневная прогулка по историческому Дубровнику: Старый город и съемочные локации
Узнайте о богатой истории Дубровника, пройдитесь по съемочным местам Игры престолов и познакомьтесь с традициями хорватов на групповой экскурсии
Начало: На площади Пиле
«На обзорной прогулке вы проникнетесь атмосферой и непростым прошлым портового города, пройдете по местам съемок «Игры престолов» и узнаете самое интересное о повседневной жизни хорватов»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
25 за человека
О Дубровнике с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
О Дубровнике с любовью: индивидуальная экскурсия по Старому городу
Посетите Старый город Дубровника, узнайте его многовековую историю, архитектуру и легенды. Ощутите дух Средневековья и раскройте тайны этого чарующего места
Начало: вход в крепостные стены, ресторан «Наутика»
«Вы зайдете в Старый город через центральные ворота Пиле, погуляете по его узким улочкам и увидите главные достопримечательности: Кафедральный собор и церковь св»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
139 за всё до 10 чел.
Душевная прогулка по Дубровнику
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Душевная прогулка по Дубровнику: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и культурой Дубровника, посетите старинные храмы и знаменитые улицы. Уникальная экскурсия по самым интересным местам города
Начало: На улице Брсалье
«В главном Кафедральном соборе вы познакомитесь с итальянским барокко и работами Тициана, услышите о ценных артефактах храма и его непростой судьбе»
Завтра в 12:30
10 июня в 08:30
133120 за всё до 9 чел.
Дубровник - обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Дубровник - обзорная экскурсия
Самое интересное об истории, религии, гастрономии и ремеслах города на пешей прогулке
Начало: около ворот Старого города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
120 за всё до 8 чел.
Еврейская община Дубровника
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Еврейская община Дубровника
Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу
Начало: У ворот старого города
«Вы увидите основные достопримечательности, связанные с жизнью еврейской общины – единственной общины иноверцев (некатоликов) в Дубровнике, которой было разрешено постоянное проживание внутри крепостных стен старого города»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
80 за всё до 6 чел.
Дубровник - первое свидание
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Дубровник - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Посетите один из красивейших уголков мира. Впечатляющая архитектура, многовековая история и душевная атмосфера ждут вас в Дубровнике
Начало: возле главных ворот Старого города
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
133100 за всё до 10 чел.
Покорить крепостные стены Дубровника
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Покорить крепостные стены Дубровника
Покорите крепостные стены Дубровника и насладитесь захватывающими видами и историей города-крепости
Начало: У входа на крепостные стены
«Главные достопримечательности на ладони»
Завтра в 13:30
10 июня в 09:00
131 за всё до 4 чел.
Дубровник вдоль и поперёк
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Дубровник вдоль и поперёк: Историческая экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Дубровника, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о великих людях и событиях, оставивших след в этом удивительном городе
Начало: Brsalje ul, 1
Расписание: По договорённости
11 июня в 09:00
12 июня в 19:00
100 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Дубровнику
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Узнайте историю Дубровника на индивидуальной обзорной экскурсии по городу
Индивидуальная экскурсия по Дубровнику: погрузитесь в историю города, узнайте о его достопримечательностях и насладитесь уникальными видами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
95 за всё до 10 чел.
Город Сплит - столица Средней Далмации
Индивидуальная
10 часов
Город Сплит - столица Средней Далмации
Увлекательная экскурсия по Сплиту: Дворец Диоклетиана, старый город и шопинг. Погружение в атмосферу древнего Рима и современного шопинга
Начало: По договоренности
«Обзорная пешеходная экскурсия по старому городу Сплиту»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
480 за всё до 5 чел.
Остров Корчула - родина великого путешественника Марко Поло
Индивидуальная
10 часов
Остров Корчула - родина великого путешественника Марко Поло
Путешествие на остров Корчула из Дубровника включает поездку по полуострову Пелешас и паромную переправу. Узнайте больше о Марко Поло и истории острова
Начало: По договоренности
«Главная достопримечательность города- кафедральный собор святого Марка - небесного покровителя города Корчулы»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 5 чел.
Черногория - жемчужина Адриатики
Индивидуальная
10 часов
Черногория - жемчужина Адриатики: экскурсия из Дубровника
Уникальная экскурсия по Черногории из Дубровника. Откройте для себя Котор, Будву и Пераст, насладитесь живописными видами и историческими местами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Dasha
    31 мая 2024
    Дубровник как на ладони
    Великолепная экскурсия по улочкам старого Дубровника с интересными фактами
  • Р
    Рита
    27 мая 2024
    Еврейская община Дубровника
    Нам с мужем очень понравилась экскурсия - Еврейская община Дубровника с гидом Наталья! Нам было очень интересно слушать и очень приятно общаться С Наташей. Спасибо ей огромное! Очень рекомендую
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Дубровник как на ладони
    Большое спасибо Наташе за организацию, советы, прекрасную подачу и знания, . Мы научились фотографировать по новому! Спасибо! Рекомендую сто процентов- получите массу советов и кучу лайф хаков!
    Большое спасибо Наташе за организацию, советы, прекрасную подачу и знания, . Мы научились фотографировать по новому!Большое спасибо Наташе за организацию, советы, прекрасную подачу и знания, . Мы научились фотографировать по новому!
  • Е
    Евгений
    17 мая 2024
    Дубровник как на ладони
    Прекрасная обзорная экскурсия по старому городу. Без лишних дат и имен грузящих мозг и не запоминающихся в итоге. Все четко, ясно и понятно! Спасибо
  • E
    Ekaterina
    21 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Дубровнику
    Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно познакомиться с Дубровником поближе. Мы не только узнали историю Дубровника, но и получили ответы на все наши вопросы во время прогулки!
  • В
    Валерия
    14 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Дубровнику
    Спасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. Отвечает на все вопросы и
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    правда со всей душой относится к своей работе. Это было очень увлекательно! Наталья спасибо за ваш быстрый ответ на запрос и уже в тот же день у нас состоялась встреча! Незабываемо!!!

    Спасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. ОтвечаетСпасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. ОтвечаетСпасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. ОтвечаетСпасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. ОтвечаетСпасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. ОтвечаетСпасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. ОтвечаетСпасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. ОтвечаетСпасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. Отвечает
  • З
    Заур
    1 апреля 2024
    Дубровник вдоль и поперёк
    Замечательная экскурсия по красивому городу, за что спасибо нашему гиду Наталье! Кроме самой экскурсии получили так же несколько полезных советов по продолжению пребывания в Хорватии.
  • Э
    Элина
    12 марта 2024
    Ежедневная прогулка по Дубровнику
    Прекрасный экскурсовод Наталья и замечательно организованная экскурсия. Спасибо большое, получили гораздо больше чем ожидали. Обязательно будем обращаться к вам снова и рекомендовать своим знакомым.
  • Т
    Татьяна
    23 февраля 2024
    О Дубровнике с любовью
    Очень понравилась экскурсия с Еленой - два часа пробежали незаметно. Было интересно и взрослым, и детям (13, 15 лет)! Елена умеет заинтересовать, привлечь внимание к деталям и вести интересный рассказ! До встречи в Дубровнике:)
  • М
    Мария
    17 сентября 2023
    О Дубровнике с любовью
    Очень понравилась экскурсия с Еленой, два часа пролетели совсем незаметно: классная подача материала, увлекательные истории. И отдельное спасибо за адаптирование маршрута под особенности здоровья:)

Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в июне 2024
Сейчас в Дубровнике в категории "Обзорные" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 25 до 480 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 287 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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