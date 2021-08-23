Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте вкус Адриатики в гастрономическом туре из Дубровника в Стон. Свежие устрицы прямо из моря, национальная местная кухня и атмосфера древнего города. 5 2 отзыва

Евгения Ваш гид в Дубровнике Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €550 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 🇷🇺 русский 6 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Устричные плантации — гастрономическое путешествие для гурманов Приглашаем вас в изысканное гастрономическое путешествие из Дубровника в Стон, где вас ждут свежайшие устрицы, морские пейзажи и атмосфера настоящей Далмации. Эта экскурсия на устричные плантации идеально подойдёт для тех, кто ценит вкус, качество и аутентичные впечатления. Малостонский залив — родина лучших устриц Хорватии Путешествие проходит в живописный Малостонский залив, расположенный недалеко от древнего города Стон. Этот регион известен своими устричными фермами и считается одним из лучших мест в Европе для выращивания устриц. Во время экскурсии из Дубровника на устричные плантации вы посетите настоящую ферму, узнаете, как выращивают моллюсков, и увидите процесс работы прямо на воде. Устрицы прямо из моря Главный момент тура — дегустация свежих устриц прямо с фермы. Вы попробуете деликатес, который ценится гурманами по всему миру, и почувствуете настоящий вкус Адриатики. К устрицам традиционно подаётся местное вино, которое идеально дополняет морской вкус и создаёт гармоничное гастрономическое сочетание. Стон — город соли, крепостей и традиций После посещения фермы вас ждёт прогулка по древнему Стону — одному из самых необычных городов Хорватии. Здесь вы увидите знаменитые крепостные стены Стонa, одни из самых длинных в Европе, и узнаете о богатой истории города, связанной с добычей соли и развитием региона. Атмосфера настоящей Далмации Эта экскурсия из Дубровника в Стон — это не просто поездка, а настоящее путешествие вкусов и впечатлений. Море, свежие устрицы, местное вино и уютные далматинские пейзажи создают атмосферу, которую невозможно забыть.

по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Древний город Стон

Устричные плантации в Малостонском заливе

Солеварню

Средневековые крепостные стены Что включено Услуги гида-эксперта

Комфортабельный автомобиль

Бензин

Парковка возле исторической зоны старого города Стон Что не входит в цену Обед в местном ресторане

Билеты на крепостную стену в городе Стон

Дегустация устриц на устричной ферме

Билеты в археологический музей

Билеты в солеварню Где начинаем и завершаем? Начало: По договоренности Завершение: В отеле или апартаментах города Когда и сколько длится? Когда: по договоренности Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.