В 7 км от Дубровника в деревне Трстено находится уникальный ботанический сад АРБОРЕТУМ, основанный в 1410 г. дубровницким князем Гучетич-Гоцце. Это уникальный образец садово-парковой архитектуры, отражающий в себе эпоху Возрождения, готику и барокко. В ботаническом саду растут экзотические растения со всех уголков земного шара, реликтовая растительность : гинкго-билоба, ливанский кедр, драконовое дерево 🌲, бамбук, цитрусовые и др. Здесь проходили съёмки фильма "Игра престолов"

Среди архитектурных памятников - Княжеский Дворец Гучетича-Гоцце, фонтан ⛲ в стиле барокко, средневековый акведук, солнечные часы, беседки, лавровые и кипарисовые аллеи.

Посетители парка имеют возможность узнать, как получали масло из оливок и изготавливали вина.

Но самая главная достопримечательность- платан, возрастом более 600 лет, поражающий любого своими размерами.

Далее, экскурсия ⛳ продолжается автомобилем до города Стон. Город 🏙️ Стон находится в 60 км от Дубровника и входит в состав дубровницкой области. Обзорно-пешеходная экскурсия по г. Стону, осмотр городской стены- самой длинной крепостной стены в Европе, (в мире-вторая после Великой Китайской) протяжённостью в 5, 5 км, прогулка 👣 по городским дворикам и посещение солевых бассейнов, старейших в Европе (ок. 5000 лет). Познакомитесь с технологией получения экологически чистой соли из морской воды.

Для желающих попробовать устрицы на настоящих устричных фермах-поездка на устричную ферму с рассказом о технологии выращивания устриц в экологическом заливе города Стона.

После, по желанию экскурсантов - обед в местном ресторане с национальной кухней дубровницкого региона и конечно же - свежие устрицы!