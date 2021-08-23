Откройте вкус Адриатики в гастрономическом туре из Дубровника в Стон. Свежие устрицы прямо из моря, национальная местная кухня и атмосфера древнего города.
Описание экскурсииУстричные плантации — гастрономическое путешествие для гурманов Приглашаем вас в изысканное гастрономическое путешествие из Дубровника в Стон, где вас ждут свежайшие устрицы, морские пейзажи и атмосфера настоящей Далмации. Эта экскурсия на устричные плантации идеально подойдёт для тех, кто ценит вкус, качество и аутентичные впечатления. Малостонский залив — родина лучших устриц Хорватии Путешествие проходит в живописный Малостонский залив, расположенный недалеко от древнего города Стон. Этот регион известен своими устричными фермами и считается одним из лучших мест в Европе для выращивания устриц. Во время экскурсии из Дубровника на устричные плантации вы посетите настоящую ферму, узнаете, как выращивают моллюсков, и увидите процесс работы прямо на воде. Устрицы прямо из моря Главный момент тура — дегустация свежих устриц прямо с фермы. Вы попробуете деликатес, который ценится гурманами по всему миру, и почувствуете настоящий вкус Адриатики. К устрицам традиционно подаётся местное вино, которое идеально дополняет морской вкус и создаёт гармоничное гастрономическое сочетание. Стон — город соли, крепостей и традиций После посещения фермы вас ждёт прогулка по древнему Стону — одному из самых необычных городов Хорватии. Здесь вы увидите знаменитые крепостные стены Стонa, одни из самых длинных в Европе, и узнаете о богатой истории города, связанной с добычей соли и развитием региона. Атмосфера настоящей Далмации Эта экскурсия из Дубровника в Стон — это не просто поездка, а настоящее путешествие вкусов и впечатлений. Море, свежие устрицы, местное вино и уютные далматинские пейзажи создают атмосферу, которую невозможно забыть.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древний город Стон
- Устричные плантации в Малостонском заливе
- Солеварню
- Средневековые крепостные стены
Что включено
- Услуги гида-эксперта
- Комфортабельный автомобиль
- Бензин
- Парковка возле исторической зоны старого города Стон
Что не входит в цену
- Обед в местном ресторане
- Билеты на крепостную стену в городе Стон
- Дегустация устриц на устричной ферме
- Билеты в археологический музей
- Билеты в солеварню
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: В отеле или апартаментах города
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Разнообразная, насыщенная, очень интересная и познавательная программа. Много ярких впечатлений.
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A
Разнообразная, насыщенная, очень интересная и познавательная программа. Много ярких впечатлений.
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