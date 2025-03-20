Индивидуальная
до 8 чел.
Дубровник - обзорная экскурсия
Пешеходная экскурсия по Дубровнику познакомит вас с историей, религией и гастрономией города. Узнайте о крепостных стенах и средневековых улочках
Начало: около ворот Старого города
«История и традиции местной кулинарии, производство вина, оливкового масла, местных десертов и ликеров, особенности традиционных блюд»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€140 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
О Дубровнике с любовью: индивидуальная экскурсия по Старому городу
Посетите Старый город Дубровника, узнайте его многовековую историю, архитектуру и легенды. Ощутите дух Средневековья и раскройте тайны этого чарующего места
Начало: вход в крепостные стены, ресторан «Наутика»
«А также обязательно посетите укромные уголки города, в которых скрываются национальные рестораны и уютный рынок с хорватскими «вкусностями» и изделиями народного творчества»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€139 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Душевная прогулка по Дубровнику: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и культурой Дубровника, посетите старинные храмы и знаменитые улицы. Уникальная экскурсия по самым интересным местам города
Начало: На улице Брсалье
«Кроме того, я покажу самый популярный и красивый пляж Дубровника и рестораны, которые часто посещают знаменитости»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€133 за всё до 9 чел.
- ТТатьяна20 марта 2025Стон: Средневековье, соль и устричные фермыКлассная не напряжная экскурсия! Очень красивая! Посмотрели историческую часть и поплавали по устричной ферме. Выпили вина и поели устриц!
- ссергей5 сентября 2024Стон: Средневековье, соль и устричные фермыОчень понравилась экскурсия. Хелена провела её интересно и легко. Водитель автомобиля - настоящий профессионал. Устрицы- невероятно вкусные. Атмосфера на лодке была домашняя и располагала к приятным беседам. Мы отлично провели время!
- ВВладилена24 августа 2024Стон: Средневековье, соль и устричные фермыПутешествие на устричную ферму прошло великолепно. Посетили старый город Стон и частную устричную ферму, где попробовали свежайшие устрицы с домашней наливкой, вином. Хозяева приготовили мидии в винном соусе. Всё было замечательно. Хелена прекрасный рассказчик. Спасибо за душевное общение👍🤝
- ИИрина19 августа 2024Стон: Средневековье, соль и устричные фермыЭкскурсия очень понравилась!!! Информативно,познавательно и организовано. Вау эффект от посещения устричных ферм и было конечно же очень вкусно. Хелена очень компетентный экскурсовод с которым очень интересно! Мы с мужем были в восторге. Рекомендуем!
