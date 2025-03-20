Т Татьяна Стон: Средневековье, соль и устричные фермы Классная не напряжная экскурсия! Очень красивая! Посмотрели историческую часть и поплавали по устричной ферме. Выпили вина и поели устриц!

с сергей Стон: Средневековье, соль и устричные фермы Очень понравилась экскурсия. Хелена провела её интересно и легко. Водитель автомобиля - настоящий профессионал. Устрицы- невероятно вкусные. Атмосфера на лодке была домашняя и располагала к приятным беседам. Мы отлично провели время!

В Владилена Стон: Средневековье, соль и устричные фермы Путешествие на устричную ферму прошло великолепно. Посетили старый город Стон и частную устричную ферму, где попробовали свежайшие устрицы с домашней наливкой, вином. Хозяева приготовили мидии в винном соусе. Всё было замечательно. Хелена прекрасный рассказчик. Спасибо за душевное общение👍🤝