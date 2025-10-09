Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Сплите на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 94 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Сплит - город римлян и славян: дворец Диоклетиана и рыбный рынок На прогулке по Сплиту вы увидите дворец Диоклетиана, античные улицы, средневековые церкви и современные уголки Хорватии. Попробуйте хорватский брудэт Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT €105 за всё до 7 чел. Пешая 2 часа 13 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи Посетите дворец Диоклетиана, Кафедральный собор и храм Юпитера. Узнайте о римских методах строительства и языческих символах Начало: На набережной €95 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 43 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Сплит - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия Погружение в историю Сплита: от дворца Диоклетиана до местных деликатесов. Откройте для себя богатую культуру и уникальные традиции этого харизматичного города Начало: На набережной Riva €95 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Сплита

