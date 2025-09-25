Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Сплите на русском языке, цены от €105. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 92 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Сплит - город римлян и славян: дворец Диоклетиана и рыбный рынок На прогулке по Сплиту вы увидите дворец Диоклетиана, античные улицы, средневековые церкви и современные уголки Хорватии. Попробуйте хорватский брудэт Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT €105 за всё до 7 чел. На машине 4 часа 10 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Из Сплита в пиратский город Омиш: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя пиратский город Омиш. Прогулка по улочкам, крепость Мирабелла и живописный каньон реки Цетины ждут вас Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA €280 за всё до 4 чел. На машине 3 часа 5 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Красота, история и дух Сплита Познакомьтесь с удивительным Сплитом: древний дворец, средневековые улочки и захватывающие виды Адриатики ждут вас в этой уникальной экскурсии Начало: Бронзовая модель города на набережной €267 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Сплита

