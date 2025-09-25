Индивидуальная
до 7 чел.
Сплит - город римлян и славян: дворец Диоклетиана и рыбный рынок
На прогулке по Сплиту вы увидите дворец Диоклетиана, античные улицы, средневековые церкви и современные уголки Хорватии. Попробуйте хорватский брудэт
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
25 сен в 07:00
26 сен в 07:00
€105 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сплита в пиратский город Омиш: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя пиратский город Омиш. Прогулка по улочкам, крепость Мирабелла и живописный каньон реки Цетины ждут вас
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA
25 сен в 07:00
26 сен в 07:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Красота, история и дух Сплита
Познакомьтесь с удивительным Сплитом: древний дворец, средневековые улочки и захватывающие виды Адриатики ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Бронзовая модель города на набережной
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
€267 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сплиту в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сплите
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Сплиту в сентябре 2025
Сейчас в Сплите в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 280. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Сплите (Хорватия 🇭🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 107 ⭐ отзывов, цены от €105. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь