Сплит - это не просто город, а целый музей под открытым небом. Здесь сохранился дворец Диоклетиана, который удивляет своей архитектурой.
На улицах Сплита можно найти следы древней Римской империи, а также
На улицах Сплита можно найти следы древней Римской империи, а также
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальный дворец Диоклетиана
- 🎬 Места съемок «Игры престолов»
- ⛪ Древние храмы и соборы
- 📜 История Римской империи
- 🌟 Атмосфера древнего города
Что можно увидеть
- Дворец Диоклетиана
- Собор святого Дуйе
- Храм бога Юпитера
- Перистиль
- Бронзовые ворота
Описание экскурсииИмператорский город Добро пожаловать в мой родной город Сплит! В 295 году римский царь Диоклетиан начал и в 305 закончил строительство дворца на его месте. Все помнят легендарную сцену из фильма «Москва слезам не верит», в которой Гоша объясняет Сашеньке, что не все хотят быть руководителями: «Был такой римский император — Диоклетиан, кстати сказать, очень приличный император, так вот, так сказать, в самый расцвет своей империи, он вдруг отказался от власти и удалился к себе в деревню, а когда из Рима приехали, чтобы просить его вернуться к власти, он сказал: «Если б вы видели какую я вырастил капусту, вы б перестали меня уговаривать». Это всё случилось именно в Сплите. Конечно, капусту Диоклетиана не найдём, но хорошо сохранившийся дворец — да. Древние храмы дворца В Сплите люди живут внутри музея — их 300, без входного билета! Начнём с южной части дворца, где и порт города, и сразу зайдём в подвал. Дворец был окружён высокими стенами, а на его стенах располагалось 16 башен. В него вело четверо ворот: Золотые, Серебряные, Бронзовые и Железные. Мы начнём с Бронзовых, которые открывают волшебный мир. На этом месте снимали «Игру престолов», сцену, где Дейенерис тренирует драконов. Городу 1715 лет, а сфинксу, который стоит на древнем Перистиле (главной площади) — 3500 лет. Диоклетиан его привёз из Египта. Если хотите в бывший мавзолей императора Диоклетиана, то сегодня это — собор святого Дуйе. В храме бога Юпитера у вас будет возможность подняться на колокольню. Конечно, можно и без этого, потому что весь дворец- музей под открытым небом. Погружение в историю Римской империи Посмотрим, где была императорская летняя веранда, где столовая, а где вестибюль — большой круглый зал с купольным перекрытием, который вёл в личные покои императора. Расскажем об уникальных фактах Римской империи этого периода и почему именно Диоклетиан стал императором. Очень важно понять, что Западная Римская империя закончена в Сплите смертью Юлия Непота, в 476 году. Найдём эту улицу, где его убили, будет интересно реконструировать это историческое событие. Самое важное почувствовать в городе третий и четвёртый век нашей эры, найти узкие улицы, скрытие части антики внутри дворах жилых домов, которые гости не замечают и не могут найти. Рядом и церковь святого Мартина из 6-го века, где живут монахини Доминиканского ордена. Увидим, как выглядел алтарь в церквях до раскола христианской церкви 1054 года. Новый облик Потом посмотрим и новую часть дворца/города, которая развивается в 13 веке, на месте Железных ворот (в средних веках соединяли старую часть города с новой), где Диоклетиан выращивал капусту. А площадь Пушкина, улицы Толстого и Чайковского — всё это в Сплите и по нашему маршруту. Потом нас ждёт восьмиметровая бронзовая статуя Гргура Нинского, который был епископом в 900–929 годах и которого хорваты обожали — именно он перевёл литургию римского обряда на старославянский язык, а служебные книги начали писать на глаголице. Кирилл и Мефодий и нам принесли грамотность. Близко и башня городского замка, из 1435 г., созданная для венецианского гарнизона, а рядом с ней находится медный памятник поэту Марку Маруличу (1450–1524), который напечатал первую книгу на хорватском языке- «Юдиту». Это известная Юдифь из еврейской литературы. В Сплите находится древняя синагога — это сказочное место. Площадь в конце набережной называется Prokurative/Прокуративе и напоминает Площадь Святого Марка в Венеции. Вам будет интересно узнать, где нашего Диоклетиана можно встретить в Венеции. Морские просторы и виды на город Обязательно посмотрим рыбный рынок — все эти ракушки, осьминоги, креветки, устрицы и другие непонятные штуки. Для туристов особенно интересно бывает на рынке «Stari Pazar» или Грин Маркет. Почувствуем атмосферу рынка, средиземноморского менталитета и людей, которые живут внутри Zagori/Загоры (от моря 20–30 км). Сплит всегда был городом этих двух менталитетов и он, в принципе, из-за этого и бывает так колоритным! А море… однажды русские космонавты сказали, что самое синее море — Адриатическое. Важная информация: Это пешеходная экскурсия продолжительностью 2 часа. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подвалы дборца
- Дворец Диоклетиана
- Вестибюль
- Перистиль
- Золотые ворота
- Народная площадь
- Прокуративе
- И многое другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в храм Юпитера и мавзолей Диоклетиана (собор святого Дуйе) - 8 EUR, вместе с колокольней - 13 EUR
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Obala Lazareta 1
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Это пешеходная экскурсия продолжительностью 2 часа. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сплита
Похожие экскурсии из Сплита
Индивидуальная
до 4 чел.
Сплит и Трогир - хорватское наследие
Погрузитесь в историю Хорватии, посетив дворец Диоклетиана и собор Трогира. Узнайте о судьбе защитника города и насладитесь прогулкой по набережной
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Скрадину и заповеднику Крка
Погрузитесь в историю Скрадина и насладитесь природой заповедника Крка. Вкусный обед и этнографическая презентация ждут вас
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA 1
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Красота, история и дух Сплита
Познакомьтесь с удивительным Сплитом: древний дворец, средневековые улочки и захватывающие виды Адриатики ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Бронзовая модель города на набережной
Сегодня в 08:00
17 ноя в 08:00
€267 за всё до 7 чел.