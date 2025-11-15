Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



На улицах Сплита можно найти следы древней Римской империи, а также читать дальше места, где снимали «Игру престолов».



Погружение в историю начинается с южной части дворца и продолжается через Бронзовые ворота, ведущие в мир древних легенд. Собор святого Дуйе и храм бога Юпитера добавляют атмосферу величия и тайны Сплит - это не просто город, а целый музей под открытым небом. Здесь сохранился дворец Диоклетиана, который удивляет своей архитектурой.На улицах Сплита можно найти следы древней Римской империи, а также

Описание экскурсии Императорский город Добро пожаловать в мой родной город Сплит! В 295 году римский царь Диоклетиан начал и в 305 закончил строительство дворца на его месте. Все помнят легендарную сцену из фильма «Москва слезам не верит», в которой Гоша объясняет Сашеньке, что не все хотят быть руководителями: «Был такой римский император — Диоклетиан, кстати сказать, очень приличный император, так вот, так сказать, в самый расцвет своей империи, он вдруг отказался от власти и удалился к себе в деревню, а когда из Рима приехали, чтобы просить его вернуться к власти, он сказал: «Если б вы видели какую я вырастил капусту, вы б перестали меня уговаривать». Это всё случилось именно в Сплите. Конечно, капусту Диоклетиана не найдём, но хорошо сохранившийся дворец — да. Древние храмы дворца В Сплите люди живут внутри музея — их 300, без входного билета! Начнём с южной части дворца, где и порт города, и сразу зайдём в подвал. Дворец был окружён высокими стенами, а на его стенах располагалось 16 башен. В него вело четверо ворот: Золотые, Серебряные, Бронзовые и Железные. Мы начнём с Бронзовых, которые открывают волшебный мир. На этом месте снимали «Игру престолов», сцену, где Дейенерис тренирует драконов. Городу 1715 лет, а сфинксу, который стоит на древнем Перистиле (главной площади) — 3500 лет. Диоклетиан его привёз из Египта. Если хотите в бывший мавзолей императора Диоклетиана, то сегодня это — собор святого Дуйе. В храме бога Юпитера у вас будет возможность подняться на колокольню. Конечно, можно и без этого, потому что весь дворец- музей под открытым небом. Погружение в историю Римской империи Посмотрим, где была императорская летняя веранда, где столовая, а где вестибюль — большой круглый зал с купольным перекрытием, который вёл в личные покои императора. Расскажем об уникальных фактах Римской империи этого периода и почему именно Диоклетиан стал императором. Очень важно понять, что Западная Римская империя закончена в Сплите смертью Юлия Непота, в 476 году. Найдём эту улицу, где его убили, будет интересно реконструировать это историческое событие. Самое важное почувствовать в городе третий и четвёртый век нашей эры, найти узкие улицы, скрытие части антики внутри дворах жилых домов, которые гости не замечают и не могут найти. Рядом и церковь святого Мартина из 6-го века, где живут монахини Доминиканского ордена. Увидим, как выглядел алтарь в церквях до раскола христианской церкви 1054 года. Новый облик Потом посмотрим и новую часть дворца/города, которая развивается в 13 веке, на месте Железных ворот (в средних веках соединяли старую часть города с новой), где Диоклетиан выращивал капусту. А площадь Пушкина, улицы Толстого и Чайковского — всё это в Сплите и по нашему маршруту. Потом нас ждёт восьмиметровая бронзовая статуя Гргура Нинского, который был епископом в 900–929 годах и которого хорваты обожали — именно он перевёл литургию римского обряда на старославянский язык, а служебные книги начали писать на глаголице. Кирилл и Мефодий и нам принесли грамотность. Близко и башня городского замка, из 1435 г., созданная для венецианского гарнизона, а рядом с ней находится медный памятник поэту Марку Маруличу (1450–1524), который напечатал первую книгу на хорватском языке- «Юдиту». Это известная Юдифь из еврейской литературы. В Сплите находится древняя синагога — это сказочное место. Площадь в конце набережной называется Prokurative/Прокуративе и напоминает Площадь Святого Марка в Венеции. Вам будет интересно узнать, где нашего Диоклетиана можно встретить в Венеции. Морские просторы и виды на город Обязательно посмотрим рыбный рынок — все эти ракушки, осьминоги, креветки, устрицы и другие непонятные штуки. Для туристов особенно интересно бывает на рынке «Stari Pazar» или Грин Маркет. Почувствуем атмосферу рынка, средиземноморского менталитета и людей, которые живут внутри Zagori/Загоры (от моря 20–30 км). Сплит всегда был городом этих двух менталитетов и он, в принципе, из-за этого и бывает так колоритным! А море… однажды русские космонавты сказали, что самое синее море — Адриатическое. Важная информация: Это пешеходная экскурсия продолжительностью 2 часа. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

