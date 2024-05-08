читать дальше мы не смогли продолжить экскурсию из-за дочки! Мы всегда будем помнить о том, как Вы были добры к нам в этих обстоятельствах! Мы обязательно вернемся! Наши сердца с Вами!

Дорогая Аннамария! Мы очень благодарны Вам за все! Вы - самая добрая и настоящая! Извините нас, пожалуйста, за то, что