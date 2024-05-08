Выездные экскурсии из Сплита

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Сплите на русском языке, цены от €260. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Сплита в пиратский город Омиш
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Из Сплита в пиратский город Омиш
Пройти по следам хорватских пиратов и прокатиться по красивейшему каньону реки Цетины
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA
13 июня в 07:00
15 июня в 07:00
260 за всё до 4 чел.
В заповедник Крка из Сплита
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
В заповедник Крка из Сплита
Исследовать древний город и узнать о повседневной жизни хорватов
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA 1
13 июня в 06:00
15 июня в 06:00
350 за всё до 4 чел.
Из Сплита - на Плитвицкие озера
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Сплита - на Плитвицкие озера
Посетить одно из красивейших мест Европы и прикоснуться к сказочной дикой природе
13 июня в 06:00
15 июня в 06:00
800 за всё до 4 чел.
Сплит и Трогир - хорватское наследие
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Сплит и Трогир - хорватское наследие
Исследовать дворец императора, узнать о создании герба страны и прикоснуться к её древнему прошлому
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
13 июня в 07:00
15 июня в 07:00
260 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    8 мая 2024
    Сплит и Трогир - хорватское наследие
    Дорогая Аннамария! Мы очень благодарны Вам за все! Вы - самая добрая и настоящая! Извините нас, пожалуйста, за то, что
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    мы не смогли продолжить экскурсию из-за дочки! Мы всегда будем помнить о том, как Вы были добры к нам в этих обстоятельствах! Мы обязательно вернемся! Наши сердца с Вами!

  • Ж
    Женя
    30 июня 2023
    Из Сплита в пиратский город Омиш
    Прекрасная экскурсия; понравилась всем, от мала до велика (от 6-летних до взрослых). Анамария отлично знает материал и увлекательно его подает;
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    умеет найти контакт со всеми. Также Анамария легко меняет планы, если надо; предлагает места, куда пойти в городе. Сам Омиш невероятен, комбинация гор, моря и реки очень редкая. Очень советую поехать вместе с Анамарией!

  • k
    keti
    21 мая 2023
    Сплит и Трогир - хорватское наследие
    Мы прекрасно провели время в компании Аннамарии. Она рассказала нам много исторических и интересных фактов и событий о Сплите и
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    Трогире, также дала много полезных и практических советов, она очень общительная, теплая и комуникабельная. Мы сездили безопасно и комфортно. Аннамария - настоящий профессионал, она превзошла все наши ожидания, однозначно рекомендуем. Огромное спасибо Анамария!!!!

  • S
    Svetlana
    5 августа 2022
    Сплит и Трогир - хорватское наследие
    Отличная экскурсия! Аннамария очень интересный рассказчик. Всей семье очень понравился маршрут и мы отлично провели время:-)
  • А
    Александра
    27 октября 2021
    Из Сплита в пиратский город Омиш
    Хочется выразить огромную благодарность Anamarija за незабываемую экскурсию в Омиш и бесценные советы о том: что посмотреть, где поесть и
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    побывать за время нашего недолгого отпуска в Сплите. Благодаря Аnamarija мы вернулись из Хорватии с желанием вернуться снова)). Anamarija - профессионал, красивая женщина, позитивный,душевный и тёплый человек! Однозначная рекомендация для тех, кто хочет узнать Хорватию с лучшей стороны. С благодарностью, Александра и Шамиль

  • Е
    Евгений
    11 сентября 2021
    В заповедник Крка из Сплита
    Великолепно проведенный день в заповеднике. Бесподобная природа, кристальная вода и свежий воздух. Аннамария- прекрасный рассказчик и очень позитивный человек. Спасибо за приятное общение и море полезной информации!
  • И
    Илья
    17 августа 2021
    В заповедник Крка из Сплита
    Прекрасное место, Аннамария - замечательный человек, умница, тактичная, обходительная. Мне, как человеку творческому, немного не хватило захватывающих историй и перепетий. Цена экскурсии по нашем меркам - не дешёвая. .
  • V
    Violetta
    28 июля 2021
    В заповедник Крка из Сплита
    Содержательная, интересная поездка с множеством впечатлений. Гид забрала нас прямо с апартаментов, что очень удобно. Дорога туда прошла за разговорами
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    с Анной так быстро, что мы не заметили прошедший час. Конечно сам заповедник восхищает своим великолепием натуральной не тронутой человеком природой, а запахами трав и деревьев невозможно надышаться. Совет: возьмите с собой что нибудь, чтобы кормить рыб, которая стоит в воде косяками и ждёт подкормки.

  • А
    Александр
    8 июля 2021
    Из Сплита в пиратский город Омиш
    Экскурсия прошла великолепно. АннаМария замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Хорватии. Спасибо большое!
  • И
    Илья
    25 мая 2021
    Из Сплита - на Плитвицкие озера
    Несмотря на прохладу и мелкий дождь в начале пути - превосходно провели время! Супер - экскурсия и супер гид! Незабываемый день! Спасибо Анамария!

Ответы на вопросы от путешественников по Сплиту в категории «Выездные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Сплита в пиратский город Омиш
  2. В заповедник Крка из Сплита
  3. Из Сплита - на Плитвицкие озера
  4. Сплит и Трогир - хорватское наследие
Сколько стоит экскурсия по Сплиту в июне 2024
Сейчас в Сплите в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 260 до 800. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии по окрестностям Сплита и местам Хорватии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии
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