Красота, история и дух Сплита

Узнать город и увидеть его глазами местных жителей - в древности и сегодня

Индивидуальная
Город, история которого достойна голливудского блокбастера; активный, молодежный, похожий на Барселону — я познакомлю вас с моим Сплитом.

Сначала вы откроете древнеримские хроники во дворце Диоклетиана и ощутите средневековую атмосферу в Старом городе.

Затем на машине отправимся в парк Марьян и полюбуемся пейзажами Адриатики.

Покажу вам всё, как дорогим друзьям!
Красота, история и дух Сплита
Красота, история и дух Сплита
Красота, история и дух Сплита
Красота, история и дух Сплита
Красота, история и дух Сплита
Красота, история и дух Сплита
Красота, история и дух Сплита
Красота, история и дух Сплита
Красота, история и дух Сплита
Красота, история и дух Сплита
Красота, история и дух Сплита
Красота, история и дух Сплита
Красота, история и дух Сплита
Красота, история и дух Сплита
Красота, история и дух Сплита
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Лабиринт улочек и главные памятники

Обзорная экскурсия по Сплиту невозможна без посещения дворца Диоклетиана 3 века. С этого «города в городе» мы и начнем. Исследуем все оставшиеся башни, центральную площадь Перистиль, жилые комнаты императорской семьи и руины трапезного зала, пройдем по таинственным подвалам и найдем все древние ворота.

Углубляясь в Старый город, вы узнаете, чем нынешние улицы Сплита отличаются от древнеримских, и затем перенесетесь в Средние века. Если мы встретимся утром, то заглянем на рынок с деревенскими продуктами — здесь продают вкуснейшие домашние сыры, хлеб, овощи и фрукты.

Адриатические панорамы

Сплит стал вам ближе и понятнее — время съездить за пределы центра. Отправимся в лесопарк Марьян на высоком холме: среди кипарисовых деревьев вы полюбуетесь морскими пейзажами с лучших смотровых площадок, в том числе нетуристических.

Рассказы от гида и вашего друга

В городе, которому 1700 лет, вы, конечно, погрузитесь в его историю. Я подробно расскажу вам о расцвете римской провинции Далмация и об императоре Диоклетиане — где он родился, как пришел к власти, где воевал, почему построил дворец именно здесь. Вы также узнаете о средневековом торговом Сплите, о присоединении города к Австрии и о войнах 20 века. Мои рассказы не похожи на лекции с множеством дат. В них прошлое города оживет и будет похоже на увлекательный фильм. А еще я поделюсь обычаями Сплита и взглядом его современного жителя.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Посещение подвалов Диоклетиана по желанию (7€ с человека)
  • Мы встретимся в центре города, а после экскурсии я привезу вас в удобное вам место в Сплите.
  • Маршрут можно корректировать по договоренности

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Бронзовая модель города на набережной
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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