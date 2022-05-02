Что вас ожидает

Лабиринт улочек и главные памятники

Обзорная экскурсия по Сплиту невозможна без посещения дворца Диоклетиана 3 века. С этого «города в городе» мы и начнем. Исследуем все оставшиеся башни, центральную площадь Перистиль, жилые комнаты императорской семьи и руины трапезного зала, пройдем по таинственным подвалам и найдем все древние ворота.

Углубляясь в Старый город, вы узнаете, чем нынешние улицы Сплита отличаются от древнеримских, и затем перенесетесь в Средние века. Если мы встретимся утром, то заглянем на рынок с деревенскими продуктами — здесь продают вкуснейшие домашние сыры, хлеб, овощи и фрукты.

Адриатические панорамы

Сплит стал вам ближе и понятнее — время съездить за пределы центра. Отправимся в лесопарк Марьян на высоком холме: среди кипарисовых деревьев вы полюбуетесь морскими пейзажами с лучших смотровых площадок, в том числе нетуристических.

Рассказы от гида и вашего друга

В городе, которому 1700 лет, вы, конечно, погрузитесь в его историю. Я подробно расскажу вам о расцвете римской провинции Далмация и об императоре Диоклетиане — где он родился, как пришел к власти, где воевал, почему построил дворец именно здесь. Вы также узнаете о средневековом торговом Сплите, о присоединении города к Австрии и о войнах 20 века. Мои рассказы не похожи на лекции с множеством дат. В них прошлое города оживет и будет похоже на увлекательный фильм. А еще я поделюсь обычаями Сплита и взглядом его современного жителя.

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