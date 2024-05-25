Пешие экскурсии-прогулки в Сплите с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Сплите на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сплит - город римлян и славян
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
65 отзывов
Сплит - город римлян и славян
Дворец императора Диоклетиана, средневековые церквушки и колоритный рыбный рынок
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
13 июня в 07:00
15 июня в 07:00
100 за всё до 10 чел.
Сплит - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Сплит - любовь с первого взгляда
Погулять по уютным улочкам и услышать историю старинного приморского городка на обзорной экскурсии
Начало: На набережной Riva
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
95 за всё до 7 чел.
Сплит - от Римской империи до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Сплит - от Римской империи до наших дней
Погрузиться в атмосферу средневекового города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: На Сплитской Риве (Obala narodnog preporoda)
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
95 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Сплит - город римлян и славян
    Экскурсия супер! Много всего интересного узнал, рекомендую!
    Экскурсия супер! Много всего интересного узнал, рекомендую!Экскурсия супер! Много всего интересного узнал, рекомендую!Экскурсия супер! Много всего интересного узнал, рекомендую!Экскурсия супер! Много всего интересного узнал, рекомендую!Экскурсия супер! Много всего интересного узнал, рекомендую!
  • A
    Anna
    15 мая 2024
    Сплит - город римлян и славян
    Анамария поделилась с нами своими знаниями о истории и культуре Сплита. В ее компании каждая достопримечательность ожила и стала еще более интересной. Еще мы получили много рекомендаций, какие места вокруг города мы можем посмотреть. Спасибо за яркие впечатления!
    Анамария поделилась с нами своими знаниями о истории и культуре Сплита. В ее компании каждая достопримечательность ожила и стала еще более интереснойАнамария поделилась с нами своими знаниями о истории и культуре Сплита. В ее компании каждая достопримечательность ожила и стала еще более интересной
  • М
    Михаил
    23 апреля 2024
    Сплит - город римлян и славян
    Анна Мария очень интересно провела экскурсию, советую всем 👍 огромное спасибо
  • Б
    Борис
    10 декабря 2023
    Сплит - от Римской империи до наших дней
    Нам очень понравилось. Огромное спасибо.
  • А
    Анастасия
    12 ноября 2023
    Сплит - от Римской империи до наших дней
    Прекрасная интеллигентная гид Екатерина показала нам жемчужину Хорватии- Сплит. Буквально влюбила нас этот город. А замечательная тонкая умная подача материала очень понравилась! Благодарю!
  • O
    Olga
    23 октября 2023
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Замечательная экскурсия! Очень интересная, познавательная, увлекательная! Огромное спасибо Оксане и Светлане за приятную прогулку - сложилось впечатление, что мы давние знакомые, которые вместе гуляют по городу и делятся впечатлениями! Спасибо большое ещё раз! От души всем рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    26 сентября 2023
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Большое спасибо Светлане за замечательную экскурсию по Старому городу, за интересную подачу материала и любовь к своему городу, которую она
    читать дальше

    передала и нам, путешественникам, которые в Хорватии и в Сплите впервые. Отдельная благодарность за заботу об одном из участников нашей маленькой группы и за то, как экскурсия была построена с учетом возникших обстоятельств. Светлана, еще раз спасибо, Вы - профи, Ваши экскурсии буду рекомендовать.

  • Ж
    Жанна
    29 августа 2023
    Сплит - от Римской империи до наших дней
    Все прошло отлично!!!!!! Мы были с детьми 5,10,12 Екатерина работу сделала хорошо,с детьми все прошло на отлично,они даже не мешали Дала нам советы куда зайти и что еще посмотреть Смело обращайтесь к Екатерине
  • J
    Jaroslav
    31 октября 2022
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Экскурсия отличная. Как бы сама местность не воодушевляла, все таки вместе с Оксаной оно интереснее и содержательнее. Очень рекомендую. Оксана
    читать дальше

    професионал, подстроит экскурсию под особенности посетителя, так что никакого строгого официоза нету, все очень дружественно, С Оксаной виделись первый раз, но ощущение будто знакомы уже сто лет.

Ответы на вопросы от путешественников по Сплиту в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сплите
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сплит - город римлян и славян
  2. Сплит - любовь с первого взгляда
  3. Сплит - от Римской империи до наших дней
Сколько стоит экскурсия по Сплиту в июне 2024
Сейчас в Сплите в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 100. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Сплите (Хорватия 🇭🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Пешеходные», 117 ⭐ отзывов, цены от €95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам