А Андрей Сплит - город римлян и славян Экскурсия супер! Много всего интересного узнал, рекомендую!

A Anna Сплит - город римлян и славян Анамария поделилась с нами своими знаниями о истории и культуре Сплита. В ее компании каждая достопримечательность ожила и стала еще более интересной. Еще мы получили много рекомендаций, какие места вокруг города мы можем посмотреть. Спасибо за яркие впечатления!

М Михаил Сплит - город римлян и славян Анна Мария очень интересно провела экскурсию, советую всем 👍 огромное спасибо

Б Борис Сплит - от Римской империи до наших дней Нам очень понравилось. Огромное спасибо.

А Анастасия Сплит - от Римской империи до наших дней Прекрасная интеллигентная гид Екатерина показала нам жемчужину Хорватии- Сплит. Буквально влюбила нас этот город. А замечательная тонкая умная подача материала очень понравилась! Благодарю!

O Olga Сплит - любовь с первого взгляда Замечательная экскурсия! Очень интересная, познавательная, увлекательная! Огромное спасибо Оксане и Светлане за приятную прогулку - сложилось впечатление, что мы давние знакомые, которые вместе гуляют по городу и делятся впечатлениями! Спасибо большое ещё раз! От души всем рекомендую!

Е Екатерина Сплит - любовь с первого взгляда читать дальше передала и нам, путешественникам, которые в Хорватии и в Сплите впервые. Отдельная благодарность за заботу об одном из участников нашей маленькой группы и за то, как экскурсия была построена с учетом возникших обстоятельств. Светлана, еще раз спасибо, Вы - профи, Ваши экскурсии буду рекомендовать. Большое спасибо Светлане за замечательную экскурсию по Старому городу, за интересную подачу материала и любовь к своему городу, которую она

Ж Жанна Сплит - от Римской империи до наших дней Все прошло отлично!!!!!! Мы были с детьми 5,10,12 Екатерина работу сделала хорошо,с детьми все прошло на отлично,они даже не мешали Дала нам советы куда зайти и что еще посмотреть Смело обращайтесь к Екатерине