Anamarija проводит ещё 3 экскурсии

Хорватия славится не только морскими курортами, но и богатой историей. На этой экскурсии вы посетите два города - Сплит и Трогир. В Сплите вас ждёт дворец Диоклетиана, где вы узнаете

его тайны и увидите собор святого Дуйе. В Трогире вас ждёт собор святого Ивана Трогиранина и множество интересных историй и легенд. Прогулка по уютным улочкам и набережной завершит ваше путешествие. Трансфер включён, а дополнительные расходы минимальны

Описание экскурсии

Сплит: дворец Диоклетиана и знаковые места

Дворец императора Диоклетиана — это сердце города, место, откуда началась его жизнь почти 2000 лет назад. Вы прогуляетесь по его огромной территории и разгадаете секреты здешних сооружений. Рассмотрите собор святого Дуйе и поймёте, почему его построили на месте мавзолея Диоклетиана. Увидите баптистерий и разберётесь, где выращивал капусту император. Кто построил Старую ратушу, как местные называют площадь братьев Радич и где стоит памятник поэту, написавшему первую книгу на хорватском языке, — я поделюсь множеством нюансов о городе и его жителях.

Античный Трогир и его главные локации

Всего в 20 километрах от Сплита расположился уютный Трогир. Центр города — 750 шагов, но он полон интересных уголков, и мы исследуем их все! Вы полюбуетесь собором святого Ивана Трогиранина и узнаете, как его называют местные. У Иконографии святых услышите, как язычники казнили христианского проповедника и что, согласно легенде, он сказал перед смертью. Городская ратуша откроет историю герба Хорватии, а Ренессансная ложа «перенесёт» вас в средневековый суд. Кроме того, я покажу, где спрятаны копии античного бога Каироса, и поясню, почему люди пытаются «схватить его за прядь волос». Завершить экскурсию предлагаю на сладкой ноте: мы купим мороженое и совершим променад по набережной города.

Организационные детали