Anamarija проводит ещё 3 экскурсии

Погрузитесь в историю Хорватии, посетив дворец Диоклетиана и собор Трогира. Узнайте о судьбе защитника города и насладитесь прогулкой по набережной
Хорватия славится не только морскими курортами, но и богатой историей. На этой экскурсии вы посетите два города - Сплит и Трогир. В Сплите вас ждёт дворец Диоклетиана, где вы узнаете читать дальшеуменьшить
его тайны и увидите собор святого Дуйе. В Трогире вас ждёт собор святого Ивана Трогиранина и множество интересных историй и легенд. Прогулка по уютным улочкам и набережной завершит ваше путешествие. Трансфер включён, а дополнительные расходы минимальны
Дворец императора Диоклетиана — это сердце города, место, откуда началась его жизнь почти 2000 лет назад. Вы прогуляетесь по его огромной территории и разгадаете секреты здешних сооружений. Рассмотрите собор святого Дуйе и поймёте, почему его построили на месте мавзолея Диоклетиана. Увидите баптистерий и разберётесь, где выращивал капусту император. Кто построил Старую ратушу, как местные называют площадь братьев Радич и где стоит памятник поэту, написавшему первую книгу на хорватском языке, — я поделюсь множеством нюансов о городе и его жителях.
Античный Трогир и его главные локации
Всего в 20 километрах от Сплита расположился уютный Трогир. Центр города — 750 шагов, но он полон интересных уголков, и мы исследуем их все! Вы полюбуетесь собором святого Ивана Трогиранина и узнаете, как его называют местные. У Иконографии святых услышите, как язычники казнили христианского проповедника и что, согласно легенде, он сказал перед смертью. Городская ратуша откроет историю герба Хорватии, а Ренессансная ложа «перенесёт» вас в средневековый суд. Кроме того, я покажу, где спрятаны копии античного бога Каироса, и поясню, почему люди пытаются «схватить его за прядь волос». Завершить экскурсию предлагаю на сладкой ноте: мы купим мороженое и совершим променад по набережной города.
Организационные детали
Трансфер входит в стоимость экскурсии
Дополнительные расходы (по желанию): входные билеты в Кафедральный собор (бывший мавзолей Диоклетиана) — 5 евро/чел., а также на колокольню — 7 евро/чел., вход в кафедральный собор в Трогире — 5 евро с человека; мороженое и напитки
Экскурсия автомобильно-пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анамария — ваш гид в Сплите
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1282 туристов
Добро пожаловать в Хорватию и мой родной город Сплит!
Меня зовут Анамария, и я с удовольствием буду вашим гидом в Средней Далмации. На побережье Адриатического моря действительно трудно найти более прекрасное читать дальшеуменьшить
место. Почему? Потому что Средняя Далмация — регион разнообразия! Море, острова, реки, каньоны, водопады, горы — всё это находится рядом. Шибенскую и Макарскю ривьеры невозможно ни с чем сравнить, а Сплит, который стоит между ними, известен даже и Гоше из фильма «Москва слезам не верит»!
Я закончила Филологический факультет Загребского университеты. Профессор мировой и сравнительной литературы. Увлекаюсь русской литературой! С 2008 года работаю в туризме, работаю в Сплите и Загребе. Также училась в Санкт-Петербургском государственном университете — в Центре русского языка и культуры.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Полина
Экскурсия прошла очень хорошо, Анамария очень знающий и интересный экскурсовод с замечательным чувством юмора. Ответила на множество вопросов, рассказала занимательные интории. Нас было 4 человека и мы все остались очень довольны. Ну и как бонус - очень хорошо и безопасно водит машину. Очень рекомендую!
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С
София
5 звезд слишком мало для АнныМарии, если б могла поставить 10, то поставила! Лучший экскурсовод с которым мне довелось побывать на экскурсии за последние пару лет, очень тактичная, знающая, приятная читать дальшеуменьшить
в общении. Мы провели один из лучших дней в Хорватии благодаря Анне! Огромное спасибо за время проведенное с нами, за советы, фотографии и сувенир. Если брать экскурсии в Хорватии, то только с Анной!
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Liza
Анамария прекрасный и знающий гид, тур очень хорошо продуман. Она располагает сразу, с первых минут, с ней очень легко, и комфортно, она интересный гид, отвечает на любые вопросы всегда с улыбкой. Была так добра, что возила наш багаж и довезли прямо к катамарану. Вкусный ланч по её совету превзошёл наши ожидания. Очень советуем Анамарию.
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Ю
Юлия
Мое знакомство с Хорватией началось с теплой встречи с гидом Анамарией. Улыбчивая, отрытая, очень позитивная, Анамария сразу расположила к себе, и мы общались, как давние знакомые! Пять часов экскурсий по читать дальшеуменьшить
прекрасным Сплиту и Трогиру пролетели незаметно. Очень много интересной информации об истории края и городов, любопытные детали о быте, кухне и национальных особенностях. Все это Анамария рассказывала с большой любовью, легко, с юмором, на прекрасном русском языке. Я влюбилась в красивый край Далмацию, надеюсь приехать сюда еще не раз! А друзьям обязательно посоветую прекрасного гида Анамарию!
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А
Анна
Путешествие в Трогир с Аннамарией настоящий праздник! Городок чудесный, синее море, белые стены, красные крыши, со своей историей. Здесь нужно гулять медленно, рассматривать каждую деталь, неспешно пить отличный хорватский кофе. читать дальшеуменьшить
А какие атмосферные здесь получаются фото! Аннамария настоящий знаток своего края, отлично говорит по русски, умеет привлечь внимание именно к необычным мелочам и просто очень позитивный и открытый человек. Экскурсия с ней доставит вам удовольствие и даст еще один повод полюбить Хорватию еще больше!
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Елена
Большое спасибо Анемарии за очень интересную и познавательную во всех отношениях экскурсию. Благодаря ее рассказам мы смогли узнать много интересных фактов об истории Хорватии, ее народе, традициях. Совершая прогулку по читать дальшеуменьшить
древним улицам Сплита, мы смогли обратить внимание на детали, о которых не всегда прочитаешь в путеводителях. Анамария очень эрудированный человек, с широким кругозором и что важно для нас, прекрасно владеющий русским языком. Обязательно рекомендуем ее всем нашим друзьям, собирающимся в Хорватию
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