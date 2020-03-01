Anamarija проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Сплит и Трогир — хорватское наследие

Исследовать дворец императора, узнать о создании герба страны и прикоснуться к её древнему прошлому

Anamarija
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Anamarija – ваш гид
Хорватия славится не только морскими курортами, но и богатой историей.

Предлагаю изучить античный период страны в двух городах — Сплите и Трогире.

Вы побываете в дворце Диоклетиана и изучите его тайны.

Увидите главный собор Трогира и услышите о судьбе защитника города.

Занимательные факты и легенды откроются вам на экскурсии.
170 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
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Сплит и Трогир — хорватское наследие
Сплит и Трогир — хорватское наследие

Что вас ожидает

Сплит: дворец Диоклетиана и знаковые места
Дворец императора Диоклетиана — это сердце города, место, откуда началась его жизнь почти 2000 лет назад. Вы прогуляетесь по его огромной территории и разгадаете секреты здешних сооружений. Рассмотрите собор святого Дуйе и поймёте, почему его построили на месте мавзолея Диоклетиана. Увидите баптистерий и разберётесь, где выращивал капусту император. Кто построил Старую ратушу, как местные называют площадь братьев Радич и где стоит памятник поэту, написавшему первую книгу на хорватском языке, — я поделюсь множеством нюансов о городе и его жителях.

Античный Трогир и его главные локации
Всего в 20 километрах от Сплита расположился уютный Трогир. Центр города — 750 шагов, но он полон интересных уголков, и мы исследуем их все! Вы полюбуетесь собором святого Ивана Трогиранина и узнаете, как его называют местные. У Иконографии святых услышите, как язычники казнили христианского проповедника и что, согласно легенде, он сказал перед смертью. Городская ратуша откроет историю герба Хорватии, а Ренессансная ложа «перенесёт» вас в средневековый суд. Кроме того, я покажу, где спрятаны копии античного бога Каироса, и поясню, почему люди пытаются «схватить его за прядь волос». Завершить экскурсию предлагаю на сладкой ноте: мы купим мороженое и совершим променад по набережной города.

Организационные детали

  • Трансфер не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно — 50 евро с группы.
  • Дополнительные расходы (по желанию): дворец Диоклетиана в Сплите — 4-6 евро с человека, вход в кафедральный собор в Трогире — 5 евро с человека; мороженое и напитки.
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Сплит и Трогир — хорватское наследие
Сплит и Трогир — хорватское наследие
Сплит и Трогир — хорватское наследие
Сплит и Трогир — хорватское наследие
Сплит и Трогир — хорватское наследие
Сплит и Трогир — хорватское наследие
Сплит и Трогир — хорватское наследие
Сплит и Трогир — хорватское наследие
Сплит и Трогир — хорватское наследие
Сплит и Трогир — хорватское наследие
Сплит и Трогир — хорватское наследие
Сплит и Трогир — хорватское наследие
Сплит и Трогир — хорватское наследие

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anamarija
Anamarija
Добро пожаловать в Хорватию! Меня зовут Аннамария, и я с удовольствием буду вашим гидом в Средней Далмации. На побережье Адриатического моря действительно трудно найти более прекрасное место. Почему? Потому что Средняя Далмация — регион разнообразия! Море, острова, реки, каньоны, водопады, горы — всё это находится рядом. Шибенскую и Макарскю ривьеры невозможно ни с чем сравнить, а Сплит, который стоит между ними, известен даже и Гоше из фильма «Москва слезам не верит»! Я закончила Филологический факультет Загребского университеты. Профессор мировой и сравнительной литературы. Увлекаюсь русской литературой! С 2008 года работаю в туризме, работаю в Сплите и Загребе. Также училась в Санкт-Петербургском государственном университете — в Центре русского языка и культуры.
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