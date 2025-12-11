Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Загребе на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 64 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе Прогулка по Загребу откроет вам его исторические улочки и лучшие кофейни. Узнайте легенды города и насладитесь традиционными сладостями Начало: Экскурсии на главной площади - Бана Йосипа Елачича €130 за всё до 3 чел. На машине 10 часов 13 отзывов Индивидуальная до 3 чел. День гедониста: Плитвицкие озера и кухня Исследуйте Плитвицкие озера и попробуйте лучшие блюда Хорватии. Комфортный маршрут и незабываемые впечатления ждут вас Начало: У вашего отеля в Загребе €467 за всё до 3 чел. Пешая 2 часа 10 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Магия рождественского Загреба Погрузитесь в рождественскую сказку Загреба, где уютные ярмарки и исторические улицы оживают в свете праздничных огней €130 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Загреба

