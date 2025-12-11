Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Прогулка по Загребу откроет вам его исторические улочки и лучшие кофейни. Узнайте легенды города и насладитесь традиционными сладостями
Начало: Экскурсии на главной площади - Бана Йосипа Елачича
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
День гедониста: Плитвицкие озера и кухня
Исследуйте Плитвицкие озера и попробуйте лучшие блюда Хорватии. Комфортный маршрут и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля в Загребе
Завтра в 08:30
13 дек в 08:30
€467 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия рождественского Загреба
Погрузитесь в рождественскую сказку Загреба, где уютные ярмарки и исторические улицы оживают в свете праздничных огней
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
