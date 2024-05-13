Семейные развлекательные экскурсии Загреба

Найдено 4 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Загребе на русском языке, цены от €107. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Пройти улочками Старого города и открыть «секретные» кофейни местных жителей
Завтра в 09:00
11 июня в 15:00
130 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Получить общее представление о столице на прогулке по самым ярким улицам Верхнего и Нижнего города
Начало: В центре города
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
134 за всё до 3 чел.
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Познакомиться с «имперской» частью города и понять, как история сформировала его особую культуру
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
107 за всё до 3 чел.
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Посетить самый известный национальный парк страны и коснуться волшебного мира нетронутой природы
Начало: У вашего отеля в Загребе
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
454 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Добро пожаловать в волшебный Загреб
    Прогулялись с Екатериной по солнечному весеннему Загребу. Экскурсия была очень интересной. Екатерина - замечательный рассказчик, хорошо владеет материалом. Я узнала
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    много интересного не только об истории и архитектуре города, но и о современной жизни жителей, их привычках и обычаях. Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию.

    Прогулялись с Екатериной по солнечному весеннему Загребу. Экскурсия была очень интересной. Екатерина - замечательный рассказчик, хорошоПрогулялись с Екатериной по солнечному весеннему Загребу. Экскурсия была очень интересной. Екатерина - замечательный рассказчик, хорошоПрогулялись с Екатериной по солнечному весеннему Загребу. Экскурсия была очень интересной. Екатерина - замечательный рассказчик, хорошоПрогулялись с Екатериной по солнечному весеннему Загребу. Экскурсия была очень интересной. Екатерина - замечательный рассказчик, хорошо
  • Р
    Руслан
    10 мая 2024
    Добро пожаловать в волшебный Загреб
    Были на экскурсии с Екатериной. Экскурсия очень понравилась. Екатерина в лёгкой, доступной форме провела экскурсию. Екатерина замечательный гид и замечательный человек. Очень вежливый, тактичный, отзывчивый и добрый человек.
  • В
    Вероника
    20 апреля 2024
    Добро пожаловать в волшебный Загреб
    Большое спасибо Екатерине! Отличный спланированный маршрут, было очень интересно и приятно прогуляться вместе по Загребу)) рекомендуем!
  • И
    Ирина
    31 марта 2024
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))
  • В
    Варвара
    4 марта 2024
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Екатерина- отличный гид, способный легко и непринужденно донести материал и разжечь интерес к истории Загреба и Хорватии в целом! Екатерина
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    проявила также чудеса гибкости, когда мы задержались в пути и попросили чуть сдвинуть экскурсию по времени. За что отдельная благодарность! Однозначно рекомендуем эту экскурсию каждому оказавшемуся в Загребе!

  • А
    Алексей
    11 февраля 2024
    Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Особенно интересен кофейный обзор, с посещением фирменного магазина Franck и кофейни QUAHWA… всем советуем посетить эту экскурсию… гид Екатерина очень интересно рассказывает и внимательна к экскурсантам.
  • Б
    Борис
    10 декабря 2023
    Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
    Нам очень понравилось. Огромное спасибо.
  • М
    Марина
    12 ноября 2023
    Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
    Константин порадовал меня не только знаниями и прекрасным маршрутом, нл также легкостью и непринужденностью, и теплотой. Огромное спасибо ща замечательную экскурсию. Уже лучше не может быть!
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2023
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Екатерина провела нам с мужем отличную экскурсию по Нижнему городу, более 1,5 часов на одном дыхании. Мы поинтересовались, есть ли
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    открытые художественные выставки - Екатерина довела нас до выставочного зала, узнала, до каких часов открыта выставка и рассказала, как добраться сюда после обеда. Множество занимательных фактов о Хорватии, исторические и культурные зарисовки, рекомендации ресторанов и кафе на любой кошелёк. Мы очень довольны!

  • Т
    Татьяна
    28 апреля 2023
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Это была захватывающая, невероятная экскурсия в сказку! Реальность превзошла все ожидания. Огромная благодарность нашему гиду Екатерине за отлично проведенное время,массу эмоций и впечатлений.

Ответы на вопросы от путешественников по Загребу в категории «Можно с детьми»

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  1. Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
  2. Добро пожаловать в волшебный Загреб
  3. Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
  4. День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Сколько стоит экскурсия по Загребу в июне 2024
Сейчас в Загребе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 экскурсии от 107 до 454. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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