Индивидуальная
до 3 чел.
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Исследуйте Плитвицкие озера и попробуйте лучшие блюда Хорватии. Комфортный маршрут и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля в Загребе
«Далее зайдем в самый «правильный» вход, с точки зрения видовых фотографий водопадов и сногсшибательных селфи»
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
от €493 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Растоке и Плитвицкие озёра - природное чудо Хорватии
Открыть природную красоту страны
Начало: по договорённости
«Вы прогуляетесь по небольшому городку, где река Слуньчица десятками водопадов впадает в Корану»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €470 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Загреба - в Словению: озеро Блед и Любляна
Погулять уютной европейской столице и разобраться, почему страны бывшей Югославии такие разные
«Озеро Блед и средневековый замок»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €550 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Потрясающе! Очень удобно, что есть возможность добраться до плитвицких озер на комфортабельном автомобиле. По дороге Екатерина нам рассказала очень много
Вам был полезен этот отзыв?
И
отличная экскурсия и очень интересный экскурсовод!
Вам был полезен этот отзыв?
Провели вчерашний день в компании Екатерины на Плитвицких озерах.
Екатерина рассказала нам историю Хорватии и самих озер, поделилась интересной информацией о
Екатерина рассказала нам историю Хорватии и самих озер, поделилась интересной информацией о
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия оставила отличные впечатления!
Наш гид, Екатерина, не только провела нас по одному из красивейших уголков Хорватии, но и подробно ответила
Наш гид, Екатерина, не только провела нас по одному из красивейших уголков Хорватии, но и подробно ответила
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина, спасибо большое за день и потрясающую экскурсию!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина прекрасный рассказчик и превосходный гид. Маршрут был подобран грамотно, со знанием дела и по самым красивым местам. Благодаря Екатерине
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Невероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездку
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Это сказка! Тысяча озер и миллион водопадов! Обязательно к посещению! Вы не пожалеете. Это действительно уникальное место.
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))
+3
Вам был полезен этот отзыв?
Это была захватывающая, невероятная экскурсия в сказку! Реальность превзошла все ожидания. Огромная благодарность нашему гиду Екатерине за отлично проведенное время,массу эмоций и впечатлений.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 15 отзывов в Загребе в категории "Природа и пейзажи"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Загребу в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Загребе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Загребу в августе 2026
Сейчас в Загребе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 470 до 550. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Загребе (Хорватия 🇭🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 15 ⭐ отзывов, цены от €470. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь