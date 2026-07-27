Растоке и Плитвицкие озёра - природное чудо Хорватии
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За один день вы увидите два самых живописных места центральной Хорватии.
Погуляете по сказочному городку Растоке, где водопады текут между старинными домами, а затем отправитесь в национальный парк Плитвицкие озёра. По дороге я расскажу больше об истории, культуре и современной жизни страны.
Описание экскурсии
Дорога через историю Хорватии. Поговорим о прошлом и настоящем страны: первых хорватских княжествах, периоде Австро-Венгрии, Югославии, войне за независимость и современной жизни.
Растоке. Вы прогуляетесь по небольшому городку, где река Слуньчица десятками водопадов впадает в Корану. Увидите старинные мельницы, деревянные мостики и дома, окружённые водой, сделаете фотографии и при желании выпьете кофе.
Национальный парк «Плитвицкие озёра». Вы увидите Большой водопад, каскады бирюзовых озёр, деревянные настилы над водой и панорамные площадки. Также вас ждёт переправа на электрическом кораблике через озеро Козяк и прогулка по верхней части парка с видами на озёра, леса и водопады.
Обед (по желанию). После прогулки можно остановиться в ресторане региона Лика и попробовать блюда местной кухни.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются: — входные билеты в парк (на сайте, не позднее чем за день до экскурсии) — €40–50 за чел. — обед и напитки (по желанию)
Экскурсия подходит взрослым и семьям с детьми, готовым к продолжительной пешей прогулке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин и Екатерина — ваш гид в Загребе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 387 туристов
Я достаточно долго жил в России, объехал больше 50 стран, часто бывал в Хорватии, и вот уже почти 9 лет живу в Загребе. Мне нравится эта страна и этот город, читать дальшеуменьшить
я стараюсь понимать местные обычаи и менталитет, учил язык в местном университете, много путешествую. Работаю вместе с моей женой, гидом Екатериной — она будет рада провести экскурсию для вас, если я окажусь занят или в отъезде. Мы любим принимать гостей, с радостью покажем вам Загреб — уверены, что вам он понравится!
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