За один день вы увидите два самых живописных места центральной Хорватии. Погуляете по сказочному городку Растоке, где водопады текут между старинными домами, а затем отправитесь в национальный парк Плитвицкие озёра. По дороге я расскажу больше об истории, культуре и современной жизни страны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога через историю Хорватии. Поговорим о прошлом и настоящем страны: первых хорватских княжествах, периоде Австро-Венгрии, Югославии, войне за независимость и современной жизни.

Растоке. Вы прогуляетесь по небольшому городку, где река Слуньчица десятками водопадов впадает в Корану. Увидите старинные мельницы, деревянные мостики и дома, окружённые водой, сделаете фотографии и при желании выпьете кофе.

Национальный парк «Плитвицкие озёра». Вы увидите Большой водопад, каскады бирюзовых озёр, деревянные настилы над водой и панорамные площадки. Также вас ждёт переправа на электрическом кораблике через озеро Козяк и прогулка по верхней части парка с видами на озёра, леса и водопады.

Обед (по желанию). После прогулки можно остановиться в ресторане региона Лика и попробовать блюда местной кухни.

Организационные детали