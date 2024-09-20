2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Прогулка по Загребу откроет вам его исторические улочки и лучшие кофейни. Узнайте легенды города и насладитесь традиционными сладостями
«Напитки и еда оплачиваются отдельно, но цены в Загребе очень демократичные»
Завтра в 09:00
3 дек в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
День гедониста: Плитвицкие озера и кухня
Исследуйте Плитвицкие озера и попробуйте лучшие блюда Хорватии. Комфортный маршрут и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля в Загребе
«А также вина, настойки на травах и фирменные десерты — выпечку с различными начинками в очень тонком тесте или торт из кэроба с апельсинами»
Завтра в 08:30
3 дек в 08:30
€467 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
Открыть фантастический уголок Хорватии, пройти по местам киносъемок и оценить местную кухню
Начало: На автобусном вокзале Загреба
«Также дополнительно по желанию оплачивается еда в трактире: Личкий суп — примерно 6 евро, Личкий свёрток — 18 евро, а Личкая доска — 13 евро»
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
€420 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина20 сентября 2024Екатерина, спасибо большое за день и потрясающую экскурсию!!!
- --3 августа 2024Нам все понравилось, рекомендуем!
- OOlga1 августа 2024Прекрасный маршрут, прекрасный гид, очень рекомендуем!
- VVictorya8 июля 2024Екатерина прекрасный рассказчик и превосходный гид. Маршрут был подобран грамотно, со знанием дела и по самым красивым местам. Благодаря Екатерине
- ВВиктория7 июля 2024Прогулка с Константином прошла на «одном дыхании». Исторические справки и фото подавались в очень яркой и легкой манере. Фотографии старых видов Загреба. Шикарная подача материала. Ну и конечно ремарки о современных реалиях города. Спасибо за отличные советы!
- ЕЕвгения4 июля 2024Невероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездку
Ответы на вопросы от путешественников по Загребу в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Загребу в декабре 2024
Сейчас в Загребе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 467. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Загреба, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2024