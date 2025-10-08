Индивидуальная
до 3 чел.
День гедониста: Плитвицкие озера и кухня
Исследуйте Плитвицкие озера и попробуйте лучшие блюда Хорватии. Комфортный маршрут и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля в Загребе
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€467 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Погрузитесь в атмосферу Загреба с экскурсией по Верхнему и Нижнему городу. Увидите исторические места, насладитесь местной культурой и уникальными видами
Начало: В центре города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€133 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Аристократичный Загреб: прогулка по историческим паркам
Погрузитесь в атмосферу Загреба, где пересекаются Восток и Запад. Прогулка по Нижнему городу раскроет тайны истории и современной жизни
Начало: У Оперного Театра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€107 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия8 октября 2025Провели вчерашний день в компании Екатерины на Плитвицких озерах.
Екатерина рассказала нам историю Хорватии и самих озер, поделилась интересной информацией о
- ЕЕлена9 сентября 2025Огромное спасибо гиду Екатерине за потрясающую экскурсию по Загребу! Обаятельная, умная, интеллигентная Екатерина превратила экскурсию в настоящее удовольствие от общения с ней и с городом!
- ИИрина7 сентября 2025Экскурсия по центру Загреба оставила только самые приятные впечатления! Екатерина интересно и с юмором рассказывал о городе, истории и местных
- ММаксим12 мая 2025Экскурсия оставила отличные впечатления!
Наш гид, Екатерина, не только провела нас по одному из красивейших уголков Хорватии, но и подробно ответила
- ЕЕкатерина20 сентября 2024Екатерина, спасибо большое за день и потрясающую экскурсию!!!
- VVictorya8 июля 2024Екатерина прекрасный рассказчик и превосходный гид. Маршрут был подобран грамотно, со знанием дела и по самым красивым местам. Благодаря Екатерине
- ЕЕвгения4 июля 2024Невероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездку
- ЕЕлена14 июня 2024Это сказка! Тысяча озер и миллион водопадов! Обязательно к посещению! Вы не пожалеете. Это действительно уникальное место.
- ИИрина31 марта 2024Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))
- ВВарвара4 марта 2024Екатерина- отличный гид, способный легко и непринужденно донести материал и разжечь интерес к истории Загреба и Хорватии в целом! Екатерина
- ААнастасия30 апреля 2023Екатерина провела нам с мужем отличную экскурсию по Нижнему городу, более 1,5 часов на одном дыхании. Мы поинтересовались, есть ли
- ТТатьяна28 апреля 2023Это была захватывающая, невероятная экскурсия в сказку! Реальность превзошла все ожидания. Огромная благодарность нашему гиду Екатерине за отлично проведенное время,массу эмоций и впечатлений.
- ДДмитрий12 апреля 2023Всё прошло прекрасно. Посетить это место нужно обязательно всем! Обязательно!
Впечатления от увиденного не передать словами. Природная красота впечатляет!
Екатерине большое спасибо за приятную компанию и организацию.
- ТТатьяна1 апреля 2023Потрясающая экскурсия-превзошла все ожидания. Несмотря на предварительный осмотр локации и отзывы -не думали, что такое шикарное место: маршрут структурирован! Много
- ААлександр10 июля 2022Замечательный гид, экскурсии — одно удовольствие! Были в этом году на майских праздниках всей семьёй. Ходили вместе и по центру
- ЕЕкатерина9 декабря 2021Несмотря на погоду (туман и временаси дождь) всё прошло отлично.
К тому же к концу дня распогодилось.
Место совершенно волшебное, и нам повезло, что в начале зимы мало народа -- всё посмотрели без толпы.
Екатерина заботливый и знающий гид. Рекомендую.
- ЮЮлия30 ноября 2021Екатерина очень чуткий человек. С удовольствием погуляли с ней по городу и съездили на Плевицкая озёра. Екатерина очень приятный собеседник,
- ЕЕлена29 ноября 2021Прекрасное путешествие с удивительным человеком и рассказчиком Екатериной. Обязательно рекомендую для посещения в компании этого гида! Вы чудесно проведёте день, узнав много нового и интересного. Спасибо за комфорт, чуткость и отзывчивость!!!
- ММарина27 ноября 2021Прекрасная экскурсия! Екатерина подаёт материал, органично сочетая историю, культуру, традиции и эстетику. Максимально учла наши пожелания и по контенту, и
- ООлег25 ноября 2021Екатерина произвела впечатление очень внимательного человека. В самом начале ненавязчиво и в пределах разумного уточнила наши интересы и скорректировала повествование.
Ответы на вопросы от путешественников по Загребу в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Загребе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Загребу в декабре 2025
Сейчас в Загребе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 107 до 467. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии по окрестностям Загреба и местам Хорватии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии