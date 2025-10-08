Мои заказы

Выездные экскурсии из Загреба

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Загребе на русском языке, цены от €107. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
На машине
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
День гедониста: Плитвицкие озера и кухня
Исследуйте Плитвицкие озера и попробуйте лучшие блюда Хорватии. Комфортный маршрут и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля в Загребе
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€467 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Пешая
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Погрузитесь в атмосферу Загреба с экскурсией по Верхнему и Нижнему городу. Увидите исторические места, насладитесь местной культурой и уникальными видами
Начало: В центре города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€133 за всё до 3 чел.
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Аристократичный Загреб: прогулка по историческим паркам
Погрузитесь в атмосферу Загреба, где пересекаются Восток и Запад. Прогулка по Нижнему городу раскроет тайны истории и современной жизни
Начало: У Оперного Театра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€107 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    8 октября 2025
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Провели вчерашний день в компании Екатерины на Плитвицких озерах.

    Екатерина рассказала нам историю Хорватии и самих озер, поделилась интересной информацией о
    жизни местных жителей, рекомендациями иных мест для самостоятельного посещения. Экскурсия прошла в позитивном ключе и непринужденной обстановке, искренне рекомендую к посещению!

  • Е
    Елена
    9 сентября 2025
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Огромное спасибо гиду Екатерине за потрясающую экскурсию по Загребу! Обаятельная, умная, интеллигентная Екатерина превратила экскурсию в настоящее удовольствие от общения с ней и с городом!
  • И
    Ирина
    7 сентября 2025
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Экскурсия по центру Загреба оставила только самые приятные впечатления! Екатерина интересно и с юмором рассказывал о городе, истории и местных
    традициях и характере жителей. Маршрут был хорошо продуман — мы увидели все главные достопримечательности, прогулялись по уютным улочкам и почувствовали атмосферу города. Всё прошло очень организованно, без спешки и скуки.
    Спасибо за замечательное время и массу впечатлений — обязательно порекомендуем друзьям!

  • М
    Максим
    12 мая 2025
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Экскурсия оставила отличные впечатления!
    Наш гид, Екатерина, не только провела нас по одному из красивейших уголков Хорватии, но и подробно ответила
    на все вопросы о жизни в стране. Мы узнали много интересного о менталитете местных жителей, региональных особенностях, традициях и просто о повседневной жизни хорватов. Также получили полезные советы, что ещё стоит посмотреть в разных частях страны и в самом Загребе.
    Сами озера - это настоящая природная сказка. Маршрут был продуман так, чтобы мы могли увидеть всё самое живописное без лишней спешки: изумрудные озёра, водопады, деревянные тропинки среди зелени - всё это создаёт ощущение, что попал в другой мир. Это место обязательно стоит включить в маршрут по Хорватии - впечатления остаются надолго.
    Рекомендуем экскурсию всем, кто хочет совместить природу с интересным и живым рассказом о стране.

  • Е
    Екатерина
    20 сентября 2024
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Екатерина, спасибо большое за день и потрясающую экскурсию!!!
  • V
    Victorya
    8 июля 2024
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Екатерина прекрасный рассказчик и превосходный гид. Маршрут был подобран грамотно, со знанием дела и по самым красивым местам. Благодаря Екатерине
    мы получили огромное удовольствие от путешествия по озёрам и водопадам, а так же от хорватской кухни, которой завершилась наша прогулка. Спасибо ей большое от нашей семьи!

  • Е
    Евгения
    4 июля 2024
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Невероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездку
  • Е
    Елена
    14 июня 2024
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Это сказка! Тысяча озер и миллион водопадов! Обязательно к посещению! Вы не пожалеете. Это действительно уникальное место.
  • И
    Ирина
    31 марта 2024
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))
  • В
    Варвара
    4 марта 2024
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Екатерина- отличный гид, способный легко и непринужденно донести материал и разжечь интерес к истории Загреба и Хорватии в целом! Екатерина
    проявила также чудеса гибкости, когда мы задержались в пути и попросили чуть сдвинуть экскурсию по времени. За что отдельная благодарность! Однозначно рекомендуем эту экскурсию каждому оказавшемуся в Загребе!

  • А
    Анастасия
    30 апреля 2023
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Екатерина провела нам с мужем отличную экскурсию по Нижнему городу, более 1,5 часов на одном дыхании. Мы поинтересовались, есть ли
    открытые художественные выставки - Екатерина довела нас до выставочного зала, узнала, до каких часов открыта выставка и рассказала, как добраться сюда после обеда. Множество занимательных фактов о Хорватии, исторические и культурные зарисовки, рекомендации ресторанов и кафе на любой кошелёк. Мы очень довольны!

  • Т
    Татьяна
    28 апреля 2023
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Это была захватывающая, невероятная экскурсия в сказку! Реальность превзошла все ожидания. Огромная благодарность нашему гиду Екатерине за отлично проведенное время,массу эмоций и впечатлений.
  • Д
    Дмитрий
    12 апреля 2023
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Всё прошло прекрасно. Посетить это место нужно обязательно всем! Обязательно!
    Впечатления от увиденного не передать словами. Природная красота впечатляет!
    Екатерине большое спасибо за приятную компанию и организацию.
  • Т
    Татьяна
    1 апреля 2023
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Потрясающая экскурсия-превзошла все ожидания. Несмотря на предварительный осмотр локации и отзывы -не думали, что такое шикарное место: маршрут структурирован! Много
    впечатляющих локаций для фото! Каскадные озера, водопады! Проезд на кораблике. . смело берите экскурсию на день. Экскурсовод готов говорить бесконечно. И о Плитвице, и о Хорватии в целом. Очень интересно

  • А
    Александр
    10 июля 2022
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Замечательный гид, экскурсии — одно удовольствие! Были в этом году на майских праздниках всей семьёй. Ходили вместе и по центру
    Загреба, и катались на экскурсию на Плитвицкие озёра. Впечатления исключительно положительные — хорошая информативная база, много советов и подсказок по интересным малоизвестным местам, кафешкам и магазинчикам. На озёрах все остановки и прогулки просто замечательные — очень много приятных впечатлений и отличных снимков, невероятная красота. В общем, всем горячо рекомендуем;)

  • Е
    Екатерина
    9 декабря 2021
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Несмотря на погоду (туман и временаси дождь) всё прошло отлично.
    К тому же к концу дня распогодилось.
    Место совершенно волшебное, и нам повезло, что в начале зимы мало народа -- всё посмотрели без толпы.
    Екатерина заботливый и знающий гид. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    30 ноября 2021
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Екатерина очень чуткий человек. С удовольствием погуляли с ней по городу и съездили на Плевицкая озёра. Екатерина очень приятный собеседник,
    может поддержать разговор на любую тему. Мы задержались на вакцинации, Екатерина очень вежливо нас подождала и перенесла время экскурсии. После прогулки мы легко ориентировались по городу. А катание на самом коротком фуникулёре - восторг! 😌

  • Е
    Елена
    29 ноября 2021
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Прекрасное путешествие с удивительным человеком и рассказчиком Екатериной. Обязательно рекомендую для посещения в компании этого гида! Вы чудесно проведёте день, узнав много нового и интересного. Спасибо за комфорт, чуткость и отзывчивость!!!
  • М
    Марина
    27 ноября 2021
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Прекрасная экскурсия! Екатерина подаёт материал, органично сочетая историю, культуру, традиции и эстетику. Максимально учла наши пожелания и по контенту, и
    по подаче. Дала массу полезных советов о ответила на в н вопросы, даже самые странные))) Чрезвычайно приятно иметь дело с гидом, который не только разбирается в предмете, но и искренне любит и интересуется своим делом. Планируем и другие экскурсии с Катей в наш следующий визит в Загреб!
    Огромное спасибо!

  • О
    Олег
    25 ноября 2021
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Екатерина произвела впечатление очень внимательного человека. В самом начале ненавязчиво и в пределах разумного уточнила наши интересы и скорректировала повествование.
    Похоже, что хороший психолог. С собой достаточно интересный фотоальбом и имеет возможность рассказать «историю в картинках» основных достопримечательностей. Это интересно.
    Нам отведённого времени не хватило, но Екатерина дала рекомендации, что можно посмотреть без неё и мы этим воспользовались. Спасибо

