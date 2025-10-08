читать дальше

на все вопросы о жизни в стране. Мы узнали много интересного о менталитете местных жителей, региональных особенностях, традициях и просто о повседневной жизни хорватов. Также получили полезные советы, что ещё стоит посмотреть в разных частях страны и в самом Загребе.

Сами озера - это настоящая природная сказка. Маршрут был продуман так, чтобы мы могли увидеть всё самое живописное без лишней спешки: изумрудные озёра, водопады, деревянные тропинки среди зелени - всё это создаёт ощущение, что попал в другой мир. Это место обязательно стоит включить в маршрут по Хорватии - впечатления остаются надолго.

Рекомендуем экскурсию всем, кто хочет совместить природу с интересным и живым рассказом о стране.