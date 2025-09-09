Индивидуальная
до 3 чел.
День гедониста: Плитвицкие озера и кухня
Исследуйте Плитвицкие озера и попробуйте лучшие блюда Хорватии. Комфортный маршрут и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля в Загребе
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€467 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Погрузитесь в атмосферу Загреба с экскурсией по Верхнему и Нижнему городу. Увидите исторические места, насладитесь местной культурой и уникальными видами
Начало: В центре города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€133 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Аристократичный Загреб: прогулка по историческим паркам
Погрузитесь в атмосферу Загреба, где пересекаются Восток и Запад. Прогулка по Нижнему городу раскроет тайны истории и современной жизни
Начало: У Оперного Театра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€107 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 сентября 2025Огромное спасибо гиду Екатерине за потрясающую экскурсию по Загребу! Обаятельная, умная, интеллигентная Екатерина превратила экскурсию в настоящее удовольствие от общения с ней и с городом!
- ИИрина7 сентября 2025Экскурсия по центру Загреба оставила только самые приятные впечатления! Екатерина интересно и с юмором рассказывал о городе, истории и местных
- ВВарвара4 марта 2024Екатерина- отличный гид, способный легко и непринужденно донести материал и разжечь интерес к истории Загреба и Хорватии в целом! Екатерина
- ААнастасия30 апреля 2023Екатерина провела нам с мужем отличную экскурсию по Нижнему городу, более 1,5 часов на одном дыхании. Мы поинтересовались, есть ли
- ЮЮлия30 ноября 2021Екатерина очень чуткий человек. С удовольствием погуляли с ней по городу и съездили на Плевицкая озёра. Екатерина очень приятный собеседник,
- ММарина27 ноября 2021Прекрасная экскурсия! Екатерина подаёт материал, органично сочетая историю, культуру, традиции и эстетику. Максимально учла наши пожелания и по контенту, и
- ООлег25 ноября 2021Екатерина произвела впечатление очень внимательного человека. В самом начале ненавязчиво и в пределах разумного уточнила наши интересы и скорректировала повествование.
- ННаталья6 ноября 2021Екатерина показала нам Загреб, погружаясь в историю, обычаи и менталитет Хорватии. Рассказала про самые интересные места, ответила на все вопросы, а также порекомендовала посетить ряд красивых мест. Очень милый и душевный гид.
- ААнастасия1 ноября 2021Отличная проучилась прогулка на закате. Катя очень приятный, лёгкий собеседник.
Сколько стоит экскурсия по Загребу в декабре 2025
Сейчас в Загребе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 107 до 467. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
