Экскурсии Загреба об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Загребе на русском языке, цены от €107. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
На машине
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
День гедониста: Плитвицкие озера и кухня
Исследуйте Плитвицкие озера и попробуйте лучшие блюда Хорватии. Комфортный маршрут и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля в Загребе
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€467 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Пешая
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Погрузитесь в атмосферу Загреба с экскурсией по Верхнему и Нижнему городу. Увидите исторические места, насладитесь местной культурой и уникальными видами
Начало: В центре города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€133 за всё до 3 чел.
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Аристократичный Загреб: прогулка по историческим паркам
Погрузитесь в атмосферу Загреба, где пересекаются Восток и Запад. Прогулка по Нижнему городу раскроет тайны истории и современной жизни
Начало: У Оперного Театра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€107 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 сентября 2025
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Огромное спасибо гиду Екатерине за потрясающую экскурсию по Загребу! Обаятельная, умная, интеллигентная Екатерина превратила экскурсию в настоящее удовольствие от общения с ней и с городом!
  • И
    Ирина
    7 сентября 2025
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Экскурсия по центру Загреба оставила только самые приятные впечатления! Екатерина интересно и с юмором рассказывал о городе, истории и местных
    читать дальше

    традициях и характере жителей. Маршрут был хорошо продуман — мы увидели все главные достопримечательности, прогулялись по уютным улочкам и почувствовали атмосферу города. Всё прошло очень организованно, без спешки и скуки.
    Спасибо за замечательное время и массу впечатлений — обязательно порекомендуем друзьям!

  • В
    Варвара
    4 марта 2024
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Екатерина- отличный гид, способный легко и непринужденно донести материал и разжечь интерес к истории Загреба и Хорватии в целом! Екатерина
    читать дальше

    проявила также чудеса гибкости, когда мы задержались в пути и попросили чуть сдвинуть экскурсию по времени. За что отдельная благодарность! Однозначно рекомендуем эту экскурсию каждому оказавшемуся в Загребе!

  • А
    Анастасия
    30 апреля 2023
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Екатерина провела нам с мужем отличную экскурсию по Нижнему городу, более 1,5 часов на одном дыхании. Мы поинтересовались, есть ли
    читать дальше

    открытые художественные выставки - Екатерина довела нас до выставочного зала, узнала, до каких часов открыта выставка и рассказала, как добраться сюда после обеда. Множество занимательных фактов о Хорватии, исторические и культурные зарисовки, рекомендации ресторанов и кафе на любой кошелёк. Мы очень довольны!

  • Ю
    Юлия
    30 ноября 2021
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Екатерина очень чуткий человек. С удовольствием погуляли с ней по городу и съездили на Плевицкая озёра. Екатерина очень приятный собеседник,
    читать дальше

    может поддержать разговор на любую тему. Мы задержались на вакцинации, Екатерина очень вежливо нас подождала и перенесла время экскурсии. После прогулки мы легко ориентировались по городу. А катание на самом коротком фуникулёре - восторг! 😌

  • М
    Марина
    27 ноября 2021
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Прекрасная экскурсия! Екатерина подаёт материал, органично сочетая историю, культуру, традиции и эстетику. Максимально учла наши пожелания и по контенту, и
    читать дальше

    по подаче. Дала массу полезных советов о ответила на в н вопросы, даже самые странные))) Чрезвычайно приятно иметь дело с гидом, который не только разбирается в предмете, но и искренне любит и интересуется своим делом. Планируем и другие экскурсии с Катей в наш следующий визит в Загреб!
    Огромное спасибо!

  • О
    Олег
    25 ноября 2021
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Екатерина произвела впечатление очень внимательного человека. В самом начале ненавязчиво и в пределах разумного уточнила наши интересы и скорректировала повествование.
    читать дальше

    Похоже, что хороший психолог. С собой достаточно интересный фотоальбом и имеет возможность рассказать «историю в картинках» основных достопримечательностей. Это интересно.
    Нам отведённого времени не хватило, но Екатерина дала рекомендации, что можно посмотреть без неё и мы этим воспользовались. Спасибо

  • Н
    Наталья
    6 ноября 2021
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Екатерина показала нам Загреб, погружаясь в историю, обычаи и менталитет Хорватии. Рассказала про самые интересные места, ответила на все вопросы, а также порекомендовала посетить ряд красивых мест. Очень милый и душевный гид.
  • А
    Анастасия
    1 ноября 2021
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Отличная проучилась прогулка на закате. Катя очень приятный, лёгкий собеседник.

Ответы на вопросы от путешественников по Загребу в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Загребе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
  2. Добро пожаловать в волшебный Загреб
  3. Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Сколько стоит экскурсия по Загребу в декабре 2025
Сейчас в Загребе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 107 до 467. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Загребе (Хорватия 🇭🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 70 ⭐ отзывов, цены от €107. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль