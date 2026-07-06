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Экскурсии на 1 день в Загребе

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Загребе на русском языке, цены от €470. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
На машине
10 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Исследуйте Плитвицкие озера и попробуйте лучшие блюда Хорватии. Комфортный маршрут и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля в Загребе
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
от €493 за всё до 3 чел.
Растоке и Плитвицкие озёра - природное чудо Хорватии
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Растоке и Плитвицкие озёра - природное чудо Хорватии
Открыть природную красоту страны
Начало: по договорённости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €470 за всё до 3 чел.
Из Загреба - в Словению: озеро Блед и Любляна
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Загреба - в Словению: озеро Блед и Любляна
Погулять уютной европейской столице и разобраться, почему страны бывшей Югославии такие разные
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €550 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Надежда
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Потрясающе! Очень удобно, что есть возможность добраться до плитвицких озер на комфортабельном автомобиле. По дороге Екатерина нам рассказала очень много
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чего интересного о Хорватии, дала много полезных советов и рекомендаций. На самих озерах в зависимости от наших пожеланий мы останавливались для фото, добавляли локации, где-то отдыхали. Было очень комфортно и интересно. После самой экскурсии мы зашли поужинать в потрясающий местный ресторан. В итоге Екатерина пробыла с нами даже дольше положенного времени! И отвезла на машине обратно. Здесь сложилось всё: энциклопедические знания и то, что Екатерина просто безумно приятный человек! 100% попадание, рекомендуем от всей души!!! Екатерина лучшая!

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И
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
отличная экскурсия и очень интересный экскурсовод!
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Валерия
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Провели вчерашний день в компании Екатерины на Плитвицких озерах.

Екатерина рассказала нам историю Хорватии и самих озер, поделилась интересной информацией о
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жизни местных жителей, рекомендациями иных мест для самостоятельного посещения. Экскурсия прошла в позитивном ключе и непринужденной обстановке, искренне рекомендую к посещению!

Провели вчерашний день в компании Екатерины на Плитвицких озерах.
Провели вчерашний день в компании Екатерины на Плитвицких озерах.
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М
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Экскурсия оставила отличные впечатления!
Наш гид, Екатерина, не только провела нас по одному из красивейших уголков Хорватии, но и подробно ответила
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на все вопросы о жизни в стране. Мы узнали много интересного о менталитете местных жителей, региональных особенностях, традициях и просто о повседневной жизни хорватов. Также получили полезные советы, что ещё стоит посмотреть в разных частях страны и в самом Загребе.
Сами озера - это настоящая природная сказка. Маршрут был продуман так, чтобы мы могли увидеть всё самое живописное без лишней спешки: изумрудные озёра, водопады, деревянные тропинки среди зелени - всё это создаёт ощущение, что попал в другой мир. Это место обязательно стоит включить в маршрут по Хорватии - впечатления остаются надолго.
Рекомендуем экскурсию всем, кто хочет совместить природу с интересным и живым рассказом о стране.

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Е
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Екатерина, спасибо большое за день и потрясающую экскурсию!!!
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Victorya
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Екатерина прекрасный рассказчик и превосходный гид. Маршрут был подобран грамотно, со знанием дела и по самым красивым местам. Благодаря Екатерине
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мы получили огромное удовольствие от путешествия по озёрам и водопадам, а так же от хорватской кухни, которой завершилась наша прогулка. Спасибо ей большое от нашей семьи!

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Е
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Невероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездку
Невероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездку
Невероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездку
Невероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездку
Невероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездку
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Е
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Это сказка! Тысяча озер и миллион водопадов! Обязательно к посещению! Вы не пожалеете. Это действительно уникальное место.
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Ирина
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))
Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))
Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))
Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))
Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))+3
Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))
Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))
Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))
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Татьяна
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Это была захватывающая, невероятная экскурсия в сказку! Реальность превзошла все ожидания. Огромная благодарность нашему гиду Екатерине за отлично проведенное время,массу эмоций и впечатлений.
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Всего 15 отзывов в Загребе в категории "На весь день"

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Ответы на вопросы от путешественников по Загребу в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Загребе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня;
  2. Растоке и Плитвицкие озёра - природное чудо Хорватии;
  3. Из Загреба - в Словению: озеро Блед и Любляна.
Сколько стоит экскурсия по Загребу в августе 2026
Сейчас в Загребе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 470 до 550. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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