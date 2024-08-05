Обзорные и познавательные экскурсии Загреба

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Загребе на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Пешая
64 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Пройти улочками Старого города и открыть «секретные» кофейни местных жителей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Пешая
34 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Получить общее представление о столице на прогулке по самым ярким улицам Верхнего и Нижнего города
Начало: В центре города
«На обзорной прогулке по обеим частям города вы узнаете, где и как началась история Загреба, проследите ключевые вехи его прошлого»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
134 за всё до 3 чел.
Магия рождественского Загреба
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия рождественского Загреба
Атмосферная и информативная прогулка по праздничным улицам Верхнего и Нижнего города
«На прогулке я познакомлю вас с обычаями местного Сочельника и проведу полноценную обзорную экскурсию по главным районам столицы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
130 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    5 августа 2024
    Добро пожаловать в волшебный Загреб
    Всё замечательно! Познавательно,комфортно и трехмерно!)
  • -
    -
    3 августа 2024
    Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
    Нам все понравилось, рекомендуем!
  • O
    Olga
    1 августа 2024
    Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
    Прекрасный маршрут, прекрасный гид, очень рекомендуем!
    Прекрасный маршрут, прекрасный гид, очень рекомендуем!Прекрасный маршрут, прекрасный гид, очень рекомендуем!Прекрасный маршрут, прекрасный гид, очень рекомендуем!Прекрасный маршрут, прекрасный гид, очень рекомендуем!Прекрасный маршрут, прекрасный гид, очень рекомендуем!Прекрасный маршрут, прекрасный гид, очень рекомендуем!Прекрасный маршрут, прекрасный гид, очень рекомендуем!
  • Е
    Елена
    20 июля 2024
    Добро пожаловать в волшебный Загреб
    Всей семьей выражаем благодарность Екатерине за прекрасную экскурсию и за чуткое и внимательное отношение. О Загребе мы не знали ничего, было интересно послушать об истории города и особенностях уклада жизни его жителей) Спасибо.
  • А
    Анатолий
    18 июля 2024
    Добро пожаловать в волшебный Загреб
    Хотелось бы поблагодарить Катерину за прекрасную экскурсию по Загребу. Это был чудесный,насыщенный день,полный эмоций и впечатлений. Экскурсия позволила узнать много
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    интересного, увидеть много потаенных уголков города о которых не пишут в путеводителях. Очень рады что выбрали правильного экскурсовода. Еще раз большое спасибо.

  • В
    Виктория
    7 июля 2024
    Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
    Прогулка с Константином прошла на «одном дыхании». Исторические справки и фото подавались в очень яркой и легкой манере. Фотографии старых видов Загреба. Шикарная подача материала. Ну и конечно ремарки о современных реалиях города. Спасибо за отличные советы!
    Прогулка с Константином прошла на «одном дыхании». Исторические справки и фото подавались в очень яркой и легкой манереПрогулка с Константином прошла на «одном дыхании». Исторические справки и фото подавались в очень яркой и легкой манереПрогулка с Константином прошла на «одном дыхании». Исторические справки и фото подавались в очень яркой и легкой манере

Ответы на вопросы от путешественников по Загребу в категории «Обзорные»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Загребу в декабре 2024
Сейчас в Загребе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 134. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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