2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Пройти улочками Старого города и открыть «секретные» кофейни местных жителей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Получить общее представление о столице на прогулке по самым ярким улицам Верхнего и Нижнего города
Начало: В центре города
«На обзорной прогулке по обеим частям города вы узнаете, где и как началась история Загреба, проследите ключевые вехи его прошлого»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€134 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия рождественского Загреба
Атмосферная и информативная прогулка по праздничным улицам Верхнего и Нижнего города
«На прогулке я познакомлю вас с обычаями местного Сочельника и проведу полноценную обзорную экскурсию по главным районам столицы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел5 августа 2024Всё замечательно! Познавательно,комфортно и трехмерно!)
- --3 августа 2024Нам все понравилось, рекомендуем!
- OOlga1 августа 2024Прекрасный маршрут, прекрасный гид, очень рекомендуем!
- ЕЕлена20 июля 2024Всей семьей выражаем благодарность Екатерине за прекрасную экскурсию и за чуткое и внимательное отношение. О Загребе мы не знали ничего, было интересно послушать об истории города и особенностях уклада жизни его жителей) Спасибо.
- ААнатолий18 июля 2024Хотелось бы поблагодарить Катерину за прекрасную экскурсию по Загребу. Это был чудесный,насыщенный день,полный эмоций и впечатлений. Экскурсия позволила узнать много
- ВВиктория7 июля 2024Прогулка с Константином прошла на «одном дыхании». Исторические справки и фото подавались в очень яркой и легкой манере. Фотографии старых видов Загреба. Шикарная подача материала. Ну и конечно ремарки о современных реалиях города. Спасибо за отличные советы!
Ответы на вопросы от путешественников по Загребу в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Загребе
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Загребу в декабре 2024
Сейчас в Загребе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 134. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Изучение достопримечательностей города Загреба нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Загребе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии на русском языке