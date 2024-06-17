Экскурсии выходного дня в Загребе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Загребе на русском языке, цены от €107. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Пройти улочками Старого города и открыть «секретные» кофейни местных жителей
Завтра в 09:00
8 июля в 14:00
130 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Получить общее представление о столице на прогулке по самым ярким улицам Верхнего и Нижнего города
Начало: В центре города
Сегодня в 13:30
8 июля в 08:30
134 за всё до 3 чел.
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Познакомиться с «имперской» частью города и понять, как история сформировала его особую культуру
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
107 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Петр
    17 июня 2024
    Добро пожаловать в волшебный Загреб
    Дорогая Катя! Спасибо огромное за незабываемую экскурсию! Мы влюбились в Загреб благодаря Вам!
  • Е
    Елена
    13 июня 2024
    Добро пожаловать в волшебный Загреб
    Очень понравился уютный, симпатичный, волшебный Загреб! Екатерина - замечательный рассказчик и приятный собеседник, к тому же путеводитель по всем интересным местам Загреба, подскажет, где провести время, где вкусно поесть, где пошопиться. Очень рекомендуем познакомиться с Загребом.
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Добро пожаловать в волшебный Загреб
    Прогулялись с Екатериной по солнечному весеннему Загребу. Экскурсия была очень интересной. Екатерина - замечательный рассказчик, хорошо владеет материалом. Я узнала
    читать дальше

    много интересного не только об истории и архитектуре города, но и о современной жизни жителей, их привычках и обычаях. Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию.

    Прогулялись с Екатериной по солнечному весеннему Загребу. Экскурсия была очень интересной. Екатерина - замечательный рассказчик, хорошоПрогулялись с Екатериной по солнечному весеннему Загребу. Экскурсия была очень интересной. Екатерина - замечательный рассказчик, хорошоПрогулялись с Екатериной по солнечному весеннему Загребу. Экскурсия была очень интересной. Екатерина - замечательный рассказчик, хорошоПрогулялись с Екатериной по солнечному весеннему Загребу. Экскурсия была очень интересной. Екатерина - замечательный рассказчик, хорошо
  • В
    Варвара
    4 марта 2024
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Екатерина- отличный гид, способный легко и непринужденно донести материал и разжечь интерес к истории Загреба и Хорватии в целом! Екатерина
    читать дальше

    проявила также чудеса гибкости, когда мы задержались в пути и попросили чуть сдвинуть экскурсию по времени. За что отдельная благодарность! Однозначно рекомендуем эту экскурсию каждому оказавшемуся в Загребе!

  • А
    Алексей
    11 февраля 2024
    Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Особенно интересен кофейный обзор, с посещением фирменного магазина Franck и кофейни QUAHWA… всем советуем посетить эту экскурсию… гид Екатерина очень интересно рассказывает и внимательна к экскурсантам.
  • Б
    Борис
    10 декабря 2023
    Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
    Нам очень понравилось. Огромное спасибо.
  • М
    Марина
    12 ноября 2023
    Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
    Константин порадовал меня не только знаниями и прекрасным маршрутом, нл также легкостью и непринужденностью, и теплотой. Огромное спасибо ща замечательную экскурсию. Уже лучше не может быть!
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2023
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Екатерина провела нам с мужем отличную экскурсию по Нижнему городу, более 1,5 часов на одном дыхании. Мы поинтересовались, есть ли
    читать дальше

    открытые художественные выставки - Екатерина довела нас до выставочного зала, узнала, до каких часов открыта выставка и рассказала, как добраться сюда после обеда. Множество занимательных фактов о Хорватии, исторические и культурные зарисовки, рекомендации ресторанов и кафе на любой кошелёк. Мы очень довольны!

  • Ю
    Юлия
    30 ноября 2021
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Екатерина очень чуткий человек. С удовольствием погуляли с ней по городу и съездили на Плевицкая озёра. Екатерина очень приятный собеседник,
    читать дальше

    может поддержать разговор на любую тему. Мы задержались на вакцинации, Екатерина очень вежливо нас подождала и перенесла время экскурсии. После прогулки мы легко ориентировались по городу. А катание на самом коротком фуникулёре - восторг! 😌

Ответы на вопросы от путешественников по Загребу в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Загребе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
  2. Добро пожаловать в волшебный Загреб
  3. Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Сколько стоит экскурсия по Загребу в июле 2024
Сейчас в Загребе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 107 до 134. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Загребе (Хорватия 🇭🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 99 ⭐ отзывов, цены от €107. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам