Индивидуальная
Путешествие по великолепной Агре
Откройте для себя Агру с её историческими памятниками и уникальной культурой. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь великолепием архитектуры
13 дек в 05:00
14 дек в 05:00
от $90 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Путешествие в Агру: откройте для себя величие Тадж-Махала и загадки Красного форта. Уникальные истории и потрясающие виды ждут вас
Начало: В вашем отеле или на парковке возле Тадж-Махала
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от $150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Сокровища Агры - столицы империи Великих Моголов
Погрузитесь в историю Агры: Тадж-Махал, Красный форт и живописные улицы. Узнайте секреты города вечной любви и насладитесь его красотой
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$200 за всё до 2 чел.
