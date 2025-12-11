Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Агре

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Агре на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие по великолепной Агре
На машине
10 часов
9 отзывов
Индивидуальная
Откройте для себя Агру с её историческими памятниками и уникальной культурой. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь великолепием архитектуры
13 дек в 05:00
14 дек в 05:00
от $90 за человека
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Агру: откройте для себя величие Тадж-Махала и загадки Красного форта. Уникальные истории и потрясающие виды ждут вас
Начало: В вашем отеле или на парковке возле Тадж-Махала
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от $150 за всё до 4 чел.
Сокровища Агры - столицы империи Великих Моголов
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Погрузитесь в историю Агры: Тадж-Махал, Красный форт и живописные улицы. Узнайте секреты города вечной любви и насладитесь его красотой
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$200 за всё до 2 чел.

Сколько стоит экскурсия по Агре в декабре 2025
Сейчас в Агре в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 200. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
