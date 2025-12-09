Отправьтесь в путешествие по великолепному Тадж-Махалу на рассвете, после чего насладитесь вкусным завтраком. Днем вы исследуете Форт Агры, один из самых впечатляющих фортов Индии, с опытным гидом. Частный гид даст вам очень хороший опыт, знания, а также расскажет вам историю и культуру Агры.
Описание экскурсии
Тадж-Махал — это не просто мавзолей, а величайший символ любви, застывший в белоснежном мраморе. Его совершенные пропорции создают ощущение неземной красоты, которая меняет свой характер в лучах восхода и заката. Посещение этой жемчужины архитектуры Великих Моголов оставляет неизгладимое впечатление, перенося вас в эпоху, когда искусство и страсть были воплощены в камне. Рядом с этой поэзией в мраморе находится мощная проза из красного песчаника — Форта Агра. Эта грандиозная крепость, служившая резиденцией могольских императоров, представляет собой целый город за стенами. Здесь вы сможете прогуляться по залам дворцов, мощеным дворам и тайным переходам, с которых открывается знаменитый вид на Тадж-Махал. Форт Агра предлагает погружение в историю империи — историю не только роскоши и власти, но и семейных драм и заточения, что добавляет путешествию глубины и контраста. Важная информация:
Тадж-Махал закрыт по пятницам.
ТОЛЬКО В ПЯТНИЦУ ТАДЖ-МАХАЛ ЗАКРЫТ ДЛЯ ТУРИСТОВ. ДОСТУПНЫ ЛЮБЫЕ ТУРЫ НА ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Форт Агры
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В любом месте города Агра, по договоренности с гостем
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ТОЛЬКО В ПЯТНИЦУ ТАДЖ-МАХАЛ ЗАКРЫТ ДЛЯ ТУРИСТОВ. ДОСТУПНЫ ЛЮБЫЕ ТУРЫ НА ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Тадж-Махал закрыт по пятницам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Агры
Похожие экскурсии из Агры
Индивидуальная
Путешествие по великолепной Агре
Откройте для себя Агру с её историческими памятниками и уникальной культурой. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь великолепием архитектуры
Завтра в 05:00
10 дек в 05:00
от $90 за человека
Индивидуальная
Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка
Погрузитесь в атмосферу величия Тадж-Махала, исследуя его интерьеры и наслаждаясь лодочной прогулкой по реке Ямуне
Начало: По договорённости в Агре
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
$55 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
По дороге к Тадж-Махалу
Начните ваше путешествие в Агре с захватывающей экскурсии, где вы узнаете историю и увидите знаменитый Тадж-Махал
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$150 за всё до 3 чел.