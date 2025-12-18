Приглашаем вас отправиться на волшебную экскурсию в Тадж-Махал и Аграский форт, чтобы открыть для себя одно из чудес света — величественный Тадж-Махал. Это путешествие станет погружением в историю и культуру, наполненным яркими эмоциями и незабываемыми моментами. Мы специально планируем экскурсию так, чтобы застать Тадж-Махал в самых первых лучах восходящего солнца. В это утреннее время воздух невероятно свеж, а мягкий золотистый свет окутывает белоснежный мрамор, создавая идеальные условия для фотографий и делая каждое мгновение поистине волшебным. Важная информация:

Тадж-Махал закрыт по пятницам • Общее количество участников экскурсии — до 10 человек.