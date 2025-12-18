Представьте себе путешествие, которое подарит незабываемые впечатления и яркие эмоции, погружающее в атмосферу древней культуры и традиций Индии.
Откройте для себя волшебство легендарного Тадж-Махала и позвольте ему увлечь вас в историю любви и красоты.
Описание трансфер
Приглашаем вас отправиться на волшебную экскурсию в Тадж-Махал и Аграский форт, чтобы открыть для себя одно из чудес света — величественный Тадж-Махал. Это путешествие станет погружением в историю и культуру, наполненным яркими эмоциями и незабываемыми моментами. Мы специально планируем экскурсию так, чтобы застать Тадж-Махал в самых первых лучах восходящего солнца. В это утреннее время воздух невероятно свеж, а мягкий золотистый свет окутывает белоснежный мрамор, создавая идеальные условия для фотографий и делая каждое мгновение поистине волшебным. Важная информация:
Тадж-Махал закрыт по пятницам • Общее количество участников экскурсии — до 10 человек.
По договоренности. Начало в 06:00 или можно по позже. Кроме пятниц.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Аграский форт
Что включено
- Встреча в отеле Агры или на вокзале
- Машина с кондиционером
- Традиционный комплексный обед
- Услуги русскоговорящего гида
- Услуги водителя
- Трансфер в отель Агры или на вокзал
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Напитки
- Любая доп. программа
- Чаевые гиду и водителю
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча с вами в отеле или на вокзале Агры
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности. Начало в 06:00 или можно по позже. Кроме пятниц.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Тадж-Махал закрыт по пятницам
- Общее количество участников экскурсии - до 10 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
