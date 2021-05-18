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Полезная информация о Ченнаи

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Местное время в Ченнаи
23:2229
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаЧеннаи
По-английскиChennai
Столица регионаЧеннаи является столицей региона
Население города4 328 063 чел.
АэропортЧеннай MAA
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота14 м. от уровня моря

Где находится Ченнаи на карте

Ченнаи фото города
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