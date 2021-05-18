Полезная информация о Ченнаи
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Местное время в Ченнаи
23:2229
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Ченнаи
|По-английски
|Chennai
|Столица региона
|Ченнаи является столицей региона
|Население города
|4 328 063 чел.
|Аэропорт
|Ченнай MAA
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|14 м. от уровня моря
Где находится Ченнаи на карте
Ченнаи
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